Guillermo Moreno, sobre Alberto Fernández: "No me gusta pegarle en el piso"

Como lo hizo en forma casi unánime el arco político, el exsecretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno también criticó a Alberto Fernández luego de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género. Con sus estilo distintivo, pisó un poco el embrague y afirmó: “Ya discutí con Alberto todo lo que tenia que discutir, no me gusta pegarle en el piso”.

Moreno es un crítico despiadado de Alberto Fernández, sobre todo de su gobierno entre 2019 y 2023, del que tiene una pésima opinión. "Siempre dije que (Alberto) era el peor", recordó en radio Splendid, donde, en el marco del escándalo, lo consultaron sobre la denuncia de la ex primera dama.

"No es normal que alguien le pegue a las mujeres, yo ando en todos los ambientes y no es normal, no conozco a nadie que haga eso", dijo el exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner, que compartió gobierno con Alberto Fernández en aquellos tiempos.

"Pasó en Olivos, va a pasar a la historia como el primer presidente que lo denuncian la esposa", lanzó Moreno. Luego aportó una reflexión desde lo personal: "Yo lo lamento por la piba y el pibe, el hijo".

Moreno hablo también sobre el gobierno de Javier Milei e insistió con que va a ser "breve" y remarcó que "esa dolarización que hicieron para que los ricos estén mejor y los de abajo la pasen mal es una truchada".

"Está terminado, ya fracasó, es buen pibe pero ¿Adónde quiere ir?", dijo el exprecandidato presidencial sobre el actual mandatario.

Dijo que el peronismo "está diciendo que hay que reindustrializar la Argentina" y que "esto no se soluciona con plata, se soluciona con trabajo".

Volvió a arremeter contra "los progres", algo así como sus antagonistas dentro del espacio. "No entienden de política, de economía, de nada de la vida", lanzó.

