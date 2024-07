Legislación del Trabajo: habrá nueva reunión en Diputados para tratar los proyectos sobre la reducción de la jornada laboral

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, liderada por Martín Tetaz, convocó nuevamente a una reunión informativa para este martes a las 11, con el objetivo de continuar el debate sobre la modificación de la ley 11.524, vigente desde 1929, para reducir la jornada laboral.

La normativa actual establece una jornada laboral máxima de 48 horas semanales y hasta 9 horas diarias, una de las cargas horarias más altas en América Latina y el mundo.

En la reunión previa, celebrada el 6 de junio, participaron abogados laboralistas, empresarios y representantes de sindicatos, quienes expusieron sus diversas perspectivas. En esta nueva sesión, se espera la presencia de más especialistas para discutir los proyectos presentados por Unión por la Patria, la UCR, el FIT y el socialismo santafesino.

La comisión, bajo la presidencia del radical Tetaz, viene trabajando en el análisis de nueve proyectos de ley desde octubre de 2023.

Y es que en varios países de la región y del mundo, ya se han implementado reformas que reducen la jornada laboral, demostrando beneficios para el mercado formal, así cómo mejoras en el rendimiento y la productividad de los empleados.

¿Qué proponen algunos proyectos?

Entre los proyectos discutidos, destaca el del diputado nacional Hugo Yasky (Unión por la Patria), quien propone que la jornada laboral no exceda de 8 horas diarias o 40 semanales, sin reducción del salario. Sergio Palazzo, también de UP, sugiere un máximo de 8 horas diarias y no más de cuatro días laborales por semana.

Otros proyectos incluyen el de Eduardo Valdés (UP – CABA), Nicolás Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea, que abogan por jornadas laborales de 6 horas diarias o 30 horas semanales, y los de Mónica Litza y el socialismo, que proponen un límite de 36 horas semanales.