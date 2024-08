El militar retirado César Milani señaló la falta de preparación y recursos de las Fuerzas Armadas para actuar en el marco de la seguridad interna. Por otro lado, abordó la preocupante influencia de Victoria Villarruel en la estructura militar y la reciente reforma del aparato de inteligencia. "Si se aprueba, Villlaruel va a perder el poco ascendente que puede tener sobre las Fuerzas Armadas", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

César Milani es un militar retirado del ejército y exjefe del Estado Mayor, egresado del Colegio Militar, especializándose en el área de Ingeniería.

Alejandro Gomel (AG): El Gobierno nacional presentó un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior y que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones internas. ¿Cómo lo ve?

En principio, me parece un dislate total, ya que estas experiencias las hemos tenido nosotros y las han tenido otras naciones del continente, como México, Colombia y Perú, en donde el resultado ha sido catastrófico. No solamente para la propia fuerza, sino para la población que sufrió las consecuencias.

Pero acá hay una cuestión elemental y muy simple. Más allá de que la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia lo prohíben taxativamente y de la interpretación que puede hacer el Gobierno de que la Constitución lo podría permitir, en la práctica, las Fuerzas Armadas no están equipadas, preparadas, alistadas bajo ningún concepto para actuar en un marco interno.

Las Fuerzas Armadas están capacitadas para actuar en un marco frente a una agresión externa con armamento letal, ya sea desde la pistola, fusiles, cañones, tanques, artillería... Es decir, armamento todo letal para actuar en un campo de combate. Para eso está preparado el cadete de colegio militar que va a ser oficial y el cadete de la escuela de suboficiales que va a ser suboficial y los soldados voluntarios también han sido preparados para eso.

Entonces, tratamos de involucrar a las Fuerzas Armadas que no pueden hacer inteligencia interna porque está prohibido por la Ley de Inteligencia. Tampoco pueden operar en un contexto interno donde haya civiles y donde pueda haber efectos catastróficos para la población civil, muertes de inocentes o excesos.

Porque evidentemente, ante el peligro, cuando pongan a las Fuerzas Armadas, aunque yo espero que el Congreso no apruebe esto, los militares que no tienen ningún tipo de experiencia, van a usar el armamento letal. Entonces, después, ¿quién va a pagar las consecuencias?

Estas personas son profundamente ignorantes en el sentido de que no saben para qué sirven las Fuerzas Armadas. Son improvisados porque realmente lo único que hacen es una acción proselitista, propagandística y marquetinera para decir que van a usar a las Fuerzas Armadas como ejército para acabar con el tema de Rosario.

AG: ¿Es ignorancia, como usted decía? ¿O es que hay una intención política? En todo caso, ¿cuál es la intención política de presentar esto en este momento, en donde una de las cosas que dicen es que quieren combatir el narcotráfico?

Bueno, están diciendo que quieren combatir el terrorismo, pero resulta que después hablan de narcoterrorismo. Es decir que las organizaciones de narcotráfico que actúan en Rosario, por ejemplo, podrían ser objetivos de las Fuerzas Armadas en el futuro, cuando se apruebe esta ley. Es una barbaridad.

O si se decide calificar a los mapuches como de acción terrorista, mandarán a los tanques de guerra a la Patagonia a pelear con los mapuches. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Es propio de esta gente que son ignorantes, improvisados y muy irresponsables, porque esto puede ser un efecto catastrófico para las propias fuerzas, más allá de la población civil, que es lo más grave, pero para las propias fuerzas.

Está el ejemplo nuestro de los años 70, porque acá en esos años hubo una ley de aniquilar las subversiones y más, pero después, cuando se cometieron los excesos que se cometieron porque les permitieron a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia interna y hacer las barbaridades que se hicieron, por supuesto que los políticos miran para otro lado. Por eso es que acá en las Fuerzas Armadas hay mucha preocupación y muchos reparos acerca de quién la va a cumplir.

Los fondos reservados de la SIDE

Elizabeth Peger (EP): La situación de las Fuerzas Armadas es bastante complicada en términos presupuestarios, ya que los salarios están retrasados y hay recortes de financiamiento. Me contaron estos días que los últimos aviones militares de la Fuerza Aérea, por ejemplo, tienen que ser reparados y hasta que no lleguen los nuevos F-16 que se compraron, no hay aviones de la Fuerza Aérea disponibles por cualquier situación. En este marco el Gobierno decide fortalecer el área de inteligencia y anuncia, por ejemplo, la decisión de otorgarles 100.000 millones en gastos reservados a la nueva SIDE. ¿Cómo cae esa situación?

