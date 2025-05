Massot pide que Milei se presente como víctima y denuncie a los responsables

“Si el Presidente fue engañado, lo lógico sería que se presente como víctima y denuncie a los responsables”, sostuvo Nicolás Massot, al profundizar sus críticas por la estafa con la criptomoneda Libra. En la entrevista, acusó al Gobierno de manipular la comisión investigadora y reveló que tres billeteras ligadas al caso acumulan US$ 97 millones sin movimiento desde febrero.

La comisión especial no logró elegir autoridades: el empate 14-14 mantiene paralizado el proceso. Según Massot, el tema “se definirá en el recinto, entre una y dos semanas”. Mientras tanto, el diputado alertó que el silencio oficial “complica la defensa del país” ante posibles juicios internacionales.

Las billeteras que llevan el nombre de Milei

Según explicó el legislador en diálogo con Punto y Aparte (Punto a Punto Radio, 90.7), existen tres cuentas multifirma registradas en blockchain con los nombres “Milei”, “Black Milei” y “Milei Cata”, que reúnen casi US$ 97 millones sin registrar movimientos. “No podemos sobreactuar ni hacernos los distraídos con las estafas cripto”, había advertido semanas atrás.

“Dos de cada tres firmantes operan en plataformas informales, pero el tercero está en exchanges regulados en EE. UU.”, detalló. “Pediremos que se identifique a esos titulares”, añadió el diputado.

Massot subrayó que el Presidente promovió la criptomoneda desde la cuenta oficial, pero no se presentó como damnificado: “Una defensa que dice ‘no tuve nada que ver’ pero no denuncia, arranca muerta”, afirmó. Y añadió: “La Justicia ya lo investiga como principal involucrado, no como víctima”.

Qué votará la comisión

Citación obligatoria a funcionarios, con posibilidad de intervención de la fuerza pública.



a funcionarios, con posibilidad de intervención de la fuerza pública. Primeros convocados: Karina Milei y Manuel Adorni, por haber autorizado ingresos a Olivos y Casa Rosada de quienes impulsaron el proyecto Libra.



Karina Milei y Manuel Adorni, por haber autorizado ingresos a Olivos y Casa Rosada de quienes impulsaron el proyecto Libra. Pedidos de prueba: oficios a exchanges internacionales para rastrear fondos.





La interna libertaria y la elección porteña

Consultado sobre la carrera electoral en CABA, Massot la describió como “muy atomizada” y anticipó que el resultado podría acelerar o evitar una ruptura entre el PRO y La Libertad Avanza. “Cinco o seis candidatos van a estar cerca del 10%”, estimó.