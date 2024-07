El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, volvió a pronunciarse sobre el debate de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Reafirmó su postura y se mostró en línea con la postura presidencial.

"La palabra perfecta la dijo el Presidente, 'conciencia'. El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, sabe, actúa con dolo, tiene intención", expresó en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN).

En diálogo con el periodista Jonatan Viale, el funcionario cuestionó: "Si tiene conciencia de que tomar un arma y matar es homicidio, ¿cómo no va a comprender la criminalidad del acto?".

"¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? Que son Inimputables, que quedan en libertad. No hay límites", amplió.

Cúneo Libarona aseguró que revisó una gran cantidad de estadísticas al respecto y agregó: "La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes".

"Puedo asegurar que estudié mucho el tema, es un tema muy serio. Se ajusta a todo. Tienen conciencia y entonces tienen que ser responsables con los actos", concluyó.

Bullrich y Cúneo Libarona enviarán un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad

El Ministro de Justicia junto con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, próximamente enviarán al Congreso de la Nación la nueva "Ley Penal Juvenil" para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, con el fin de evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores.

"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", sostuvo la ministra Bullrich.

Y agregó: "A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas".

Este régimen comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. Durante la presentación que hicieron los ministros, también los acompañaron el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.

Inimputables y fuera del sistema

La reforma que plantea el Gobierno Nacional se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; pero principalmente la "protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño", con jerarquía constitucional en nuestro país.

En la región, la mayoría de los países establecieron edades de imputabilidad más bajas que en Argentina. Solo Argentina y Cuba establecen en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Mientras que Chile y Perú la fijan en 14, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13, Brasil y México en 12, mientras que Granada y Trinidad y Tobago en 7.