La nueva SIDE se transformó en un organismo político partidario al servicio del Gobierno y de La Libertad Avanza, así que transferirles esa cantidad de plata para que les paguen a los trolls que lo estamos sufriendo todos los ciudadanos de la República Argentina y para que empiecen con estas actividades de inteligencia sobre la población, porque no hay otra cosa, es muy grave.

Sumado a todo esto que ustedes decían, que es real, se ha producido la licuación de salarios en este año en las Fuerzas Armadas por un 30%. Eso sumado a que las Fuerzas Armadas ya de por sí vienen cobrando un 30% menos que la Fuerza de Seguridad Federal, es decir, que la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Había un compromiso de igualarla, pero eso nunca se efectivizó, en enero se paró todo eso.

Aparte de eso, no ha habido un solo reequipamiento en nada. Y sobre eso quieren agregarle a las Fuerzas Armadas que actúen en el marco interno, con esto te das cuenta que Bullrich, Petri y Milei están en un dislate completo. Lamento que volvamos sobre este tema, porque ya ha habido consenso político en todos los partidos políticos en los años 90, donde se han dictado las leyes, que podrían tener alguna adecuación, pero no este tipo de adecuación.

No tenemos ni siquiera el presupuesto necesario para hacer frente a los conflictos externos y van a sumarle un conflicto más. Aparte les quiero decir algo: los nuevos aviones F-16 no son nuevos, tienen 40 años, ni más ni menos. Es decir, han sufrido alguna actualización en los años 80 y 90, y es un compromiso que tiene la Argentina con Estados Unidos, que está muy interesado en producir aviones para que no entre China. Esta es la verdad.

La cuestión de las Fuerzas Armadas es un tema que nadie lo toca demasiado, que larguen una bomba de humo como ésta que han largado preocupa porque en algún momento, si llega a hacerse realidad, vamos a tener un problema dentro de las Fuerzas Armadas. Porque yo les digo, va a haber gente que va a decir, yo estas órdenes no las cumplo.

Victoria Villarruel y su injerencia en las FFAA

Claudio Mardones (CM): Es verdad que siempre hay algunas cuestiones en un cambio de gobierno respecto a la relación de los organismos del Estado, especialmente del Poder Cívico y las Fuerzas Armadas. A veces se multiplica esa tensión cuando tocan el aparato de inteligencia. Y ahí quería preguntarle porque especialmente para las tres Fuerzas Armadas hay un escenario político distinto. De un modo u otro, en la Jefatura del Senado, Victoria Villarruel busca influir en la oficialidad o representar solamente a los retirados que hacen una reivindicación manifiesta de la última dictadura militar combinado con el espíritu malvinero. Desde esta perspectiva, ¿cuánto realmente es la influencia que ve usted que puede tener el peso de Villarruel y sus definiciones con respecto a las Fuerzas Armadas en este momento?

Villarruel es una nacionalista de cartón. Y digo esto porque resulta que son nacionalistas para ir a un desfile y para palmear a los militares, como pasaba en los años noventa, pero recursos para la Fuerza, cero. Racionamiento, cero. Equipamiento, cero. Y la quieren meter en el marco interno, que es lo que le interesa a Estados Unidos.

¿Cuál es el nacionalismo que pregona Villarruel, qué predicamento tiene? Te diría que ahora con las palabras pueden tener un predicamento determinado que yo creo que es importante. Ahora, sI de ahí vamos a hechos que no benefician a las Fuerzas Armadas, sino que las perjudican, porque nosotros entendemos que las perjudican con estas actitudes, entonces va a aparecer este nacionalismo de cartón.

Victoria Villarruel buscando mantener su injerencia en las FFAA.

Es lo que pasaba en los años noventa. No hubo un solo reequipamiento de la Fuerza. Lo único que hicieron las Fuerzas Armadas, fue participar en misiones de paz, que es lo que le interesaba a Estados Unidos. Entonces salían bajo el mandato de Naciones Unidas. Acá, en Estados Unidos, le interesa el narcotráfico y el terrorismo, como está tratando de meter en los distintos países de la región.

Ahora, en Estados Unidos, es mentira que las FFAA actúan contra el terrorismo adentro de Estados Unidos, es decir, donde hay población civil. Actúan afuera, en Afganistán, en Irak, en Libia o en Siria. Ahí actúan. Es mentira lo que están diciendo en el ese decreto. Y en otros países pasa lo mismo, en los de la OTAN especialmente.

