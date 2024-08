La maratónica sesión que se desarrollará desde el mediodía en la Cámara de Diputados promete pirotecnia verbal e intenso fuego cruzado, con un recinto que será caja de resonancia de la visita de un grupo de diputados libertarios a represores de la última dictadura militar presos en el penal de Ezeiza.

Pero la situación de Alberto Fernández, investigado por un expediente vinculado con la contratación de servicios de seguros por parte del Estado y la denuncia por violencia de género realizada por su expareja, Fabiola Yañez se va a llevar todas las miradas. “Lo de Fabiola va a ser un escándalo”, graficó un legislador imaginándose el festín que se harían muchos con este tema en el recinto en esas largas horas de debate hasta que finalmente comience la discusión de los proyectos previstos.

En todo caso, la escandalosa denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente será un arma que el oficialismo y los bloques aliados tendrán a mano para contraatacar con la misma tenacidad. Pero ya circula un proyecto de ley preparado por el kirchnerismo para que la Cámara baja "se pronuncie con firmeza ante la gravedad que implica" sobre la denuncia,



El mismo señala que: "La presente iniciativa tiene por objeto que esta Honorable Cámara se pronuncie con firmeza ante la gravedad que implica la denuncia por violencia de género que ha formulado recientemente la Sra. Fabiola Yañez, en contra de quien fuera pareja, el ex primer mandatario Dr. Alberto Fernández".

"La lucha contra la violencia por motivos de género, constituye una clara política de Estado en nuestro país, tanto es así que este Congreso Nacional, en el año 2009 sancionó la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales” con el objeto de prevenir y sancionar las distintas y variadas tipologías de violencia. La indiferencia ante la situación planteada no es una opción en el marco de la agenda de los derechos que el Estado debe garantizar. Ante la denuncia efectuada resulta fundamental que los hechos sean totalmente esclarecidos y determinadas las responsabilidades correspondientes. Vivir sin violencia es la única opción para que las mujeres y las diversidades puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de sus quehaceres. Por los argumentos hasta aquí expuestos, solicitamos a las diputadas y a los diputados que integran esta Honorable Cámara, que acompañen con su voto la iniciativa puesta a vuestra consideración".

El texto está encabezado por Mónica Macha que es la presidenta de la Comisión de Mujeres y firmado la totalidad del bloque de Unión por la Patria. En el documento no aparece al firma de Máximo Kirchner pero si de Luana Vonovich.

"Acoso telefónico" y "terrorismo psicológico": los detalles de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Fernández

Los otros temas

La discusión sobre las elecciones en Venezuela, con un escrutinio sospechado de vicios, también estará en el menú del recinto. El debate propiamente de los proyectos de ley del temario será de lo que menos se termine hablando al cabo de las 24 horas de sesión.

De acuerdo a las mismas fuentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le propuso a los jefes de los bloques dialoguistas un texto de repudio a la visita de libertarios al penal de Ezeiza, pero con expresiones "light" y sin mencionar con nombre y apellido a los seis diputados implicados.

Mientras que el PRO veía con buenos ojos suscribir a esa declaración, el radicalismo no estaría conforme con na redacción benevolente que no refleje con todas las letras la gravedad de los hechos. De todos modos, el asunto no está cerrado y el panorama podría cambiar de un momento a otro, incluso con la sesión ya empezada.