Las principales preocupaciones del mercado: las intervenciones del Banco Central y la dificultad para acumular reservas

Más allá de la aprobación tan esperada de la Ley de Bases, el mercado mantiene una fuerte volatilidad debido a la incertidumbre en cuanto al plan monetario que ejecutará el Gobierno, sumado a las intervenciones del Banco Central sobre los dólares financieros y la imposibilidad de acumular reservas. Con el fin de ampliar este panorama, este medio dialogó con el economista y ex funcionario de Martín Guzmán, Ramiro Tosi.

“Las preocupaciones del mercado en las últimas 3 semanas vienen por la evolución de las intervenciones del Banco Central y la dificultad que está teniendo el Banco Central para acumular reservas”, comentó Ramiro Tosi. “Cerramos junio siendo el primer mes de la era Milei donde el Banco Central no pudo acumular reservas, siendo un mes que estacionalmente es positivo para las arcas del Banco Central”, agregó.

El Gobierno buscó bajar la ansiedad del mercado a través de una conferencia de prensa

Posteriormente, Tosi planteó: “El viernes lo que se trató de hacer es una suerte de relanzamiento y reconfiguración de las expectativas para para bajar un poco la ansiedad del mercado, no hay cambios en el ritmo de depreciación del tipo de cambio en un 2%”. Luego, manifestó que, “buena parte de la incertidumbre era si el Gobierno iba o no en esta segunda etapa a hacer un salto cambiario para tratar de hacer más atractiva la liquidación de las exportaciones y de eso no hubo señales”.

¿Qué ocurrirá con el cepo cambiario?

“La salida del cepo está más lejos de lo que al Gobierno le hubiera gustado más allá de lo discursivo, probablemente lo veamos recién después de un potencial nuevo acuerdo con el Fondo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Después está este anuncio que es un cambio de quién es el pagador de los intereses de los pasivos monetarios del Banco Central”.

Por otro lado, el economista señaló: “El mercado no sé si se asustó mucho pero esperaba más de lo que efectivamente entregaron en la conferencia de prensa”. A su vez, remarcó que, “dejó la sensación de que lo que dijeron el ministro de Economía y el presidente del Banco Central entregó bastante poco porque vuelven a afirmar algo que el mercado no tiene dudas, como es el equilibrio fiscal, pero lo que al mercado más le interesaba no hubo ninguna señal”.

Para finalizar, Tosi dijo que, “el mercado va a seguir estando nervioso por unas cuantas semanas en tanto no vea alguna otra medida complementaria que permita disipar un poco esa expectativa”.