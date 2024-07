Después de hablar de autogolpe, y de que Bolivia llame a su embajador en Buenos Aires, el presidente argentino Javier Milei volvió este martes 2 de julio a calificar de "fraude" el intento de golpe en el país vecino. También volvió a arremeter contra su par brasileño Lula Da Silva, en un mensaje donde además atacó a alguien en particular a quien no nombró.

A través de un punteo que publicó en sus redes y tituló como "El perfecto dinosaurio idiota", el presidente planteó: "Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista".

Enseguida fue contra el presidente brasileño, reiterando su viejos conceptos: "Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)".

Siguió contra "estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos..."

Singularizó el ataque para enfocarlo en alguien a quien no identificó: "Si hubiéramos hecho las cosas como éste gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta."

Volvió al plural: "Son parte del fracaso argentino..."

La reacción del gobierno de Bolivia ante las declaraciones de la Oficina del Presidente

Luego de las polémicas declaraciones del gobierno de Javier Milei sobre una presunta "falsa denuncia" de golpe de Estado, Bolivia salió a rechazar "enérgicamente" este lunes las "inamistosas y temerarias" declaraciones de la oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), en las que cuestionó el fallido golpe de Estado contra el presidente Luis Arce.

Bolivia llamó además a consultas a su embajador en Argentina, Ramiro Tapia.

Escena del intento de golpe de Estado en Bolivia

La Cancillería boliviana respondió al comunicado que emitió el domingo el gobierno argentino, en el que dio por "confirmada como fraudulenta" la denuncia de Arce frente al alzamiento armado del pasado 26 de junio.

El Gobierno argentino había repudiado la "falsa denuncia" de golpe de Estado en Bolivia contra el presidente de ese país, Luis Arce, y lo calificó como "fraudulento".

LT/ff