La Fundación Pensar, el tanque de ideas (think tank, en inglés) del PRO liderado por Mauricio Macri, publicó un informe donde desliza una crítica pública contra la gestión del presidente Javier Milei y su partido La Libertad Avanza. El documento de 39 páginas examina exhaustivamente los primeros seis meses de la administración de Milei desde múltiples ángulos y desliza una crítica indirecta a Patricia Bullrich, rival del expresidente en la interna del partido.

Si bien el documento destaca el rumbo económico impulsado por Milei a través del ministro y amigo de Macri, Luis "Toto" Caputo, también desliza críticas sobre varios puntos de la gestión, algo que hasta el momento no había ocurrido desde el seno del partido que le garantizó el triunfo al libertario en la segunda vuelta electoral.

Entre ellos la conflictiva relación que mantuvo el jefe de estado con el Congreso, particularmente durante el tratamiento del DNU 70/2023 y los idas y vueltas por la Ley Bases. "Hay más interrogantes que certezas", puntualiza el texto firmado por Macri y María Eugenia Vidal, quien preside la fundación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, las figuras centrales de Fundación Pensar.

El informe se estructura en cuatro capítulos que abordan aspectos clave como la economía, la política y el impacto social de las políticas implementadas por el gobierno de Milei. Desde la introducción, se subraya una evaluación mixta de los logros macroeconómicos, destacando el déficit fiscal cero como uno de los "mejores números desde 2008" y una notable reducción en la tasa de inflación, la más baja en 28 meses.

"Confiamos en que este informe significará un aporte valioso para la reflexión y el debate de los grandes desafíos que afronta hoy la Argentina".

Se viene el día D para el PRO: implosiona o construye su futuro con Milei en las sombras

Las críticas de Fundación Pensar al gobierno de Milei

Sin embargo, el informe no se detiene en los elogios. Advierte sobre los efectos negativos de estas políticas, como "la caída en la actividad económica, el empleo y los ingresos", señalando que estos aspectos continúan siendo motivo de preocupación y que aún no muestran signos claros de recuperación. Se plantea la interrogante crucial sobre si el plan libertario de Milei "tendrá éxito o no" a largo plazo.

"La actividad y el empleo siguen cayendo y aún no logran recuperarse. Los ingresos no logran ganarle a la inflación acumulada y arrastra al consumo", reza el texto.

En cuanto a la gestión política, el informe critica la capacidad del gobierno de Milei para construir consensos y avanzar su agenda en el Congreso, señalando directamente a Guillermo Francos, jefe de Gabinete, como responsable implícito de estas dificultades. "¿Es viable el proceso de cambio profundo iniciado, teniendo en cuenta el nivel de conflictividad social y la debilidad legislativa del gobierno?", agrega el texto.

El Pacto de Mayo ya tiene fecha y hora: solo falta confirmar a los gobernadores y dirigentes invitados

El aumento de la conflictividad social, especialmente reflejado en el incremento sostenido de los piquetes "delos últimos cuatro meses", es un aspecto que pone en la mira a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y rival interna de Macri en el PRO. Encargada de la gestión del orden público, la funcionaria se destacó por su iniciativa del protocolo antipiquetes pero, según la línea del informe, no fue del todo eficiente para contener los cortes en la vía pública.

Finalmente, el informe también realiza un balance crítico de la "herencia" recibida por Milei de los gobiernos anteriores, enumerando ocho indicadores macroeconómicos negativos atribuidos al gobierno de Alberto Fernández. Estos incluyen altos niveles de pobreza, inflación acumulada, caída en las jubilaciones, reservas frágiles del Banco Central, y déficit fiscal y comercial.

La Fundación Pensar destacó la "pesada herencia" que recibió Javier Milei.

"Tras un repaso del punto de partida, la profunda crisis económica y social que dejó hundida a la Argentina, se realiza una evaluación de los avances de gestión del presidente Milei", indica el texto, sin mencionar los indicadores socioeconómicos que dejó Mauricio Macri al dejar la presidencia en 2019.

El informe del PRO, el principal aliado político de Milei desde que rompió Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales, se publicó en medio de los planes de Mauricio Macri para relanzar el espacio cuyo protagonismo fue de Bullrich, representante última de "los halcones" del partido.

Más allá de las críticas, el partido porteño dio un respaldo institucional al gobierno minoritario de Milei en el Congreso, dado que cuenta con solo 37 diputados de los 257 escaños totales de la Cámara Baja. Además, los legisladores del PRO, liderados por Cristian Ritondo, lideraron las negociaciones de la Ley Bases junto con La Libertad Avanza, tanto en el ámbito político como en el técnico dentro del dinámico proceso legislativo que culminó con la aprobación de su versión final la semana pasada después de seis meses.

cd / ds