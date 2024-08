Sergio Berni: "Las FFAA, Nacho Torres y Axel Kicillof se enfrentaron a la locura de este Gobierno"

Sergio Berni afirmó que los peronistas no suelen inmiscuirse en asuntos de otros países, sin embargo, hizo un comentario sobre la situación en Venezuela: "Maduro está llevando una tensión innecesaria a su sociedad al no exhibir los resultados a través de las actas electorales". Además, el ex ministro de Seguridad señaló que hay "intenciones encubiertas" detrás de las reformas en Seguridad e Inteligencia, y puede tener que ver con controlar a la sociedad civil. “Buscan hacer inteligencia a todos los actores que pueden ser una piedra en el zapato para el Gobierno”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Berni es senador provincial por la segunda sección de la Provincia de Buenos Aires. Fue ministro de Seguridad de su provincia, durante el primer mandato de Axel Kicillof, secretario de Seguridad de la Nación entre 2012 y 2015, senador provincial de la Provincia de Buenos Aires en 2011 y vocal del Comité Ejecutivo de INTERPOL en 2014.

Desde que Sergio Massa perdió la elección en noviembre, el peronismo atraviesa una instancia de absoluta reconfiguración y busca nuevos liderazgos que puedan levantar la bandera del partido, fundado hace más de siete décadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dedicamos una columna hoy al ocaso de un relato, no se si llamarlo, pseudo-progresista o socialismo bolivariano. ¿Cómo ve usted esta conjunción de la represión y el no respeto del resultado electoral en Venezuela, la acusación de autogolpe en Bolivia y la denuncia por maltrato contra el ex presidente Fernández? ¿Hay una especie de ocaso de una narrativa que finalmente empezó a quedar obsoleta y es necesario cantar nuevas canciones, como propuso el actual gobernador Kicillof?

Me parece que son temas distintos y que cada uno debe abordarse de manera diferente.

Obviamente, lo que ha pasado en Venezuela y Bolivia nos preocupa, pero usted sabe que los peronistas nunca nos inmiscuimos en asuntos de otros países. Lo que sí es correcto es que, me parece, Maduro está llevando una tensión innecesaria a su sociedad al no exhibir los resultados a través de las actas electorales correspondientes. Me parece que con algo tan sencillo como eso podría calmar toda esa tensión. Por lo tanto, hasta que eso suceda, obviamente, nuestra opinión siempre es negativa. Lo mismo que ha sucedido en Bolivia, si fue autogolpe o no autogolpe, es una cuestión que tendrán que definir los bolivianos.

En cuanto a los asuntos internos nuestros, que son aquellos que sí nos competen, en los que tenemos injerencia y de los cuales opinamos, creo que sobre la conducta de Alberto Fernández nadie ha opinado de manera más negativa que yo, y lo he hecho en el momento que Alberto Fernández era el hombre más poderoso de la Argentina, cuando él era presidente de la Nación. Yo era un ministro de una provincia casi nación dependiente en materia económica y no ahorraba críticas para su desempeño, no solamente como presidente, sino también a sus conductas personales.

Creo que hay una carta abierta que, si no me equivoco, publiqué en agosto del 2021, que se titula “No fui yo, fue ella”, donde queda asentada muy claro mi postura con respecto a su conducta.

Alberto Fernandez y Fabiola Yáñez.

La Fuerza Armada de Venezuela prometió su "absoluta lealtad" a Maduro pese al clamor de la oposición

Pero analicemos: Bolivia, Venezuela y la derrota que se produjo en Argentina. Obviamente no es un actor individual, sino que todo el peronismo, todo un sector político que tomó decisiones que llevaron a su derrota. ¿No percibe que puede haber cierta obsolescencia en el discurso general de una época que ya pasó?

Creo que hay un cambio, por sobre todas las cosas, en la comunicación de la política, sin ninguna duda. Cambio que muchos de nosotros todavía no logramos comprender, y me hago cargo de eso. Esos cambios son buenos si se sostienen en el tiempo, y vamos a ver si lo hacen. Me refiero a lo que está pasando en la Argentina.

