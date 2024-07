Milei cargó contra Melconian y López Murphy: “Soy liberal libertario, no soy liberal libertarado”

El presidente Javier Milei cuestionó con dureza a los economistas Carlos Melconian y Ricardo López Murphy.

“Escuché a uno que se puede ir ya (del cepo) y le pegaron una patada en el traste a los 15 días cuando hizo los anuncios. Que antes se fije cómo le fue a él en la historia, antes de estar dando opiniones”, dijo el primer mandatario sobre López Murphy.

“Si quiere tomar esas decisiones que vaya y se presente, y gane las elecciones, y sepa lo que es estar sentado en aquel sillón”, agregó en diálogo con el periodista Franco Mercuriali de TN.

Y luego prosiguió con críticas a Melconian: “El mismo que dice que ´esto es imposible´ es el mismo que dijo que ´no se podía hacer un ajuste de más de un punto del PBI´ y que jamás dio una opinión de cómo se resuelve el problema de los pasivos remunerados. Tipos que la pifiaron sistemáticamente. Un tipo que nunca llegó a nada en la política”.

“¿De qué me venís a hablar? Hablame de gente que tenga la altura intelectual y política para discutirme algo. Si me vas a poner 4 de copas, qué querés que te conteste”, expresó Milei.

“No voy a hacer planes productivistas”

“Yo creo que hay algo que no entienden No voy a hacer planes productivistas, eso es de un tipo que piensa en términos socialistas. Es un dirigista ¿Vos te creés que soy un dirigista? Soy liberal libertario. No soy liberal libertarado”, aseguró.

Además consideró que “es una diferencia no menor”. “Hay algunos que viven en Narnia y que le hacen mucho daño a las ideas de la libertad, porque como viven en Narnia, se olvidan de las restricciones y proponen estupideces”, añadió

“Ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian, que además, son parte de la decadencia argentina, del fracaso argentino. Los dos”, sostuvo Milei.

“¿Acaso no fue parte de la Alianza López Murphy? Fue ministro de Economía. Lo volaron en 15 días. . Anunció y lo echaron. Melconian se quedó en boxes porque terminó yendo al Banco Nación y se fue. Son gente que estuvo todo el tiempo en la economía argentina”, cerró el Presidente.