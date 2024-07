El Pacto de Mayo ya tiene fecha y hora: solo resta confirmar a los gobernadores y dirigentes invitados

El Pacto de Mayo se sellará finalmente el martes 9 de julio a las 00 hs durante una vigilia en la Casa Histórica de Tucumán a la que asistirán el Presidente Javier Milei y todo su gabinete.

El presidente Javier Milei detalló el domingo que el Pacto de Mayo se firmará en Tucumán junto a los gobernadores y dirigentes políticos que decidan participar, tras concretar la sanción de la Ley de Bases.

Desde el Gobierno nacional anticiparon que van a extender invitaciones a gobernadores, sindicalistas y ex presidentes, incluso sostienen que la convocatoria podría incluir a la ex mandataria Cristina Kirchner.

"En la vigilia del 8 hacia el 9 de julio vamos a firmar el Pacto de Mayo. Agradezco fuertemente a todos los que acompañamos en este momento", señaló Milei en declaraciones al canal TN este domingo.

Según Milei, su gobierno hizo una "convocatoria" amplia a asistir a Tucumán y expresó: "El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fueras que integran el arco político están invitados".

Si bien están invitados todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el oficialismo creen que algunos mandatarios provinciales pegarán el faltazo. En ese sentido, quienes integran la lista de posibles ausentes son Axel Kicilllof (Povincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El acuerdo que Milei va a efectuar con los gobernadores dará lugar además a la conformación del Consejo de Mayo, anunciado por el mandatario, que cuenta ya con el decreto para su conformación.

Este consejo estará conformado por integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias, las cámaras de Diputados y

Senadores, organizaciones sindicales y el empresariado, y trabajará en la creación de proyectos de ley que materialicen los 10 puntos acordados en el pacto firmado.

A su vez, tras la firma del acuerdo de mayo, se prevé que Milei haga acto de presencia en el tradicional Tedeum del 9 de julio y más tarde del desfile militar que se desarrollará en la Av. Libertador. Mientras que en la jornada siguiente arribará a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el marco su 170° aniversario.

¿Qué es el Pacto de Mayo?

Durante la apertura de sesiones 2024,Milei convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a dejar de lado sus intereses personales y encontrarse el 25 de mayo en la provincia de Córdoba “para la firma de un nuevo contrato social, llamado ‘Pacto de Mayo’, que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”.

Desde un inicio, el Gobierno había supeditado la firma de ese pacto a la aprobación de la Ley Bases por parte del Congreso. A pesar de los intentos oficialistas, para el 25 de mayo la iniciativa solo contaba con media sanción de Diputados, por lo que no se pudo llevar a cabo el acuerdo en su fecha original.

De esa manera, en el acto realizado en Rosario el pasado 20 de junio en el marco del Día de la Bandera, Milei volvió a convocar “a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la honorable Corte Suprema de Justicia, empresarios, trabajadores y, por supuesto, a toda la ciudadanía argentina" para encontrarse el 9 de julio en Tucumán con el objetivo de firmar el Pacto de Mayo y que así "finalmente empecemos juntos a dar vuelta la página de nuestra historia”.

¿Cuáles son los 10 puntos del Pacto de Mayo?

El Pacto de Mayo cuenta con diez puntos, aunque existe la posibilidad de que se incorpore un ítem extra relacionado con el sistema educativo.

La inviolabilidad de la propiedad privada. El equilibrio fiscal innegociable. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

“Estas diez ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años, para que una vez más la Argentina sea un faro de luz para Occidente. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quiénes sean, de dónde vengan, ni qué ideas hayan defendido”, explicó Milei.