Entonces, ahí actúan los servicios federales, la policía, el servicio secreto, la CIA, el FBI, la policía local, la policía digital. No actúa el ejército en Estados Unidos adentro, ni siquiera en los países de la OTAN. Vuelvo a repetir, es trágico y grave para nuestro país y nuestra república si se aprueba esta ley, porque va a haber un problema importante en la Fuerza y, Villlarruel va a perder el poco ascendente que puede tener sobre las Fuerzas Armadas.

Contradicciones en la reforma del aparato de inteligencia

CM: Una consulta que tiene que ver con los decretos firmados para hacer una reforma del aparato de inteligencia. No solamente está el decreto 614, que hace el cambio en la estructura y amplía los gastos reservados, también está el 615 que le permite al nuevo jefe de la SIDE cuatro meses para reordenar toda la estructura y reencasillar agentes. Pero hay un último artículo en el decreto que anula el decreto 1076 del año 2006 y le impide al Ministerio de Defensa acceder a la información de inteligencia de la SIDE, se lo veda por completo. Ese fue un decreto firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos leen que eso también es una forma de impedirle a la influencia de Villarruel el acceso a algunas cuestiones de la SIDE. ¿Usted lo ve así o cuál es su interpretación de que ya directamente no haya acceso de Defensa a cuestiones vinculadas a la cuestión de inteligencia militar?

Primero que nada digo que hay una contradicción terrible, imagínense a las Fuerzas Armadas actuando en el marco interno contra el terrorismo y el narcotráfico sin posibilidad de acceder a ningún tipo de inteligencia. ¿Quién va a guiar si no pueden hacer inteligencia interna? ¿Quién va a guiar el empleo de las Fuerzas Armadas? Nadie.

Segundo, el Ministerio de Defensa, la única forma que puede tener acceso a información de la SIDE o a inteligencia de la SIDE es mediante la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que depende del Ministerio de Defensa y que lo único que tiene que hacer es inteligencia militar. ¿Qué significa esto? Evaluar los actores externos a nuestro país y evaluar las condiciones que se encuentran sus Fuerzas Armadas, las capacidades de combate y las posibles amenazas que pueda haber del exterior.

Las FFAA en el ojo de la tormenta a partir de su posible intervención en asuntos internos.

Todo esto es lo que tiene que hacer la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que depende del Ministerio de Defensa y en este momento el asiento físico, ustedes saben, es en el actual Instituto de Ayudas Financieras del IAF. Tiene un piso completo ahí. Y habrá 100 personas trabajando ahí.

Pero esas personas, son todos civiles por supuesto, el 95% tiene la responsabilidad de producir inteligencia estratégica militar, que tienen que volcarlo a la Secretaría de Inteligencia que debería ser el organismo que asesora al Presidente de la Nación. Es decir, tiene que haber algún tipo de conexión, evidentemente.

Y si tratan de cortar esto, a mí me parece que no tiene ningún sentido porque no creo que el área de Inteligencia del Ministerio de Defensa pueda responderle de ninguna manera a Villarruel. Yo creo que esto es un tema en donde está mal estructurado el sistema, está mal estructurado el decreto. No saben lo que están haciendo, pero no creo que haya este tipo de interferencia.

Cuando habla Villarruel y vuelve a referirse a la dictadura militar como si fuera una guerra y les soba un poco el lomo a los retirados y un poco a los que están presos, entonces la gente de adentro dice “ésta quiere a las Fuerzas Armadas”. Pero vuelvo a repetir, esto se está dando en este marco en donde se habla nada más.

AG: ¿Qué sintió cuando vio al Presidente y a su vice, arriba de un tanque el 9 de julio?

Ustedes saben que esos tanques se modernizaron en la época de mi gestión, año 2013-2014-2015. Después no se hizo absolutamente nada, de los 70 que había previsto. Macri cortó absolutamente los desarrollos que había en las distintas fuerzas, se cortaron por supuesto la continuidad de esto, por eso es que quedan 4 o 5 nada más que se hicieron en su momento. No hay posibilidad ahora de retomarlo porque no hay crédito y no hay partida disponible.

Se subieron a uno de esos 5, como diciendo “acá estamos” pero no han hecho absolutamente nada. Así que me dio mucha pena por ese lado, y la sobreactuación en forma permanente que tiene Milei, creyéndose un emperador y subiendo a la vicepresidenta a un tanque. Bueno, esto es medio payasesco y la verdad es que no tiene ningún sentido, en tanto y en cuanto nos muestren cosas que han hecho ellos, hasta ahora nada.

