El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, anticipó que “el próximo gobierno peronista” no va a tener nada de lo que hizo Alberto Fernández. “Le tenemos que explicar al pueblo argentino que el próximo plan de gobierno peronista no tiene nada que ver con la porquería que se acaba de ir”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Moreno es líder del partido Principios y Valores, ex candidato presidencial, había sido previamente secretario de comunicaciones en el 2003, de comercio interior en el 2006 y agregado económico en la embajada argentina en España en el 2013.

Me impresionó la foto de usted junto a Miguel Àngel Pichetto y Gildo Insfrán. ¿Qué sería, metafóricamente hoy, que vuelva Perón?

Que nos organicemos. Perón, en su último discurso, dijo que la organización vence al tiempo. Nos organizamos alrededor de la doctrina todos los hombres que usted mencionó, con sus características. Tenemos como núcleo duro la doctrina peronista. Le tenemos que explicar al pueblo argentino que el próximo plan de gobierno peronista no tiene nada que ver con la porquería que se acaba de ir. Sobre esa base, y en el marco de la ley y el orden, hay que estar en aptitud de volver al gobierno cuando Dios lo disponga.

Hacen falta nombres, no solamente ideas. ¿Cuáles son los nombres?

Eso, como todo en la vida, va al final, porque el peronismo es vertical pero la verticalidad tiene dos direcciones, y ahora es de abajo para arriba. Primero los compañeros se tienen que reorganizar como grupo de trabajo, es una dinámica interesantísima lo que está pasando.

Usted dice que las bases están en un proceso de efervescencia en el que no están las cúpulas…

Yo estuve en Cuyo, tengo una casita ahí y se enteraron los muchachos y me hicieron cuatro actos en Mendoza, dos en San Juan y dos en San Luis. Ahora estoy esperando las pascuas para tomarme unos días. Abajo es otro mundo, la semana pasada, en San Martín hubo 20 compañeros que se están organizando. La consigna es organizarse: en una casa peronista, los compañeros van y entran. Hay que organizarse, como fue toda la vida, la consigna está clara. El peronismo es una cosa distinta, como esos picados que se organizan en la playa: vienen 20 familias todas distintas y a la media hora se arma un partido de fútbol, nadie se conoce con nadie y al otro día vuelven todos. Es la organización popular de abajo para arriba, los nombres vienen después. Eso garantiza que los de arriba van a ser los que reciban la delegación de los de abajo, que eso se llama conducción. No es jefe el que dice que manda, es jefe el que el subordinado dice que manda. Cuando un subordinado señala a un jefe, ese es el jefe, no cuando el jefe dice que es jefe.

Sobre todo, hay que garantizar que las ideas son colectivas. Por lo tanto, el proyecto va a ser colectivo. Y ese proyecto se hace con la doctrina, esa es su importancia. La doctrina se basa en ideas absolutas articuladas en una estructura de pensamiento. Entonces vos te garantizás que todos los que se van organizando tienen las ideas básicas, sólidas, consensuadas, creídas y convencidas. Después es un problema del tiempo que aparezcan los que van a conducir. Hay que tener el plan de gobierno que debemos tener en los próximos 60 días y después ya estamos en aptitud de gobernar dentro de la ley y el orden, cuando Dios quieras. Creo que va a ser muy rápido por cómo viene la cosa, no mañana, pero si en 45, 60 o 90 días,

Guillermo Moreno junto a Miguel Ángel Pichetto y Gildo Insfrán

¿Pronostica en esos días una Asamblea Legislativa?

Está claro que así no se puede seguir. Un muchacho que ni siquiera revisa su cuenta de sueldo y ni se entera que está cobrando un 50% más, es ridículo. Si no mirás tus cuentas personales, menos vas a mirar las cuentas del país.

Para entender eso que viene de abajo hacia arriba que usted plantea, ¿ese estado de efervescencia tiene que ver con que usted percibe un cambio de humor respecto de Javier Milei, a quien lo votó mucha de la gente que apoyó en el pasado al peronismo y que ya no lo votarían más?

Más de la mitad de los trabajadores de Acindar lo votaron a Javier Milei. No solo lo digo yo, si no que me lo dicen los trabajadores sindicales. No creo que ahora un trabajador de Acindar lo vote a Milei. Usted se debe acordar que López Aufranc fue presidente de Acindar.

