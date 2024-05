Milei reclamó un pacto de gobernabilidad y lanzó el Consejo de Mayo

Aunque la previa se presagiaba “caliente”, la visita del Presidente Javier Milei se desarrolló con absoluta normalidad, con la excepción de algunos incidentes en la zona céntrica en la previa del acto central, donde confluyeron marchas en contra de la visita del mandatario, que dejó un saldo de tres detenidos.

Si bien la expectativa por la presencia del Presidente era grande, la Plaza San Martín lució semivacía: según datos que aportó la Policía de la Provincia, entre 8 mil y 9 mil personas participaron del acto, que se transmitió por cadena nacional. En plena discusión por la ley Bases en el Senado de la Nación, y con evidentes problemas para lograr acuerdos con la oposición, Milei optó por mostrar un perfil conciliador y convocó a la oposición a un pacto de gobernabilidad, al tiempo que anunció el lanzamiento del ‘Consejo de Mayo’, que estará integrado por representantes del Ejecutivo, gobernadores, diputados, senadores, empresarios y sindicatos, con el objetivo de proponer medidas que implementen el contenido del Pacto de Mayo.



Desde el Cabildo, el jefe de Estado volvió a convocar a los gobernadores y a la oposición a un ‘gran acuerdo nacional’. En ese sentido, el mandatario sostuvo que “al igual que la generación del ‘80, que pretendían sacar a la Argentina de la decadencia, hoy me toca enfrentar ese mismo desafío”. Una vez conformado el Consejo, Milei sostuvo que comenzará a implementar medidas que beneficien a la gente. “Vamos a avanzar en una reducción significativa de los impuestos, empezando por el impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico, el impuesto PAÍS. Será difícil para las arcas nacionales, pero les vamos a devolver los impuestos, porque ese fue nuestro compromiso”, lo que despertó una ovación de los presentes.



Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando la gente empezó a corear “Toto, Toto”, en alusión al ministro de Economía, Luis Caputo. Milei le pidió que se pusiera de pie, agradeció su presencia y sostuvo: “Un aplauso para este crack que tenemos como ministro de Economía”. Al repetirse el cántico de la gente, Milei sostuvo: “¿Se dan cuenta de que estamos en un cambio de época, no?”. Y añadió: “Antes demonizaban a presidentes y a ministros y hoy mi ministro de Economía se convirtió en un rock start”. Fue allí cuando Milei destacó, una vez más, que su gobierno estaba llevando adelante “el ajuste más grande que recuerde la humanidad”.



También se refirió a la inflación. Dijo que los precios siguen bajando y volvió a destacar la figura de Caputo. “Este gigante que tenemos como ministro está domando la inflación”. Luego, añadió: “Quiero que conste que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir el mandato sagrado de las urnas”.



Los cánticos no se detuvieron a lo largo de todo el discurso de Milei. De hecho, la mayoría de ellos surgían desde un sector específico: detrás de los invitados especiales y autoridades, donde se ubicó a un cordón de manifestantes libertarios que accedieron a ese lugar tras el OK que recibieron de parte de la organización y chequear un listado en el que figuraban sus nombres.

Lo que viene

En la parte final de su discurso, el Presidente puso hincapié en la cuestión política, aunque en ningún momento abandonó su tono conciliador. En ese sentido, Milei señaló que los primeros cinco meses de su gobierno fueron muy difíciles y ponderó “a los argentinos que heroicamente le están poniendo el cuerpo”.

Luego, remarcó que debió enfrentar “la peor crisis que le haya tocado enfrentar a un gobierno” y remarcó que “se cerró un ciclo de la historia argentina. Entiendo que algunos no sepan qué lugar van a ocupar en la Argentina que se viene, pero es lo que eligió la mayoría”.

“Lejos de perseguir vendettas, lo que pretendemos es llevar adelante lo que votó la mayoría del pueblo argentino”, cerró su discurso y pasó a saludar a quienes se encontraban junto al escenario. Martín Llaryora, quien permaneció sentado junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo saludó afectuosamente, con un beso y un abrazo.