Creo que lo que pasa en Bolivia y Venezuela son conflictos de la sociedad que se vienen gestando y produciendo desde hace tiempo, no es algo de ahora. Por eso yo dejaría a un costado lo que pasa en Venezuela, que vuelvo a repetir, me parece que se calmaría esa tensión de la sociedad haciendo lo que hay que hacer, mostrando las actas del escrutinio y atenerse a los resultados de acuerdo a la votación. Con Bolivia exactamente lo mismo.

Pero vayamos a lo que es la Argentina, que es lo que nos ocupa, nos preocupa y en lo cual estamos permanentemente trabajando desde el peronismo. No tengo ninguna duda que hay un cambio en la comunicación política y en el paradigma de interpretar a la política. En ese sentido, soy uno de los tantos que todavía no logra comprender hacia dónde va eso. Si es algo que vino para cambiarse e instalarse para siempre o es una cuestión transitoria producto de todas aquellas situaciones que el peronismo no ha sabido resolver durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Según una nueva encuesta el gobierno pierde apoyo en su modelo económico y aumenta la polarización social

A lo largo de 40 años cubriendo distintos gobiernos, siempre encuentro que cuando fallan, el problema es de comunicación. ¿No le parece que lo que tiene en Común Venezuela, Bolivia y Argentina, tiene que ver ocn que el modelo económico no está funcionando y hay un elemento en común, más allá de las diferencias en cada una de las particularidades de cómo se piensa el conflicto en cada país? ¿No hay detrás de todo esto un elemento común, que es que un modelo económico dejó de funcionar?

De eso no tengo ninguna duda. No sé si dejó de funcionar, pero no está dando los resultados esperados para la población.

Ahora, yo no soy de aquellos que piensan que cuando el modelo económico funciona y el país crece, uno puede hacer lo que quiere, que está permitido cualquier cosa. Como diría Clinton: “¡es la economía, estupido!”. Creo que, obviamente, cuando la economía no funciona, se exacerban todos los diferentes problemas, pero esos problemas están latentes y subyacentes, y se exacerban cuando la economía no alcanza a dar los resultados esperados por la población.

Está claro que el problema económico no solamente lo tiene Venezuela y no solamente lo tiene Bolivia, también lo tiene Argentina, y vaya si lo tiene. Y la Argentina hoy no está en camino de resolverlo, por lo menos de manera concreta. Estamos viendo que cada vez estamos en un problema económico más agudo, más allá de discutir si la inflación bajó o no. Sí, la inflación bajó, pero bajó con un país que no está en crecimiento, está en recesión.

Usted sabe que el arte de controlar la inflación es justamente en un país que crece, no en un país que está en recesión. Hasta De La Rúa, que fue uno de los gobiernos más inútiles que tuvimos, pudo controlar la inflación porque el país estaba en total recesión.

Luis Petri, sobre la nueva ley de Seguridad Interior: "Es una burrada decir que es un Estado de sitio encubierto"

Alejandro Gomel: El Gobierno acaba de presentar en el Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior y que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en casos de terrorismo interno, patrullando y haciendo detenciones. ¿Cómo ve este proyecto? ¿Le parece que es una buena idea?

Podemos abordar este tema desde diferentes puntos de vista: Desde el punto de vista ideológico, que me parece que no vale la pena discutirlo, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista constitucional, y si quiere podemos abordarlo comparando las diferentes experiencias, tantos propias y ajenas de cada vez que las Fuerzas Armadas se involucraron en materia de seguridad interior.

Desde el punto de vista ideológico, como dije recién, me parece que ensuciaría el análisis si lo abordamos con esa mirada sesgada. Ahora, la mirada que más interesa es la mirada práctica, lo que le interesa al ciudadano común es la mirada práctica. ¿Que las Fuerzas Armadas actúen en Seguridad Interior me va a resolver el problema?, claramente no, porque no fueron creadas para eso.

Yo soy médico y siempre hago esta pregunta. Usted que es hombre, si mañana tiene un problema urológico, ¿a dónde concurre? Al urólogo, no al ginecólogo. Si tiene un problema de próstata se lo arregla el urólogo. Esto es exactamente lo mismo. Si usted tiene un problema que tiene que ver con el terrorismo, la institución que ha sido creada y entrenada para eso son las Fuerzas de Seguridad, no las Fuerzas Armadas.