Le pongo más ejemplos, los fabricantes del papel de cartón me dicen que por primera vez pararon la fábrica de cartón, una fábrica que no se había parado ni en el 2001…

Yo hace 40 años que tengo el mayorista, usted sabe que la principal fábrica de cajas está asociada a una de las principales empresas argentinas, porque tiene una integración vertical. Para ser claro, Arcor no puede bajar las ventas un 30%. Esas estructuras, cuando bajan las ventas, están en el final. Yo, en mi negocio, la primera quincena de febrero vendí un 70% menos. No hay ningún análisis de sensibilidad que se puede hacer en una empresa en donde se anticipe una caída de esa manera, no hay ninguna posibilidad de planificar un negocio así. Esto es absolutamente singular producto de que tenemos un presidente anarcocapitalista que, a su vez, puso un ministro de Economía que es un timbero, que no tiene idea de lo que está hablando, o que ayer se juntó con los supermercados y no tiene ni idea de lo que es la logística. No tienen ni idea de lo que es el esquema de comercialización, estamos a la buena de Dios. Le hablo de los 60 días porque el que va a reaccionar es el capital, por eso está dentro de la ley y el orden. Por primera vez se va a ver al capital en mancomunión con el trabajo diciendo que esto así no camina.

El presidente Javier Milei.

Cuando uno revisa las encuestas sobre la popularidad del Presidente, reflejan una caída, pero no tan relevante. ¿Será que las encuestas no están reflejando lo que realmente está pasando en la sociedad?

Las están haciendo online por métodos de recolección de información que no es el presencial y a veces la muestra se pone difícil, porque no es cierto que la muestra está reflejando el universo. Me acuerdo cuando hace muchos años se estudiaba metodología y cuando el encuestador tocaba el timbre y no había nadie, tenía que mirar el papel y caminar algunos pasos a la derecha. Y si había un timbre, tocarlo. Había toda una metodología para reemplazar esa muestra.

La famosa politóloga alemana, Noelle-Neumann, plantea que la gente tiende a contestar en los grupos y en las encuestas lo que creen que los demás piensan, porque la primera necesidad humana, después de las físicas, es la de la aprobación…

Eso se llama el sesgo al oficialismo. El presidente que es un desastre se va con 15 puntos de aceptación. Si uno analiza cuánto tenía Alfonsín de aceptación cuando se tuvo que ir en el medio de la hiper, es más de lo que se imagina. Siempre viene también el temor a la represión, a quedarse sin trabajo, eso jugó. Entonces, hay 10 o 15 puntos que son sesgo al oficialismo. Si uno se lo resta a lo que tiene hoy Milei, ya está en su núcleo duro de votos que sacó el día de la elección general.

¿Por qué usted tiene la perspectiva de que no aguanta más de 60 días?

Es la primera vez que veo un sistema en el que se pervierte el ahorro, no hay sistema capitalista sin ahorro, todos los incentivos están en contra del ahorro. Si uno ahorra en pesos, el plazo fijo se le licúa por la inflación y encima es un modelo que le obliga a vender el dólar que tiene guardado.

Es ridículo, una sociedad que no ahorra no tiene futuro. No puede ni siquiera invertir, no solo el capital de crecimiento que sería la inversión inicial, sino otra versión que es la de reposición. En este momento, los teléfonos y su micrófono se están deteriorando. Entonces, si dentro de un año no invertimos en reposición, no podemos hacer la comunicación. Esa inversión son 15 puntos del PBI, que son para reponer lo que se gastó en el proceso productivo en el año, 12 puntos más es lo que necesitamos para crecer a tasa china, por lo tanto, una inversión total de 27 puntos, algo que tuvimos a principio de siglo. Si no hay ahorro, no hay inversión, no funciona el sistema capitalista sin ahorros. Estos muchachos están mal de la cabeza, y si están mal de la cabeza no lo pueden aguantar. ¿Cuánto tiempo puede ir a una escuela y hacer chistes pornográficos? ¿Cuánto tiempo pueden estar haciendo las tonterías que están haciendo, sobre todo perturbando al capital? Es el primer gobierno que veo que se la agarra con el capital. Que se la agarren con los trabajadores vi muchos, que se la agarren con la clase media vi algunos, que se la agarren con todo no vi nunca. Estos se la agarraron con todo, pero no en términos políticos, en términos prácticos.

¿Usted dice que Paolo Rocca está arrepentido de apoyar a Milei?

No tengo duda de que Paolo Rocca está arrepentido de votar a Milei, no hace falta más que leer Clarín. Y empiezan hasta a salir los comunicados de los empleados del capital, que son las Cámaras. Ya vieron lo que pasó en la UIA , esos no son empresarios, son funcionarios de organización que hablan en función de lo que dice la patronal. Lo dicen después de que lo diga la patronal. Estoy recibiendo más llamados de la patronal y del capital que del resto, porque el resto ya sabía cómo venía, no es que la CGT no sabía cómo esto venía. Cuando ven lo que pasa con Acindar, con los cartoneros, con los laboratorios y las economías regionales, entienden que esto así no va. Me pregunto en qué cabeza cabe que no haya obra pública en Argentina.

