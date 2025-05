Álvarez Rivero y Ficha Limpia: “A Cristina Kirchner en Córdoba no le darían ni una chapa de taxi”

La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero sostuvo que el proyecto de ley conocido como Ficha Limpia tiene "amplio consenso" para ser tratado y aprobado en la sesión del Senado prevista para el 7 de mayo. La iniciativa establece que aquellas personas que tengan condenas firmes por corrupción no podrán postularse a cargos electivos, una medida que Álvarez Rivero consideró "una vara mínima de ética pública".

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Álvarez Rivero explicó que el proyecto "viene como coletazo del 2001, del que se vayan todos", destacando su origen en un reclamo histórico de la sociedad civil. La senadora resaltó que, aunque debería bastar con "el sentido común o el límite personal de la conciencia", estas normas son necesarias para "generar confianza" entre la ciudadanía.

Leandro Santoro: “Me inspira el modelo del peronismo cordobés”

¿Se vulnera la presunción de inocencia?

Consultada sobre las críticas que señalan una posible vulneración del principio de presunción de inocencia, la legisladora subrayó que el proyecto establece un estándar básico que ya debería estar incorporado en la cultura política del país. "Nosotros todavía necesitamos una ley que impida a los condenados por corrupción acceder a los cargos públicos", enfatizó.

Inmobiliarios vs. inquilinos: cruce por los aumentos de alquileres en Córdoba

Álvarez Rivero también se refirió al caso específico de Cristina Fernández de Kirchner, quien recientemente anunció su candidatura en la provincia de Buenos Aires, y aclaró que la aprobación inmediata de la ley Ficha Limpia no la afectaría en esa jurisdicción, dado que "Buenos Aires aún no adhirió a esta normativa". La senadora agregó con ironía que, en Córdoba, "no le darían ni una chapa de taxi".

Confianza en la aprobación

"Necesitamos generar confianza y estas leyes, aunque sean un poco obvias, nos vienen bien justamente para apuntalar esa confianza", insistió Álvarez Rivero, quien confía plenamente en que la sesión del 7 de mayo logrará la aprobación definitiva de la ley.