De hecho, fíjese hasta la contradicción de este decreto, que en estos seis meses vi tres personas que se plantaron frente a las locuras de Milei. Uno fue el gobernador de Chubut, Nacho Torres, en el momento que se discutió la transferencia de fondos. Otro fue el gobernador Axel Kicillof. Y el otro sector que se plantó ante la decisión del presidente fueron las propias Fuerzas Armadas, que se negaron a concurrir a Rosario cuando el Presidente dio la orden de que fueran. Se negaron porque no están preparadas para eso.

Este es un tema muy largo, técnico, operativo y táctico que abordar. ¿Usted cree que la lucha contra el terrorismo tiene que ver con el poder de fuego? La respuesta es no. Tiene que ver justamente con el desarrollo de la inteligencia, la inteligencia criminal y, en este caso, la inteligencia enfocada al terrorismo.

Para que usted tenga idea, en Estados Unidos se han desactivado ya las dos principales compañías militares que tenían que ver con la lucha contra el terrorismo por fuera del país, porque en Estados Unidos las Fuerzas Armadas no trabajan en materia de Seguridad Interior, lo hacen fuera del país. De hecho, si nosotros nos abocamos a lo que pasó con Bin Laden. Fue la inteligencia lo que pudo descubrir dónde estaba Bin Laden. Después, las Fuerzas Armadas han desarrollado un mecanismo de inteligencia que este Gobierno no pudo resolver con un DNU que hizo allá por, si no me equivoco, marzo o abril, mal puede luchar contra el terrorismo.

Entonces, me parece que es una discusión obsoleta que el mundo tiene totalmente resuelta, al menos que haya, detrás de esa reforma de la Ley 24.059, otro resultado encubierto. Eso después lo podemos discutir...

Milei impulsa la reforma de la Ley de Seguridad Interior para darle facultades "adicionales" a las Fuerzas Armadas

AG: ¿Qué estaría buscando el Gobierno cambiando la Ley de Seguridad Interior?

Le voy a dar un ejemplo para que se entienda, porque son cosas muy técnicas, muy complicadas.

Hay un autor, Dan Baum, que en un momento estaba escribiendo un libro que se llama “La guerra contra las drogas y la política del fracaso”. No se olvide que este Gobierno trata de terroristas también a los narcotraficantes, cosa que puedo estar de acuerdo parcialmente, y casi en la totalidad. En esa oportunidad, entrevista a John Ehrlichman, el asesor de Nixon. Cabe destacar que Nixon fue presidente del 69 al 74, si mal no lo recuerdo. Y dice: “nosotros, cuando Nixon asumió teníamos dos problemas: La izquierda anti guerra Vietnam y la población negra, que no lo podíamos judicializar ni criminalizar. Entonces pensamos que, generando un mecanismo para emparentar a la comunidad hippie con la marihuana y a los negros con la cocaína, empezamos con la lucha contra la droga, de manera de poder incriminarlos, criminalizarlos y romper su organización”.

Ese es uno de los justificativos por el cual en Estados Unidos se declaró la guerra contra las drogas, y que tenía que ver, de acuerdo a los dichos del propio asesor de Nixon, con cómo controlar la sociedad civil en Estados Unidos.

AG: Entonces, ¿lo que está buscando Milei es el control de la sociedad civil?

Le vuelvo a repetir, si usted lo analiza desde el punto de vista técnico, es un disparate lo que se está haciendo, porque el ejército no está preparado para eso. Y no lo digo yo ni los especialistas, lo dicen los propios militares, que fueron, como le dije recién, los únicos que se plantaron frente a una decisión del presidente cuando intentó mandarlos a Rosario.

Después, habrá otras cuestiones encubiertas, y creo que una tiene que ver con cómo controlar a la sociedad desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas y la famosa Doctrinas de Seguridad Interior, pero son solamente especulaciones.

Fuerzas Armadas.

