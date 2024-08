La disputa entre el presidente argentino Javier Milei y el dictador venezolano Nicolás Maduro sumó un nuevo capítulo en redes sociales luego de que el bolivariano se presentara en una conferencia de prensa y calificara al gobierno del libertario como una "secta".

"Me dijeron lo que hay que hacer con el diablo, con los signos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil, los símbolos diabólicos que tiene en su pecho, son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei, o en Venezuela sectas satánicas como el fascismo este que ha atacado al país", expresó Maduro.

Maduro apuntó contra el magnate Elon Musk, a quien acusó de conformar "sectas satánicas" que luego articulan agrupaciones similares en otros países, utilizando al gobierno del presidente argentino como ejemplo,

"Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal. Entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo. Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler", manifestó el líder del PSUV.

Fiel a sus costumbres, Javier Milei le respondió con una publicación en X a través de la cual alertó: "Los comunistas nos atacan, llenos de insolencia e impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos".

El gobierno de Maduro cuestionó a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández: "Traicionaron el legado de Kirchner, de Perón y a su pueblo"

"Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros ¡no les tengan miedo! Porque la victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo", añadió el dirigente de La Libertad Avanza.

En sus declaraciones, el mandatario argentino hizo referencia a una cita del Antiguo Testamento, del libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19, el cual dice que "en una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo".

Tras hacer referencia a la reconocida frase que utilizó en campaña y que forma parte de la identidad libertaria, Milei marcó la diferencia entre el ateísmo y la fe en Dios que profesa y concluyó: "El comunismo es ateo, nosotros tenemos fe en Dios. VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

A partir de las polémicas elecciones en Venezuela, donde Maduro obtuvo una nueva reelección en medio de fuertes acusaciones de fraude de la oposición y de varios países de la región, la pelea entre el mandatario argentino y el venezolano se incrementó.

En esta escalada, la embajada argentina fue cerrada por el asedio del régimen, motivo por el que el personal diplomático regresó a Buenos Aires y el lugar quedó en manos de Brasil junto a los seis asilados políticos de la oposición venezolana. En paralelo, se cerró la casa diplomática de Caracas en Argentina.

Nicolás Maduro le dedicó el triunfo a Milei

Pocos minutos después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela comunicara que Nicolás Maduro ganó las elecciones con el 51,2% de los votos, el mandatario venezolano salió a hablar ante sus seguidores, le dedicó el triunfo a Hugo Chávez y mencionó al presidente argentino.

Durante su discurso triunfalista, el presidente venezolano salió con los tapones de punta y lanzó: "Milei, no me aguantas un round. Bicho cobarde, traidor a la patria, fascista. Ya este pueblo dijo ‘no al capitalismo salvaje’. No a Milei, ¡no al nazi-fascista de Milei!".

Asimismo, sus seguidores comenzaron a cantar "Milei, basura, vos sos la dictadura", y él se unió. "Debe estar reventándose con su cara de monstruo porque es feo además y estúpido", agregó y se burló de su forma de tomarse fotos.

"Se toma unas fotos de estúpido, ustedes han visto. Cómo se puede tomar en serio a un fascista-nazi como ese. Un sociópata, sádico, que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina", agregó.

