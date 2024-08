Fabiola Yañez describió como "un infierno” su convivencia problemática con el ex presidente Alberto Fernández, a quien denunció la semana pasada por violencia de género. Fue durante la declaración que realizó ante el fiscal de la causa, Ramiro González, desde el consulado argentino en Madrid, en el marco de una nueva presentación en la cual la ex primera dama también arremetió contra ex funcionarios cercanos al entonces jefe de Estado.

Varios portales que han tenido acceso a la declaración que Yañez hizo vía Zoom, replicaron el contenido de dicha exposición, que incluyó acusaciones no sólo de violencia física y psicológica, sino también de un opresivo contexto que terminó propiciando, producto de la agresión, el consumo problemático de alcohol y marihuana.

Yañez declaró que la violencia sufrida por parte de Fernández desde 2016 “fue constante y era habitual”. Incluso reveló que ese año fue inducida a practicarse un aborto, lo que ella consideró “la peor decisión”. “Hay que resolverlo, tenés que abortar”, le habría dicho el ex mandatario, según Yañez.

La ex primera dama también habló de presuntas agresiones físicas que habría sufrido durante aquel momento, incluso con “patadas en el piso”.

Esa pérdida del embarazo la habría conducido al alcohol y al consumo de marihuana. Pero asimismo pidió Yañez que Fernández "no se haga el abstemio" porque, dijo, el ex presidente también consumía alcohol con asiduidad y "también fumaba".

La ex primera dama agregó que, después de la fiesta en Olivos y la derrota del peronismo en las elecciones legislativas de 2021, la violencia fue “cada vez peor” y se convirtió en un "infierno".

Consultada sobre si pidió ayuda, reiteró que se comunicó con María Cantero, la secretaria histórica de Fernández, y reveló que también se contactó con la clínica de Facundo Manes para verificar su estado de salud.

Tras ser interrogado por el medio El Cohete a la Luna, Manes dijo que sabe que Yáñez asistió a su instituto de Neurología Cognitiva (INECO), pero que nunca la vio y tampoco sabe qué médicos la atendieron.

Alberto Fernandez y Fabiola Yañez.

Los ex funcionarios apuntados por Fabiola Yañez

En el marco de una causa que va sumando aristas con nuevas acusaciones, la ex primera dama cuestionó el rol de varios ex funcionarios de Fernández.

Uno de ellos es el exsecretario de Comunicación y prensa, Juan Pablo Biondi, cuestionado por Yañez en su presentación ante la Justicia. La ex primera dama alegó que cuando sufría violencia mediática, el equipo de prensa la instó a guardar silencio, porque de lo contrario le daría "entidad" a las acusaciones que recaían sobre su figura.

En virtud de lo expuesto, Yañez apunto contra Biondi por presunta violencia institucional, una acusación que ya había deslizado (sin mencionar al funcionario) durante la entrevista que brindó el viernes en Infobae. En dicho reportaje, la denunciante remarcó que mientras era criticada por varios medios, no tenía permitido hablar ni dar explicaciones al respecto.

Juan Pablo Biondi y Federico Saavedra.

Otro de los funcionarios apuntados por Yañez fue Federico Saavedra, ex encargado de la unidad médica presidencial.

En su declaración del día lunes, reproducida en diario La Nación, la ex pareja de Fernández señaló que el médico la atendió cuando habría sido víctima del golpe que le produjo una hematoma en el ojo. También subrayó que en ese momento no le permitían salir de Olivos y que estaba aparentemente obligada a permanecer allí para "que no se viera el golpe".

Por otro lado, la ex primera dama cargó las tintas contra el Ministerio de la Mujer y su segunda ministra, Ayelén Mazzina.

Ayelén Mazzina y Cecilia Hermoso.

Si bien la ex funcionaria desmintió a Yañez y aclaró que jamás estuvo al tanto de las situaciones denunciadas, en cambio la ex primera dama remarcó que en una oportunidad le mostró a Mazzina una foto acompañada con videos comprometedores del ex presidente junto a una amante en Casa Rosada. Según de relato de Fabiola Yañez, la ex ministra expresó su estupor, le dijo que contara con el Ministerio de la Mujer, pero finalmente (según la denunciante), "no hizo nada".

Con respecto a las acusaciones de infidelidad, Yañez involucró a la funcionaria que Fernández designó como directora general de Comunicación Digital en 2020: Cecilia del Milagro Hermoso González.

La ex primera dama la mencionó al referirse a los mensajes que recibía de "varias mujeres" que afirmaban haber tenido contacto íntimo con el ex mandatario.

Yañez declaró este martes durante cuatro horas ante el fiscal González en la causa por violencia de género iniciada contra el ex presidente.

El último lunes había presentado un escrito de veinte páginas, en el que sostuvo haber sido víctima de "lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad".

También exigió que el expresidente Fernández sea acusado por amenazas coactivas, describiendo un patrón de "golpes con habitualidad" y "violencia reproductiva". A los hechos de violencia física se suman "actos de hostigamiento, el maltrato, el menosprecio" que dejaron secuelas psicológicas profundas que afectaron su vida cotidiana durante más de 30 días. La denunciante dijo que debió someterse a tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

En su declaración aseguró que las agresiones alegadas comenzaron en 2016, mucho antes de la campaña presidencial que llevó a Alberto Fernández a la Casa Rosada en 2019 y que el maltrato constante, incluyeron cachetadas frente a su hijo y episodios de "violencia reproductiva", en los que se veía coaccionada respecto a decisiones sobre su capacidad reproductiva.

