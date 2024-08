El ejército de Venezuela manifestó su "lealtad absoluta" a Nicolás Maduro y criticó el llamado de la oposición al apoyo de las fuerzas armadas en medio de la disputada reelección del presidente, diciendo que era "desesperado y sedicioso".

Los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado apelaron el lunes a la "conciencia" de los militares y policías -tradicionalmente aliados acérrimos de Maduro- para "ponerse del lado del pueblo".

Se encontraron con una rápida investigación criminal por parte de fiscales que los investigaban por anunciar un ganador de las elecciones distinto a Maduro, instigar a la desobediencia, la insurrección y la conspiración.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un comunicado en el que declara su “absoluta lealtad” a Maduro, el ministro de Defensa y jefe del Ejército, Vladimir Padrino, dijo: “Rechazamos enérgicamente los planteamientos desesperados y sediciosos” que “buscan socavar nuestra unidad e institucionalidad, pero nunca lo lograrán”.

Ocho días después de las elecciones, el chavismo entregó las actas a la justicia

La oposición insiste en que González Urrutia fue el legítimo vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que hundieron a la nación, rica en petróleo, en una crisis política y económica devastadora.

Varios países, incluidos Estados Unidos y Argentina, reconocieron a González Urrutia como ganador, mientras que otros, como la Unión Europea, no llegaron a hacerlo y pidieron la publicación completa de los registros de votación.

El Consejo Nacional Electoral dijo el lunes que había presentado todos estos registros al Tribunal Supremo para su certificación, como lo solicitó Maduro, pero no públicamente.

Machado, a quien se le impidió participar en las elecciones y respaldó a González Urrutia, denunció el martes una "campaña de terror" en el país.

"Nos quieren intimidar para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a pasar. El miedo no nos paralizará y no saldremos de las calles", dijo Machado en un mensaje de audio difundido en las redes sociales.

La Fuerza Armada de Venezuela, leal a la revolución chavista

Desde las elecciones del pasado 28 de julio, los militares venezolanos se mostraron una vez más como una fuerza monolítica en su respaldo al presidente Maduro, sin que las denuncias de fraude que hace la oposición sobre su reelección o la presión internacional afecten lo que definen como "apoyo incondicional".

Maduro es "nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el Poder Electoral para el periodo presidencial 2025-2031", zanjó esta semana el ministro de Defensa Vladimir Padrino, ignorando los pedidos de la oposición y de la comunidad internacional de un escrutinio transparente.

La militarizada Guardia Nacional salió luego a las calles a disolver con gases y perdigones algunas protestas postelectorales.

Bautizada como bolivariana por el fallecido Hugo Chávez, la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. Tuvo entre sus lemas "¡Patria, socialismo o muerte!", transformado en "¡Patria, socialismo y vida!", cuando el líder socialista enfermó de cáncer. "¡Chávez vive!" es hoy su saludo oficial.

La UE dijo que los resultados que dan como ganador a Maduro no pueden ser reconocidos

La Constitución Bolivariana que en 1999 impulsó Chávez -un carismático teniente coronel que se dio a conocer cuando lideró una intentona golpista en 1992- concedió el voto a los militares. En paralelo, ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado, incluida la vital industria petrolera.

Tras la muerte del líder chavista, su sucesor Nicolás Maduro no hizo sino aumentar su influencia.

Además de las armas, los militares controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas y 12 de 34 ministerios, incluidas carteras importantes como Petróleo, Energía, Defensa, Relaciones Interiores y Comercio. La oposición y expertos denuncian redes de corrupción que enriquecieron a muchos oficiales.

"Maduro no tiene el liderazgo militar para soportarse como comandante en jefe. Se gana a la Fuerza Armada con privilegios, ascensos y la creación de nuevos cargos", dijo el general retirado Antonio Rivero, crítico del chavismo, exiliado en Estados Unidos.

A la vez, Rivero señala que los militares se encuentran muy vigilados en los cuarteles, y no confían en sus compañeros de armas.

Laura Dib, directora del programa Venezuela en el centro de estudios sobre derechos humanos WOLA, señaló que "es muy difícil entender" lo que ocurre al interior de la Fuerza Armada "porque cada vez que un militar se ha rebelado contra Maduro, la represión y persecución ha sido implacable".

Edmundo González: "El régimen parece dispuesto a mantenerse en el poder por todos los medios posibles"

"Sabemos de militares que han sido sometidos a torturas. Son casos ejemplificantes que envían el mensaje de que si se voltean en contra del gobierno, eso será lo que les ocurra", añadió Dib.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian la detención por motivos políticos -la mayor parte de las veces acusados de conspiración- de decenas de militares (149 al 1 de julio) y la muerte bajo custodia de tres de ellos.

La Fuerza Armada venezolana contaba en 2020 con 343.000 integrantes, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), un tamaño similar a la de México (341.000), y solamente superado en América Latina por Colombia (428.000) y Brasil (762.000).

De ser durante décadas aliadas de Estados Unidos, país que fue su principal proveedor de armas, las fuerzas armadas venezolanas pasaron con el chavismo a relacionarse principalmente con Rusia, que les provee aviones Sukhoi y fusiles Kalashnikov. En julio, dos buques militares rusos visitaron el país.

"Militares de alto rango se han vuelto increíblemente poderosos", señaló Rebecca Hanson, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. "Tienen mucho que perder si Maduro cae".

Casi 50 altos oficiales, activos y en retiro, figuran en la lista de sancionados de Estados Unidos. Los primeros fueron incluidos en 2008 por supuestos vínculos con la guerrilla colombiana. Más tarde, otros fueron acusados de narcotráfico y, más recientemente, de violaciones de derechos humanos.

AFP / ds