Armada Argentina: el futuro de la Aviación Naval y la incorporación de helicópteros medianos

La máxima autoridad de la Armada Argentina se expresó sobre la situación delicada que se encuentra atravesando la Aviación Naval y señaló la relevancia de incorporar nuevos helicópteros medianos, sobre los que destacó que “dada su versatilidad e importancia para las distintas misiones que tiene la fuerza, en particular, las alas rotativas”.

El Contralmirante Carlos María Allievi refirió a los años de desinversión en materia de defensa en una de las principales ramas que componen las Fuerzas Armadas y fue “pionera en Sudamérica en cuanto a medios aeronavales embarcados”.

Debido a ello, el Gobierno nacional evalúa dotar a la Armada Argentina de ocho unidades Leonardo AW109M por medio del Decreto 594/2024 de modificación presupuestaria de la administración nacional. La suma asciende a los US$98 millones y cuenta con un plazo de amortización de tres años.

Contralmirante de la Armada Argentina, Carlos María Allievi

En relación con ello, Carlos María Allievi en el marco de una entrevista concedida a la web especializada en temáticas de defensa, ZonaMilitar.com, advirtió que “en este momento ustedes saben que los helicópteros livianos con los que cuenta la Armada son los Fennec, que ya están llegando al final de su vida útil y fueron incorporados en la década de los ‘90”.

La última adquisición de helicópteros Sea King se produjo en el mes de noviembre de 2022, cuando se incorporaron las dos unidades (matriculas 2-H-244 y 2-H-245) que habían arribado en el mes de octubre de dicho año.

Las 8 aeronaves estarán destinadas operar en conjunto con la capacidad superficie-superficie de los destructores MEKO360 de la Flota de Mar y se prevé que al menos dos puedan cumplir la función de Over Trans Horizontal Targeting. Es decir, que me permitan que un destructor con una capacidad de misiles que van más allá del horizonte pueda lanzarlos. Una unidad aeronaval que esté volando y me retransmita el blanco que está más allá del horizonte.

Helicóptero liviano Leonardo AW109M

En este sentido, el Contralmirante de la Armada Argentina fundamentó los motivos por los que se concretaría la operación de las nuevas aeronaves y precisó que “se está demandando la necesidad de incorporación de alrededor de ocho helicópteros livianos para poder embarcarlos en los patrulleros oceánicos y ampliar la capacidad de búsqueda”.

Por último, durante el reportaje brindado a ZonaMilitar.com indicó que “que también deben ser compatibles con las corbetas 140, destructores 360, Patagonia” y además debe tener la capacidad de hacer maniobras de Vertical Replenishment (VERTREP) con los avisos polares.