Interna en el Ministerio de Defensa: Luis Petri echó a su jefe de Gabinete, un militar retirado

CM: No quiero entrar en detalles técnicos, pero la Ley de Seguridad Interior tiene dos escenarios. Un escenario que es el que permite, en primer lugar, que las Fuerzas Armadas sirvan de apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad. Hay otro que es el uso de elementos de las Fuerzas Armadas que lo reglamentan, pero luego de una declaración de Estado de sitio. En este contexto, entre una cosa y la otra, lo que dice el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo es que busca una salida intermedia y crea un Comité de crisis, que le puede pedir al Ministerio de Defensa que ordene la intervención de las Fuerzas Armadas en determinadas cuestiones e incluso amplía ese margen de acción en el caso de que haya una investigación penal y que se aplique la ley antiterrorista. Algunos consideran que esto se trata de una herramienta legal para poder declarar un Estado de sitio de forma encubierta. ¿Usted qué opina?

Me parece que, desde el punto de vista fáctico, el análisis táctico-operativo de este decreto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hay que empezar a especular cuáles son las verdaderas intenciones encubiertas que hay detrás de este tibio, y vuelvo a repetir, porque usted mismo lo dijo, en el mismo proyecto de ley dice que esta es una solución intermedia. Cosa que hasta me llama la atención de este Gobierno. Usted sabe que, para bien o para mal, este Gobierno siempre fue a fondo. Me parece que la tibieza de este proyecto no es característica de este Gobierno.

Después, me parece que tenemos que seguir por eso. Son todas especulaciones y buscar cuál es el verdadero sentido de este intento de reforma, que desde el punto táctico y operativo es totalmente obsoleto, porque la experiencia en todo el mundo así lo implica. Por lo tanto, seguramente hay algún objetivo encubierto, como fue la Ley de Bases. Cuando usted lee la Ley de Bases, detrás de ella hay un gran plan de negocios para la entrega del patrimonio de los argentinos a los mismos vivos de siempre. Bueno, esto es una característica de este Gobierno.

Fíjese una cosa, es tan contradictorio que en el mismo proyecto se hable de una "solución intermedia", y además, dice el proyecto que en esto ni siquiera la Constitución hace una diferencia entre lo que es Seguridad y Defensa. Hay que decirles a quienes redactaron este proyecto que el mismo Preámbulo de nuestra Constitución habla de proveer la defensa común y la seguridad interior. Y hay que recordarle que el Preámbulo, porque así lo ha dictaminado la Corte Suprema de Justicia, es parte de nuestra Constitución Argentina.

CM: Ahí apuntan a cambiar la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional...

No solamente la Ley de Defensa Interior, también la Ley de Inteligencia y sus modificatorias.

Vuelve la SIDE y para Agustín Rossi, “es una estrategia que utiliza el Gobierno para generar terror”

CM: ¿Qué análisis hace de esta estrategia que está articulando el Gobierno Nacional? Primero, una reforma del aparato de Inteligencia por decreto, que no pasa por el Congreso de la Nación, y una ampliación de los gastos reservados de la exhumada SIDE en 100 mil millones de pesos. ¿Qué cree que quiera hacer Milei con el aparato de Inteligencia con estos dos movimientos?

Creo que no es Milei, creo que son todos los actores empresariales que están detrás de los intereses, como buitres, a ver qué pueden garronear de una Argentina que se está desangrando.

Digo esto porque quiero referirme a los antecedentes de la inteligencia. Usted sabe que el apogeo de la inteligencia tiene que ver con el apogeo de las nuevas tecnologías en materia industrial. A partir de ese apogeo y del secretismo en el desarrollo industrial tecnológico, las empresas han desarrollado sistemas de inteligencia y de contrainteligencia para que sus competidores no tengan acceso a la información.

Fíjese, oh casualidad, que el Gobierno de Macri, que también se caracterizó por el uso de la inteligencia para fines no estratégicos en materia de Defensa Nacional, es lo mismo que está pasando ahora. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un gobierno que está impregnado de intereses comerciales, como la Ley Bases y lo que ha pasado con Mauricio Macri, vemos que hay un fuerte apego a intentar potenciar la inteligencia con otros fines que no sea sostener estratégicamente los intereses soberanos de la patria.

CM: ¿Hacer inteligencia interior?

Exactamente. Inteligencia a todos los actores que pueden ser una piedra en el zapato para el Gobierno.

No sé si quedó claro, intente ser lo más claro posible en un tema que es muy complicado desde el punto de vista técnico.

MVB FM