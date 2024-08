Alicia Barrios dijo que “no hacía falta” que Fabiola Yáñez hablara de la violencia de género “porque se notaba”

La periodista Alicia Barrios, amiga cercana del Papa Francisco y citada por la exprimera dama Fabiola Yáñez en el escrito de 20 páginas que presentó este lunes ante la Justicia, aseguró que “se notaba” que era maltratada por el expresidente Alberto Fernández. También confirmó que nunca se lo contó, pero que “te dabas cuenta en el destrato” que recibía, dijo que estaba al tanto de las infidelidades y reconoció que no le sorprendió que hubiera sido obligada a abortar.

En sus declaraciones, Fabiola Yáñez había establecido: “Alicia Barrios es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al Papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística, es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”. En una entrevista brindada este martes a LN+, la periodista ratificó el dato de las infidelidades: “Tenemos información que habitualmente no se dice. Nosotros lo sabíamos todo, las relaciones extramatrimoniales constantes de Alberto eran moneda corriente”, expuso.

Al ser consultada por el maltrato, Barrios aseguró que “sinceramente, se notaba”. “Te dabas cuenta en el destrato. Su lugar en Scholas Occurrentes era tan exclusivo y ella no podía participar en nada, en ningún otro lugar”. “En ningún momento habló de que le pegara. Ella estaba muy enamorada. Amigas en común que eran funcionarias y estuvieron con ella en Roma me decían ‘Alicia, ¿no le dijiste?’ Y yo les contaba que ella estaba enamorada y lloraba, lloraba, lloraba”, mencionó en referencia a la infidelidad del expresidente.

Además, opinó sobre el testimonio de Yáñez, quien aseguró que en 2016 fue coercionada por Alberto Fernández para que interrumpiera un embarazo deseado: “No me extraña que la haya obligado a abortar, cuando después levantó la bandera. Y no me extraña que ella haya cedido a esa presión, porque Fabiola se hizo a sí misma y tuvo una vida muy dura, estudió, se capacitó. Salió de una historia fuerte. Evidentemente ella quería tener un hijo y después le costó mucho tenerlo”. “Mirá que yo no soy una fanática del feminismo, pero realmente el pasado no te condena y el sometimiento a la locura de un hombre no tiene parámetros”, agregó.

Barrios consideró: “A Fabiola la conozco, se la ha ninguneado mucho. Lo que yo noté cuando fui a Olivos es que ella tenía una inteligencia muy superior, pero a veces hay que reconocer que lo mental no está relacionado con la inteligencia emocional. Porque ella ha pasado momentos terribles, que son comunes a las mujeres que se enamoran, que aman demasiado. A mí me llamaba la atención que no la aprovechen, porque yo la veía en jornadas acompañando adolescentes con testimonios muy duros. En la fundación del Papa, Scholas Occurrentes, se la convocó a ella y allí se la quiere, se la valora y tiene un lugar siempre. Es una mujer a la que no le dan asco los chicos ni los mocos, se bancaba los relatos, su compromiso era muy fuerte”, destacó.

Fabiola Yáñez declaró este martes durante cuatro horas ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género iniciada contra el expresidente Alberto Fernández. La exprimera dama prestó declaración desde el consulado argentino en Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom. La comunicación con el fiscal inició pasadas las 10 y finalizó cerca de las 15.

La exprimera dama dio su declaración testimonial ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta, y ambos organismos contaron con la asistencia de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy.

En su exposición, Yáñez ratificó la denuncia contra Fernández que había presentado por escrito al constituirse como querellante y "se comprometió a aportar alguna información adicional que quedó pendiente", informaron fuentes judiciales. La abogada Mariana Gallego, que representa a Yáñez , sostuvo tras la declaración que ahora "sólo queda confiar en la Justicia", a la vez que abogó por "seguir los pasos procesales".

"Pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada y acompañada por toda la prensa, la gente, la UFEM y la Fiscalía", sostuvo Gallego desde Madrid, adonde viajó para acompañar a Yáñez. La letrada indicó que la exprimera dama le pidió "seguir la línea de confidencialidad y no responder preguntas" periodísticas porque "para eso está la Justicia".

En tanto, la abogada Silvina Carreira, que representa a Fernández, sostuvo que esa audiencia no era "válida" y planteó que si la exprimera dama "puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad", en referencia a la entrevista brindada por Yáñez el fin de semana último, "no la revictimiza tanto la situación".

Carreira se preguntó entonces "por qué" Yáñez "no permite las preguntas de esta defensa" para que Fernández "pueda ejercer su derecho constitucional, que le corresponde". Aseguró, además, que "cuando se lo solicite", el exmandatario "va a declarar". "Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denunciar y la otra a defenderse", reprochó.