Hay gente que tenía un patrimonio de millones de dólares y de la noche a la mañana no tiene nada. La gente no se va a quedar de brazos cruzados con la revolución anarco-capitalista.

El empresario Paolo Rocca.

Alejandro Gomel: Días pasados hablábamos con Carlos Maslatón y aseguraba que Milei tiene un apoyo desde lo financiero que puede hacer que soporte el ajuste. ¿Qué opina?

Maslatón es un muchacho del mundo financiero, me cae gracioso, está bien. El mundo financiero quiere la tasa de interés a la baja, como pasó ayer. No tuvieron alternativa porque el Gobierno no puede seguir funcionando con ese déficit cuasifiscal, entonces ellos tuvieron que aceptar la baja de la tasa y hoy mandaron la tasa 30 puntos abajo para los plazos fijos. Y, aparte, esa ganancia que menciona Maslatón, no es más que una ganancia contable. Si uno compra un bono a 25 y hoy está a 50, hasta que se vende es una ganancia contable. Hablemos el día después de las ganancias financieras, si es que la pudieron realizar. Si no la pudieron realizar es todo ficticio.

Si hay un muchacho que conocía la cueva es Caputo, entonces siempre alguna maniobra hace. Pero cualquier empresario sabe que puede tener todas la cuevas que quieran pero llega un momento que si no vendes, fuiste. Si no se vende no hay magia financiera que permita sobrevivir, en un momento se termina la magia financiera. Lo respeto y lo valoro a Maslatón, es muy interesante, pero con la banca financiera no alcanza. La economía no es la finanza, la economía es trabajar y en eso los liberales, los marxistas y los peronistas estamos de acuerdo: la economía es trabajar, todo lo demás son papelitos de colores y no te los podes comer. Sobrevivís con los bienes tangibles, pero la verdad que la economía es la economía real.

El 25 de mayo el Gobierno llamó a un nuevo pacto. ¿Cómo cree que va a resultar esa relación entre los gobernadores y ese pacto que propone el Presidente? Entiendo que el punto es reducir el gasto público al 25% del PBI, algo que es absolutamente inviable. Pero escucho mucha gente que es optimista con la aprobación. Como más o menos coincide con los 60 días que usted plantea, ¿cuál es su visión de lo que va a pasar con ese pacto? ¿Cuánto de ese pacto tiene que ver con lo que usted define como la ley y el orden?

Salió un artículo sobre que el 25% es un número divertido, pero no explican por qué. A mí no me cae mal el 25, porque un cuarto de algo siempre parece interesante. Dijo 25 porque parece que es divertido. Tenemos que ocupar los mares argentinos y hay que hacer otra expedición al desierto, por más de que no esté el presupuesto, porque la Antártida se va a dividir.

Macri pudo sobrevivir porque se endeudó afuera y Alberto pudo sobrevivir porque se endeudo adentro. Este chico, hasta ahora, ya no se puede endeudar ni afuera ni a adentro, entonces lo que hace es mandar al infraconsumo a sectores de la población y hacer pedazos el sector privado. ¿Cuánto tiempo más va a durar esta historia? Lo que están diciendo para firmar ese pacto es que tienen que atacar algún sector de los trabajadores que hoy está exento de pagar el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, o sea que lo que quieren es ir más sobre el sector privado. Están discutiendo cómo le sacan a lo privado para financiar un esquema público que hace aguas por todos lados. Es absolutamente inviable porque, al mandar al infraconsumo a vastos sectores poblacionales, no hay mercado interno. Y al no haber mercado interno, están mandando a la quiebra a un montón de empresas y un montón de grupos económicos importantes.

Javier Milei frente a la Asamblea Legislativa.

No hay factibilidad, siempre hay algunos que lo empezamos a decir. Carlos Rodríguez lo dijo, hizo un tuit diciendo que lo único transitorio va a ser el Presidente. En la disciplina esta se está hablando seriamente en toda la mesa y en la política también. Por eso se dio la declaración de Macri de la semana pasada, él también se está preparando. Lo que pasa es que, como se prepara Macri, no es como a mí me gusta. Los radicales se preparan con una foto entre Morales y Lousteau, y a mí me parece que ahí no hay ninguna opción de gobierno, pero es un problema de los radicales. Los peronistas nos preparamos como le conté antes, todo el mundo se está preparando y todo el mundo se da cuenta de la transitoriedad, siempre dentro de la ley y el orden.

Perón decía que "dentro de la ley todo y fuera de la ley nada", y los peronistas en eso somos muy obedientes. Para los que ven esta entrevista, quiero decir que para el próximo gobierno peronista no va a haber nada de lo que hizo Alberto Fernández. Ese fue un gobierno socialdemócrata, que fue un asco.

