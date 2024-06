Se viene el día D para el PRO: implosiona o construye su futuro con Milei en las sombras

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, las dos principales figuras amarillas a nivel nacional, sabrán qué cartas mostrará la contraparte a fines de la semana que comienza. Este jueves 4 de julio, el PRO elegirá al próximo presidente de la Asamblea. Es un órgano que define las alianzas en época electoral.

Macri asumió en abril de este año como titular del Consejo Directivo del PRO y acordó, a través de sus operadores políticos, que Bullrich quede a cargo de la Asamblea. Sin embargo, ese pacto cada vez se disipa más para darles lugar a las férreas internas entre la actual ministra y el expresidente.

En la reconstrucción que está llevando a cabo el macrismo, principalmente en la provincia de Córdoba, comienza a ganar peso la idea de volver a edificar un partido “puro”, con nombres propios. Esto pone en jaque la posibilidad de que la ministra de Seguridad de la Nación presida la Asamblea del partido y la dejaría a un paso de ser expulsada de las filas del PRO.

Las internas nacionales se viven pasionalmente en la provincia mediterránea y muchos ponen en duda la actual conducción de Oscar Agost Carreño como así también la continuidad de muchos dirigentes que ya son parte del “partido cordobés”, como el caso del vice intendente Javier Pretto, Darío Capitani (Agencia Córdoba Turismo) y Pedro Dellarosa (ministerio de Producción).

Laura Rodríguez Machado: “El gran elector en Córdoba será Milei”

La vuelta de Macri a la esfera partidaria del PRO generó un cisma, donde muchos se están acomodando. “Patricia las va a pagar”; “que le rece al arcángel” o “no hay rumbo político”, fueron las fuertes definiciones que habrían salido de la boca del expresidente ante un grupo de dirigentes cercanos.

“No son declaraciones de Macri, son dichos que dicen que dijo Macri”, cortó tajante la actual diputada nacional y lugarteniente de Patria Bullrich, Laura Rodríguez Machado. Pidió, en contraposición, saber “si en la próxima Asamblea se respetará el acuerdo alcanzado entre las líneas internas de Bullrich), Macri y Rodríguez Larreta”, y describe que “la idea era no ir a internas, con Macri como presidente del Consejo y Bullrich como presidenta de la Asamblea”.

La diputada indicó que su sector ya hizo su parte en el acuerdo y “cumplió la palabra”. Una manera de demostrar que en caso de “cambios de planes”, no fueron fogoneados por su espacio. Sin embargo, todo se discute en medio de un horizonte más cercano a La Libertad Avanza que a los actuales espacios que confirman la coalición.

“Juntos por el Cambio, con radicales y la Coalición Cívica parece algo del pasado. Ambos están diciendo que se debe hacer un acuerdo con la LLA. Están hablando de una idea de Patricia, de hecho, el PRO siempre fue en frentes electorales. Nunca en la historia del Pro se fue solo”, sostuvo Rodríguez Machado.

Córdoba, el mojón nacional del PRO, puede ser parte de refundación del espacio, o por lo menos de las futuras alianzas. “La lista de los diputados saldrá de Córdoba. Aunque ir solos, no. Río Cuarto fue una muestra. Si hay que enojarse con alguien es con las autoridades locales. Ellos decidieron, para arriba no hay nada que hacer”, expresó Machado en un intento de alejar a Agost Carreño de la derrota.

Con respecto al actual presidente del PRO en Córdoba, Rodríguez Machado destacó dos cuestiones que considera clave: la primera, las acusaciones vacías por integrar el bloque que conduce Pichetto y no Ritondo en Diputados, y la segunda es que siempre votó acompañando y defendiendo las leyes del Ejecutivo Nacional. “Oscar vota todas las iniciativas de Milei. El es presidente del PRO pero no está enfrente. Recordemos que Pichetto fue el candidato a vice de Macri, tan lejano no debe estar a nuestro espacio”.

“Acá nadie se opone a Milei, todos sabemos que ahí está la llama que calentará los votos”, reflexiona la diputada. De cara a la construcción futura, sostiene que “todo acuerdo electoral en la provincia dependerá de la imagen del presidente. Milei hoy es el gran armador en Córdoba”, disparó Machado.

En caso que Macri decida “renovar” las autoridades locales tiene dos cambios: uno político y otro judicial. Si quiere intervenir al PRO cordobés deberá exponer en la justicia Electoral las razones de incumplimiento de Agost Carreño, de lo contrario deberá armar una lista “opositora” y pelear las internas.

Pablo Cornet: “Para conducir hay que estar adentro, no en otra fuerza”

En la provincia van emergiendo nuevas figuras dentro de PRO más alineadas a Macri que a Bullrich. Quizás ninguna pueda expresar todavía linealmente el pensamiento del expresidente, pero cuando habla Pablo Cornet hay que prestar atención. El intendente de Villa Allende es el anfitrión de las vacaciones que suele tomar el expresidente en la provincia y suele compartir largas horas de charlas políticas y fútbol.

“No tengo tan en claro un acuerdo entre Macri y Bullrich”, aclara sin cuidado el mandatario serrano. “Nos tenemos que juntar estos días antes de la Asamblea y terminar de definir. Se rumoren muchas cosas y lo que se habla en Buenos Aires no llega del todo claro a Córdoba”, describe sobre los próximos movimientos de los “amarillos” en la provincia.

Esta semana, habrá un Zoom entre los dirigentes de todas las líneas que componen el PRO para terminar de “blanquear” sus posiciones. Aún nadie puede confirmar si están los votos para proclamar a Patricia. Se prende una luz de alerta. “Si hubo un acuerdo inicial, yo no fui parte. Hoy me gustaría conocer a fondo los supuestos acuerdos”, aseveró Cornet.

El tren de renovación es una locomotora que avanza por la provincia y parece no tener mucho respeto por quienes están adelante, sólo importan los votos. Cornet reflexiona que “no vamos a crecer como PRO si seguimos de la misma manera ¿Cuándo pondremos un candidato a gobernador? Ni estamos en la compulsa. Hay que construir poder propio para sentarse a discutir de igual a igual una lista con nombres nuestros”, manifestó el intendente.

“Con La Libertad Avanza tenemos mucha afinidad. Hay que construir junto a la libertad”, reclamó puertas adentro y agregó que “compartimos el mismo norte, la misma idea de país: gastar menos, reducir el estado, dar certezas, reformas laborales, previsionales, eso a grandes rasgos. Un país abierto”.

El nuevo protagonista del “ala macrista del PRO” no deja nunca de mencionar “el cariño por Bullrich” a quien le agradece por su “enorme generosidad”. En contraste a sus sentimientos, sostiene que “tenemos que ser más orgánicos: Patricia hoy es ministra de otro espacio y Oscar (Agost Carreño) integra otro bloque, al igual que Javier Pretto. Tengo mucho respeto, pero no pueden dirigir el partido”, sentenció.

Las próximas horas serán claves. Se terminarán de definir los votos. “Partidariamente nunca había ocupado un rol tan protagonista. De hecho, me relacionan más con Macri y yo apoyé a Patricia. Son dos personas con las que uno comparte muchas cosas. No quiere decir que las diferencias no se puedan convivir”, indicó Cornet.