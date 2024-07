Federico Sturzenegger: quién es el economista que tendrá un nuevo ministerio en el Gobierno

Javier Milei confirmó que Federico Sturzenegger asumirá como ministro esta semana y que ya tiene una primera misión: enviar al Congreso la Ley de Hojarascas, un proyecto que pretende eliminar más de 100 leyes. Todavía no se conoce el nombre de la cartera que comandará ni hay mayores detalles sobre cómo se conforma su equipo, pero en el Gobierno saben que el economista cuenta con el aval absoluto del presidente.

Sturzenegger tiene una larga trayectoria en política. Después de estar al frente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre el 2015 y el 2018, se obsesionó con estudiar punto por punto la legislación argentina. Quería entender por qué habían fracasado las políticas liberales, desde el frustrado proyecto de la Alianza.

Durante dos años, dedicó sus sábados a reunirse con referentes de diferentes sectores para analizar los problemas de la Argentina. El primer objetivo fue escribir un libro que se iba a llamar “Manifiesto Antiestablishment”. Pero en el 2023, durante un viaje por Estados Unidos, se encontró con Patricia Bullrich. El economista le habló de su trabajo y la entonces candidata del PRO lo convocó para ser parte de su equipo.

El triunfo electoral de Milei lo acercó a La Libertad Avanza. Los economistas se conocían desde hace algunos años y Sturzenegger ya tenía avanzado un borrador que estaba en línea con las ideas del libertario que se convirtió en el DNU 70/2023, el megadecreto con se inauguró el nuevo Gobierno.

Desde esos primeros días de gestión libertaria, Sturzenegger se convirtió en un actor clave del gobierno de Milei. Los ajustes finales del DNU los cerró con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, y con abogados como Jorge Muratorio, socio del Estudio O'Farrell. Sin embargo, el decreto solo fue su primera avanzada en esta nueva etapa.

En enero, después de un mes de ser una especie de asesor ad hoc, el Gobierno anunció que Sturzenegger iba a estar al frente de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, un área bajo la órbita de Jefatura de Gabinete de la Nación con oficina en la Quinta de Olivos.

Cinco meses después, no queda claro cómo funcionó la unidad ni qué equipo tuvo a su cargo. PERFIL se comunicó con distintas fuentes de La Libertad Avanza que no supieron responder al respecto. De todas formas, esa ya parece una historia del pasado. El primero en anunciar que el economista se iba a sumar formalmente al Gabinete fue Guillermo Francos, en mayo, cuando todavía era ministro del Interior. Ahora la confirmación llegó del propio presidente y dijo que su función será la de “liberar mercados”.

Sturzenegger, dos décadas en la política

Sturzenegger estudió Economía en la Universidad Nacional de La Plata y luego se doctoró en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Luego de graduarse en Estados Unidos regresó a la Argentina para trabajar como economista jefe en YPF, desde 1995 hasta 1998.

En la vida pública tiene una larga trayectoria. Fue secretario de Política Económica en el 2001; presidente del Banco Ciudad entre el 2008 y el 2013; diputado nacional del PRO entre el 2013 y el 2015; y finalmente, presidente del BCRA. En total, lleva más de 20 años en diferentes cargos, en los que hubo un denominador común: impulsar políticas liberales.

Según su sitio web, al menos hasta que se sumó al equipo de La Libertad Avanza, trabajaba como profesor plenario en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y como profesor de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Además, enseñó en HEC, París, donde fue profesor Honoris Causa.

En ese mismo CV, cuenta que en el 2018 fundó, junto a Gonzalo Lisarrague, Latus View, una oficina de inversiones dedicada a empresas de la región con potencial de expansión global. En particular, se dedican a explorar los segmentos AgTech y Fintech.

Los cargos públicos le trajeron más de un dolor de cabeza. En el 2013, Stuzenegger fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el “Megacanje” de deuda de 2001. Como funcionario, había firmado junto con Domingo Cavallo el decreto 648/01, que habilitaba canjear bonos para retrasar los planos de pago de deuda a cambio del incremento en los intereses.

En la Justicia se intentó investigar si los funcionarios de Ministerio de Economía de ese momento habían seleccionado los bancos que intervinieron en el canje y por el que cobraron US$150 millones. Sin embargo, después de 3 años, en el 2016 Sturzenegger fue sobreseído por el juez federal Sebastián Ramos y el fallo fue confirmado por la Cámara Federal porteña.

Un ministro sin cartera

Después de trabajar para Bullrich en la campaña del 2023, el acercamiento entre Milei y Sturzenegger resultó natural. Su presencia fue clave para la presentación del DNU 70/2023, pero también tuvo un rol preponderante en la redacción de la Ley Bases. Todos sus aportes van en el mismo sentido: reducir la intervención del Estado en la economía.

Durante estos meses, Sturzenegger tuvo un rol activo en el Gobierno, aunque no se conocen mayores detalles sobre su trabajo y el equipo de la Unidad Transitoria de Desregulación de la Economía. Según publicó Página 12 en abril, un exfuncionario de Mauricio Macri llamado Shunko Rojas fue designado como asesor en el área, mientras que trabaja, en paralelo, como lobbista de una multinacional interesada en el litio argentino. En concreto, el medio contó sobre una audiencia de la Minera Río Tinto, en la que el hombre participó en un “doble rol”: como asesor en desregulación y solicitante por parte de la empresa.

Las dudas sobre qué función tenía la unidad comandada por Sturzenegger llegaron al Senado en febrero. El senador Oscar Parrilli presentó una cuestión de privilegio contra el economista y cuestionó la falta de transparencia en su designación. “Está asumiendo funciones que nadie sabe que tiene. De los funcionarios que fueron a Diputados, nadie supo explicar qué funciones cumplía”, se quejó en el recinto.

El Gobierno ahora parece estar decidido a terminar con esas dudas y finalmente el rol de Sturzenegger se oficializará. En algún momento había trascendido que se haría cargo del Ministerio de Modernización, aunque el título aún no fue confirmado.

Según Milei, el proyecto de la Ley Hojarascas pretende dinamizar el Estado. “Hay resoluciones viejas, sin sentido, que legislan sobre cosas que ya no existen, que joden al que produce y que no aportan nada más que tiempo perdido haciendo filas, a todo eso le vamos a dedicar el tiempo para desterrarlo y hacer que el que genera laburo e invierte, no pierda tiempo", explicaron desde el oficialismo.

Además, trascendió que Sturzenegger tendrá despacho en Casa Rosada y que trabajará con el equipo que lo acompaña desde diciembre, con la mirada puesta en borrar, derogar, eliminar, sacar y dar por termiada cualquier norma del Estado que genere inconvenientes para las inversiones.

Otra de las grandes preguntas que giran alrededor del desembarco de Sturzenegger al Gabinete es cómo será la convivencia con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Ninguno de los economistas habló en público mal del otro. Sin embargo, es un secreto a voces que durante la segunda etapa de la presidencia de Macri las diferencias entre ambos fueron insostenibles.

Los rumores sobre la tensión entre Sturzenegger y Caputo crecieron tanto que el propio Milei tuvo que salir hablar del tema. "Pueden convivir, hay un jefe y ese jefe soy yo, que además soy economista”, aseguró el presidente en una entrevista por televisión.

