CFK vuelve a Py por el intento de asesinato

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a Comodoro Py pero para declarar como testigo en el juicio de la causa que investiga el intento de asesinato por parte de Fernando Sabag Montiel, el pasado 1° de septiembre de 2022.

La declaración de Fernández de Kirchner está prevista para las 9.30 del próximo miércoles. Será el único testimonio que escuchará el Tribunal Oral Federal Número 6, donde además se espera conteste las preguntas de los jueces, la fiscal Gabriela Baigún y el resto de las partes.

Por primera vez Cristina se verá cara a cara con Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo, quien durante su indagatoria le pidió perdón. En tribunales se dispondrá un operativo de seguridad para que nadie, incluida la prensa, tenga contacto previo con ella.

De hecho, el ingreso para la prensa y público a la Sala AMIA, lugar donde se lleva adelante el debate, se realizará con cierta antelación a su arribo, los únicos que quedarán exceptuados de esta condición serán sus abogados querellantes y su custodia. El operativo de seguridad estará a cargo de la División Seguridad y Custodia de Comodoro Py.

La última vez que la exmandataria estuvo en lostribunales de Retiro fue el 2 de diciembre de 2019. Ese día, a lo largo de tres horas, brindó indagatoria ante el Tribunal Oral Federal Número 2 en el marco del juicio por la obra pública, donde posteriormente fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.

Ese día declaró por tres horas y concluyó con dos contundentes frases. La primera fue: “A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dirigiéndose a los jueces. Y la segunda, no bien se levantó del banquillo de los acusados, tras haber sido consultada por uno de los magistrados para contestar preguntas, esgrimió: “¿Preguntas? Preguntas tendrían que contestar ustedes, no yo. Gracias”.

Precisamente Cristina aguarda la decisión de la Cámara Federal de Casación a la revisión de esa condena. El fiscal Diego Luciani apeló la decisión del TOF 2 y reclamó que se le sume el delito de asociación ilícita. Su par de la instancia superior, Mario Villar, exigió mantener el recurso mientras que la defensa de la exjefa de Estado insistió con su absolución.

Un día antes del testimonio de Fernández de Kirchner, la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal realizará una nueva pericia sobre el teléfono de Fernando Sabag Montiel. Se trata del tercer intento de análisis del dispositivo del agresor de Cristina tras las fallidas tentativas de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes buscaron recuperar información útil para el juicio en curso.