"Un numerazo": Milei adelantó que la inflación de febrero quedó por debajo del 15 por ciento

Pocas horas antes de que el INDEC comunique el dato de inflación de febrero, estee el presidente Javier Milei adelantó que estará por debajo del 15 por ciento.

"Parece que está debajo del 15, con lo cual es numerazo", afirmó en una entrevista con Crónica TV. "Si le sumás la suba de prepagas, que es de una vez, y tarifas, que son de una vez, en ese contexto, al número le vas a tener que restar casi cinco puntos, cuando veas eso, va a hablar de una inflación de un dígito”, agregó el Jefe de Estado en una entrevista mano a mano con el periodista del canal Chiche Gelblung.



A su vez, no dudó en culpar al kirchnerismo al fundamentar que "no hay plata": "Exacerbaron el consumo y castigaron el ahorro. Se derrumbó la productividad y, por eso, tenemos salarios miserables. La estrategia populista generó que los salarios hayan perdido un 80% respecto de los que teníamos en términos de la convertibilidad en moneda constante", puntualizó el Presidente, tras recordar que el país "no expande su PBI desde 2011".



"Corregir 100 años de desastres no es gratis, en especial las aberraciones que se hicieron en los 20 años del kirchnerismo. Han sido una catástrofe", consideró el ider libertario. Y agregó: "El gobierno de Alberto Fernández fue lamentable, desastrozo. Está a la par del de Alfonsín, que huyó seis meses antes en medio de una híperinflación".



"Se acabó la fiesta", sentenció Milei. Y agregó: "Si Kicillof quiere pagarle a los docentes, que le deje de pagar a C5N".







Noticia en desarrollo...