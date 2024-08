Alberto Fernández, denunciado por violencia de género

Ayer trascendió que, finalmente, Fabiola Yañez denunció al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

En el marco de esa investigación judicial, que incautó teléfonos celulares y tuvo acceso a escuchas y chats de Whatsapp, se conocieron intercambios entre la exsecretaria privada del Presidente y su esposo, el broker Martínez Sosa, donde apareció una supuesta agresión de Alberto Fernández a Fabiola Yañez.

La ex primera dama dijo que efectuaba la denuncia después de padecer “hostigamiento”, y habló de “terrorismo” por parte del ex presidente. El abogado de Fabiola brindó una entrevista en la que relató que Yañez dijo haber recibido “golpes físicos”, y que realizó la denuncia porque “no aguantaba más”.

"Acoso telefónico" y "terrorismo psicológico": los detalles de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Fernández

Alberto Fernández publicó un breve comunicado en el que la denuncia es “falsa”, y que presentará a la Justicia pruebas “que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

Siguiendo con las principales noticias, hoy 7 de agosto, Día de San Cayetano, la CGT y los movimientos sociales ligados a la CTEP realizarán una movilización de claro contenido opositor. Vamos a escuchar al secretario general de la Central de los Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro Gramajo.

Los gremios movilizarán este 7 de agosto

Alejandro Gramajo, dirigente de la UTEP, afirmó que "este 7 de agosto nos encuentra en un momento crítico en términos sociales", y convocó a movilizarse en el marco del Día del Patrono del Pan y del Trabajo.

El dirigente bancario Sergio Palazzo hizo una denuncia grave que el Gobierno debería aclarar de manera inmediata. Vamos a escucharlo.

Reservas en oro argentinas en el exterior

El dirigente de La Bancaria, Sergio Palazzo, denunció una nueva salida de lingotes de oro de las reservas del Banco Central en un vuelo a Londres: “se han llevado un cuarto de las reservas en oro que tenía la Argentina", denunció.

Sigue la motosierra en el Estado

Todos los días hay anuncios en relación a la motosierra contra el Estado. Esta vez, en relación a los subsidios al transporte. Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, brindó una conferencia de prensa en la que expresó: "El Estado nacional no va a poner un peso al transporte de la Ciudad de Buenos Aires".

Cuál será la cotización del dólar a fin de 2024 según las principales consultoras que releva el BCRA

Trascendió la foto de los diputados de LLA que visitaron a genocidas

Sigue la polémica por los diputados que visitaron en prisión a Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Ahora se conoció la foto donde se los ve posando junto a los criminales condenados, lo que complica la situación de los parlamentarios.

Apareció la foto de los diputados libertarios con Astiz y otros genocidas: quién es quién | Perfil

Kamala Harris presentó a su vicepresidente, Tim Walz

En plena campaña electoral, la candidata demócrata Kamala Harris presentó a su candidato a vicepresidente, Tim Walz. Harris está de festejo, porque según una encuesta de ABC News/Ipsos, hay una leve ventaja de la candidata demócrata, remontando la ventaja que venía sacando Donald Trump en todos los sondeos, y particularmente tras el fallido atentado contra su vida.

Con críticas a Donald Trump, Kamala Harris y Tim Walz encabezaron su primer acto juntos en Filadelfia

Las Leonas clasificaron a las semifinales

Para irnos, como viene siendo costumbre con una noticia un poco más alegre, nos vamos con la arquera de Las Leonas atajando el penal con el que clasificaron a las semifinales de los juegos olímpicos París 2024. Las muchachas del seleccionado femenino de hockey se juegan hoy su pase a la final contra Países Bajos y les deseamos la mejor de todas las suertes.

