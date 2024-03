Milei impulsa la reforma de la Ley de Seguridad Interior para darle facultades "adicionales" a las Fuerzas Armadas

En medio del debate por la lucha contra el narcotráfico y la grave situación que atraviesa la ciudad de Rosario, el presidente Javier Milei adelantó este martes que trabaja en un proyecto de reforma para que las Fuerzas Armadas tengan facultades "adicionales”, hoy limitadas por la ley actual que en su artículo 27 solo las autoriza a la afectación de “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.

“Estamos evaluando enviar una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales. Es algo que estuvimos discutiendo hoy en el Gabinete, lo que pasa es que Petri trajo la ley y Patricia estaba en el avión. Me pareció imprudente tomar una decisión final cuando faltaba una de las partes”, detalló el mandatario en una entrevista concedida a Chiche Gelblung en Crónica TV, desde la Casa Rosada.

Aunque no dio mayores precisiones en cuanto al contenido de la reforma, inmediatamente, Milei marcó que esta modificación no implicará que de ahora en más los agentes de las Fuerzas Armadas puedan disparar, sino que explicó "que van a tomar acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo. Está reglamentada la forma en la cual tomás acciones, no es cualquier forma, está determinado el formato”. ”El uso de armas no es un debate de ahora”, aclaró.

El anuncio llega en un momento en el que la violencia relacionada con el crimen organizado está escalando en Rosario. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo conformó un Comité de Crisis e instruyó la participación de las Fuerzas Armadas en labores logísticas del operativo. Sin embargo, varios miembros de las fuerzas presentaron reparos y demandan lo que Milei propuso hoy: un cambio en la legislación que les otorgue más herramientas.

De hecho, la propuesta del presidente libertario obtuvo respaldo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaron, quien opinó que lo que está ocurriendo en Rosario puede ser catalogado como "actos terroristas".

"Yo creo que nosotros sí necesitamos una presencia policial muy fuerte. Y si es militar acompañando las tareas de prevención urbana también, porque lo que estamos viviendo son hechos de terrorismo y se tipifican de esta manera. El objetivo es quebrar decisiones de los gobiernos constitucionales a través de sembrar el terror y nosotros nos vamos a mantener firmes”, dijo el mandatario provincial.

“Nosotros no nos tenemos que quedar en debates ideológicos. Tenemos que ser muy prácticos para resolver un problema muy grave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario. Que venga el Ejército, que vengan fuerzas federales, que venga el acompañamiento de fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales para que a los rosarinos le podamos dar un poco de paz”, reclamó el gobernador.

También recibió un fuerte respaldo del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que pidió esta mañana la intervención activa del Ejército para casos como el de Rosario y comprometió el apoyo de su bloque de legisladores.

Según el ministro del Interior, Guillermo Francos, el Gobierno está dispuesto a combatir “con toda la fuerza que tiene disponibles” la violencia producto del narcotráfico en la ciudad de Rosario.

“Es un tema que ha hecho eclosión por la dureza con la que se trató a los jefes de bandas narcotraficantes que están encarcelados. Se les quitaron beneficios que no correspondían. Eso generó una reacción”, sostuvo Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

En esa línea, el funcionario consideró que Rosario viene “viviendo un proceso de inseguridad enorme que no se ha atacado con la fuerza que se está haciendo ahora”.

Milei evalúa viajar a Rosario en los próximos días para supervisar los operativos de seguridad de las fuerzas federales puestos en marcha el pasado lunes.

“El Presidente viene porque quiere dar la impronta que queremos para la seguridad y la lucha contra el narcotráfico”, reveló Patricia Bullrich en una entrevista que brindó a TN. En la misma línea, detalló: “En 20 días vamos a venir con el Presidente de la Nación a Rosario”.