Vuelve la SIDE y para Agustín Rossi, “es una estrategia que utiliza el Gobierno para generar terror”

La disolución de la AFI llamó poderosamente la atención de la agenda política, sin embargo, el repudio se instaura principalmente en el cambio de nombre, ya que retomaría el nombre de SIDE, que es como se llamaba la agencia de inteligencia durante la dictadura militar y el gobierno de Carlos Menem. Con el fin de ampliar este panorama, este medio dialogó con Agustín Rossi, ex jefe de gabinete del Frente de Todos.

“Toda modificación de la ley de inteligencia debería haberse hecho por una ley y no por un decreto para ir en búsqueda de niveles de acuerdo, niveles de consenso importantes con el resto de las fuerzas políticas”, comentó Agustín Rossi. “La ley de inteligencia salió en el año 2001, con un acuerdo de todos los sectores políticos, tuvo una modificación que fue debatida en el Congreso y ahora esta situación se hace por un decreto de espaldas al Congreso”, agregó.

La estrategia del Gobierno para generar terror sobre la sociedad

Posteriormente, Rossi planteó: “Habría que preguntarse por qué recobraron el nombre de la SIDE, por qué tomar el nombre de la SIDE cuando es un nombre tan desprestigiado, porque SIDE se llamó a la agencia de inteligencia durante la dictadura militar y durante los años del menemismo”. Luego, manifestó que, “es una estrategia que utiliza el Gobierno para generar terror ante el conjunto de la sociedad”.

Cuáles son las novedades de la SIDE

“No se le agregan funciones, la agencia es tal cual está estructurada, tenía una agencia exterior, una agencia interior, tenía una área de ciberinteligencia y tenía una área administrativa que ahora se dividió en 4 sub agencias”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo nuevo es que cada una de esas agencias podrá producir inteligencia”.

Por otro lado, el ex jefe de gabinete del Frente de Todos señaló: “Cada una de las sub agencias van a poder hacer inteligencia por sí mismas con el problema que puede significar de que terminen colisionando, confrontando o habiendo internas entre las distintas sub agencias”. A su vez, remarcó que, “aparece de vuelta la posibilidad de que la agencia sea auxiliar de la justicia”.

Para finalizar, Rossi realizó una reflexión en cuanto a la movida del Gobierno sobre cambiar el nombre de la AFI y volver a ponerle SIDE: “Es muy difícil entender la lógica del Gobierno para cualquiera de nosotros”.