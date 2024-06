Crecen las dudas por el intento de golpe en Bolivia

“Sabe el pueblo boliviano y la comunidad internacional que el blanco fue Evo Morales. Los días anteriores, el General Zúñiga estaba otra vez contra Evo. ‘Debemos detenerlo’, decía. Evalúen ustedes. Si el pueblo hubiera acompañado al comandante, yo ahora estaría detenido. Todo esto levanta mucha sospecha”, afirmó el ex presidente boliviano Evo Morales sobre el intento de golpe de Estado del miércoles pasado en su país, comandado por el exjefe del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, contra el presidente, Luis Arce.

Las sospechas sobre un intento de autogolpe no paran de crecer desde que Zúñiga, antes de ser detenido, dijera que Arce le pidió que lleve adelante el golpe para levantar su popularidad. Solicitud que, de ser cierto, fue alcanzada satisfactoriamente, ya que Arce recibió el apoyo de numerosos líderes del mundo. La escena, de todas maneras, fue extraña por donde se la mire. Para empezar: el general Zúñiga habló con los periodistas mientras se estaba ejecutando el intento de golpe de Estado en la Plaza Murillo, en La Paz. Arce, sin embargo, defiende que Zúñiga actuó por cuenta propia.

Evo Morales reveló que Arce se comunicó con él en una conferencia de prensa ayer. “Ese día algunos comandantes me llamaron. Y también me llamaron para pasarme rápidamente al presidente que me dijo: ‘El golpe ha empezado’. Yo le respondí: ‘Usted le dio tanto poder a Zúñiga, sin respetar la antigüedad, ni la institucionalidad. Zúñiga fue el número 48 de su promoción. Ese comandante no tiene apoyo del Ejército porque no respetó su promoción’. Así le dije a Lucho”, dijo ante los periodistas Morales, que agregó que fue él quien, en primer lugar, alertó, a través de X, del golpe.

En la misma línea de sospechas, el profesor de Relaciones Internacionales boliviano Rubén García, de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, dijo a PERFIL: “El presidente Arce tiene problemas de legitimidad, de credibilidad. Eso nos lleva a pensar a muchos analistas, y ahí me incluyo, que tiene sentido lo que afirmó finalmente el general Zúñiga: que este “golpe”, fue orquestado por el mismo gobierno para aumentar su popularidad. Y evidentemente ganó el apoyo de varios grupos políticos de oposición, y por supuesto, de toda la comunidad internacional de la región, que ha repudiado este golpe. Sin embargo, todo esto se da de una manera muy curiosa”.

“En el caso de haber sido un golpe real, fue fallido, sobre todo porque no generó ninguna adhesión; ni siquiera de otros regimientos, más que los militares que estaban en la plaza. Algo no cuadra. Es por eso que la opinión pública en general apuesta que se trata de un montaje”, afirmó el analista en el programa Tan lejos y tan cerca, por Radio Perfil.