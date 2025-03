Nicolás Massot: “No podemos sobreactuar ni hacernos los distraídos con las estafas cripto, que están probadas”

-La designación de los jueces de la Corte por decreto presidencial alteró el clima político. ¿Lo esperaba?

-Desde un sentido no me sorprendió, porque se venía anticipando, ya que al gobierno le gusta tener cierto tono amenazante, es siempre como que avisa. Si lo hacen por las buenas bien, pero si no, vamos por las malas. Sí me sorprende que del gobierno, de algunos integrantes del gobierno o de parte del electorado, que siempre supieron velar por una agenda con ciertos límites, ahora justifican la falta de límites de manera inescrupulosa de un gobierno en el nombre de determinados valores o logros.

-¿A quién se refiere, a Bullrich, por ejemplo?

-Sí, Patricia y Luis Petri, pero también de todos los legisladores que permanentemente buscan con ahínco una alianza electoral y una justificación permanente de cualquier cosa, siempre en nombre de una libertad que no parece tal y de la baja de la inflación, que la celebramos todos, pero que llega a un punto en que no es a cualquier precio.

-Ahí aparecen las figuras de De Loredo y Juez.

-Sí. Con Rodrigo tengo una relación frecuente y muchas veces discutimos estas cosas. Y Juez, desde lo práctico, de su discurso que apoya fervientemente a Milei, aunque ha dicho que está a más distancia con esto de la Corte. Esta dinámica de buenos y malos permanente, donde hay que ser un detractor absoluto y querer básicamente voltear al Gobierno, o ser un olfa que anda siempre atrás aplaudiendo cualquier cosa, no me gusta.

-¿La Justicia avanzará con la investigación de la estafa cripto?

-Tiene la obligación de que el tema continúe. Hay más de 110 denuncias que están siendo unificadas y el fiscal ya está instruyendo algunas medidas. Tienen que explicar cuál era la relación de Karina Milei, Manuel Adorni y del presidente con los participantes de esta estafa que está aprobada, el vínculo está aprobado. No tenemos que exagerar y sobreactuar, pero tampoco hay que hacerse los distraídos como si no hubiese pasado nada.

-¿Esto puede ser el ‘talón de Aquiles’ de este gobierno?

-Pero no es lo único. Tal vez por la forma, la magnitud, por lo patente y por lo expuesto que fue, esto sea más llamativo. Pero esto es casi tan escandaloso como la connivencia de determinados funcionarios del gobierno en intentar favorecer a determinadas empresas en el contrato más grande del Estado, que es el del dragado y de la Hidrovía. Es uno de los ‘talones de Aquiles’ porque éste es un gobierno que tiene muchas cosas, pero menos transparencia. También hubo entuertos oscuros, como la estafa crypto, la licitación direccionada de la Hidrovía, el apoyo en el Congreso y desde el Gobierno al fondo del tabaco ilegal en contra de la AFIP, el freno a la ley de ludopatía en connivencia con las empresas de juego en el medio de una pandemia de juego adolescente, puedo seguir todo el día. No hace falta querer ser o un detractor o un aplaudidor. Lo que hay que tratar es de separar la paja del trigo y posicionarse respecto de los temas, no de las personas.

-Hay encuestas que ya advierten sobre la caída de la imagen presidencial en las últimas semanas.

-Más allá de lo cuantitativo en las encuestas, que pueden cambiar más o menos y por ahí hay como una obsesión de mirarla día a día, lo que está claro es que independientemente de aquellos que todavía decidan que lo bueno en función de lo que ellos ven es superior a lo malo, lo malo empieza a ganar terreno y el gobierno efectivamente pierde atributos. Ya no hay los lame botas como Daniel Scioli y compañía nominándolo al premio Nobel, porque está claro que acá hay dos opciones: o una connivencia con cohechos de corrupción o una incompetencia feroz que te aleja de cualquier distinción. Creo que lo que se empieza a dañar son los atributos del presidente, su credibilidad, su visión de ser una persona proba u honesta.

-Todo esto se da en la previa de una campaña electoral.

-Es un año electoral y se juega mucho. Más allá de que sea una elección de medio término. Se juega lo más importante del rol que intentamos desarrollar desde Encuentro Federal: el equilibrio del poder, la capacidad de limitar. Nosotros hemos acompañado determinadas medidas, sobre todo asociadas al plan macroeconómico y de estabilización de precios que creíamos que eran imperiosas y que nos parecía que era de honestidad intelectual acompañar, pero no hemos dudado en limitar al gobierno en todo lo que nos pareció extralimitado.

-En Córdoba hay cuestiones importantes como el desembarco nacional de Juan Schiaretti. ¿El exgobernador encabezará esta movida transitando la avenida del medio rumbo a 2027?

-Esa pregunta no es tan relevante, porque en definitiva hay 24 elecciones provinciales. Ahora, no la voy a esquivar: Schiaretti es probablemente el exponente de mayor volumen y conocimiento que tiene nuestro espacio, sin dudas, y obviamente que reúne muchos de los atributos que nosotros le queremos presentar a la sociedad, así que será cuestión del tiempo y de las preferencias electorales de la gente ver si efectivamente podemos, en tres años, transformar este rol que yo describía en términos parlamentarios en un actor más de la oferta electoral, es decir, sacar a la Argentina de esta maldición pendular donde parece que hay solamente buenos y malos de un lado, y que cualquier cosa que se separe un ápice del gobierno es volver a Cristina. Es hora de que nos demos una oportunidad como sociedad y que entendamos que los cambios de gobierno, las alternancias, no tienen por qué significar abismos.

-¿Tiene que ser candidato en estas elecciones de medio término?

-Él es conocido y no es que haya que pedirle que sea candidato, pero no es solamente que lo tiene que resolver él. Me parece que ha sido una persona que ha demostrado que maneja bien los tiempos. Entonces, no hay que apurarse, puede ser que haya algunos que somos más ansiosos, que mostramos definiciones antes de tiempo. No va a ser más fuerte o menos fuerte porque él sea o no sea candidato. Fue tres veces gobernador, fue diputado, fue candidato a presidente, no creo que necesite revalidar títulos por una elección más. Me parece que lo importante, más que las candidaturas o los nombres, es que logremos convencer a mayores segmentos de la sociedad de que la Argentina no tiene una solución binómica de antagonismo, que no hay que pasar del estatismo exasperante al liberalismo el más no fuerte y que hay maneras de compatibilizar y de construir largo plazo.