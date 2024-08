Daiana Fernández Molero: "El PRO votó en contra del populismo tributario, Milei no”

Esta semana, la Fundación Pensar, el think tank del PRO, publicó un nuevo informe con críticas a la gestión económica del oficialismo. El informe tiene una introducción escrita por Mauricio Macri. Daiana Fernández Molero, integrante de la fundación, declaró que el análisis fue “absolutamente objetivo” y que también ”resalta positivamente los logros de la gestión”. “Además de celebrar y acompañar los cambios que creemos buenos para la Argentina, vamos a marcar las oportunidades que no se pueden desperdiciar”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daiana Fernández Molero es economista y diputada nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Además, es integrante de la Fundación Pensar.

Alejandro Gomel: ¿El informe de la Fundación Pensar trajo mucho revuelo?

No me parece que haya causado tanto revuelo, es un informe muy lavado y no tiene nada muy malo. Me parece que tiene ideas concretas de lo que está pasando, pero objetivas. Después tiene algunos detalles, como una nota de Guillermo Dietrich que explica cómo fue la Revolución de los Aviones en nuestra gestión y lo compara con los cambios que está haciendo el Gobierno actual, que tiene una estrategia más regulatoria primero. También hay nota de Silvia Lospennato que explica la aritmética del Congreso.

No me parece que el informe apunta a criticar. Apunta a contar nuestra voz, a mostrar que somos un partido diferente y esto es lo que opinamos.

Elizabeth Peger: Pero desde el Gobierno hubo cierto malestar. De hecho Manuel Adorni y Guillermo Francos se refirieron a esto.

No dice nada de la pobreza. Habla del déficit y cuenta que la parte más alerta es la del empleo, que es la parte de la economía real.

Por ahí el Gobierno no lo leyó bien y solo escuchó los comentarios. El informe justamente resalta que si podemos estar discutiendo las cuestiones más puntuales es porque hay algo que está muy bien y es que no estamos discutiendo una hiperinflación.

EP: Después de los cuestionamientos que formuló Macri en La Boca vinculados a los problemas de gestión del Gobierno, cuando se conoció el informe, se reactivó cierto malestar en la Casa Rosada. ¿Coincidís con Macri?

Si, es lógico y no lo digo yo. El ex jefe de gabinete, Nicolás Posee, cuando vino al Congreso dijo que una gran cantidad de gente de la gestión anterior seguía en puestos de relevancia. No es una percepción, es un dato concreto de la realidad.

Todos los meses va a salir un informe de la Fundación Pensar. Si cada vez que salga van a decir que lo hacemos por alguna razón, que cada uno lo tome como quiere. Es un informe absolutamente objetivo y también resalta positivamente los logros de la gestión. Hay una sección que se llama Brotes Verdes que explica todas las cosas que están dando resultado.

También aclaramos que arreglar años y años de descalabro económico no se hace de un día para el otro,a todos los países les tarde. No es un camino lineal, y van a haber costos.

Somos un partido político que además de celebrar y acompañar los cambios que creemos buenos para la Argentina, también vamos a marcar las oportunidades que no se pueden desperdiciar. Hay un gran esfuerzo detrás de todos los argentinos que sigue apoyando a este Gobierno a pesar de que su situación no sea genial, pero tiene esperanza.

Claudio Mardones: Ayer se conoció que el estratega presidencial, Santiago Caputo, se reunió con el jefe de Bloque, Cristian Ritondo, para tratar de encontrar un tono para afrontar la convivencia de lo que viene. ¿Supieron algo en su bloque?

No, no tuvimos reunión de bloque todavía.

La diputada del PRO Fernández Molero negó que su partido pueda fusionarse con La Libertad Avanza.

Los diputados del PRO estamos siempre acompañando las ideas correctas sin especular, y lo mostramos hasta ahora. Por ejemplo, nosotros habíamos votado en contra de la eliminación de Ganancias y de ese populismo tributario, y Milei votó a favor. Cuando se restituyó en el Congreso, fuimos consistentes y coherentes y apoyamos sin especular sobre lo que había vetado LLA el año pasado.

Siempre vamos a acompañar las ideas y también vamos a hablar cuando nos parece que hay cosas que se pueden hacer mejor o que hay que hacerlas para no desaprovechar el tiempo. Coherencia y responsabilidad, eso es lo que planteamos desde el PRO.

AG: Y lejos de la fusión que plantea Patricia Bullrich

No hay necesidad en este momento de una fusión. Nosotros somos nosotros y tenemos mucho que aportar en este momento de la Argentina en el lugar en el que estamos. Estamos ahí parados como los adultos responsables para garantizar el cambio.

