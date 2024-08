"Profundo asco”: Martín Guzmán fue tajante con Alberto Fernández

“Me genera un profundo asco”, fue el lapidario análisis del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando fue consultado en un programa radial por la denuncia reciente que formuló Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández. Sin embargo, ex el funcionario también se diferenció del gobierno de Javier Milei, al cual acusó de "hipocresía" por sacar provecho político del revuelo de Fernández, mientras que las políticas de género fueron desfinanciadas como parte del ajuste emprendido por la administración libertaria.

Guzmán participó en un reportaje en Radio con vos y fue contundente en sus declaraciones contra el ex jefe de Estado: “Lo primero que me generan todas las noticias que vivimos esta semana es un profundo asco. Me parece que hay cosas que son muy graves”.

También hizo hincapié en la necesidad de solidarizarse con la denunciante y reforzar las medidas de seguridad para que Yañez "se sienta protegida".

"Es evidente que sufrió y tiene mucha angustia, debemos cuidarla”, advirtió el ex ministro.

Asimismo, fue categórico al subrayar que "si hay culpables, que paguen por sus actos”, en una clara alusión al ex presidente denunciado.

En ese sentido, el dirigente pidió para el ex mandatario un "castigo político muy fuerte" y pidió que "queden totalmente afuera los que se manejaron con hipocresía, como Alberto Fernández”.

Las políticas de género en la era Javier Milei también sufren la motosierra

Las críticas de Guzmán al gobierno de Milei

Por otro lado, Martín Guzmán señaló que la "irresponsabilidad política" que le adjudicó al ex presidente no desvirtúa las conquistas del movimiento feminista en materia de derechos durante la gestión anterior.

"El movimiento feminista ha sido parte para que gobiernos peronistas-kirchneristas tuvieran esas banderas. Hay un nivel de hipocresía entre la persona [Alberto Fernández] y lo que pregona. Pero no lo veo como un paso atrás para la capacidad de seguir construyendo un país más igualitario”, opinó el ex titular del Palacio de Hacienda.

A su vez, Guzmán cuestionó al gobierno de Milei por su ambivalente postura frente a las políticas de género: "Mientras desfinancia las políticas de género habla de la hipocresía del otro gobierno. La hipocresía enfoquémosla en quien era el presidente y en la actitud de hoy del Gobierno. No todos somos lo mismo. Sigamos luchando por la igualdad de oportunidades y otras políticas".

Encuesta: la imagen de los intendentes peronistas del Conurbano en plena crisis por Alberto Fernández

Cómo evoluciona la causa por violencia de género contra AF

En su reciente declaración ante el fiscal de la causa, Ramiro González, la denunciante Fabiola Yañez reveló detalles sobre su convivencia problemática con el ex presidente y también apuntó contra múltiples ex funcionarios

El último lunes había presentado un escrito de veinte páginas, en el que sostuvo haber sido víctima de "lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad".

Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

También exigió que el expresidente Fernández sea acusado por amenazas coactivas, describiendo un patrón de "golpes con habitualidad" y "violencia reproductiva". A los hechos de violencia física se suman "actos de hostigamiento, el maltrato, el menosprecio" que dejaron secuelas psicológicas profundas que afectaron su vida cotidiana durante más de 30 días. La denunciante dijo que debió someterse a tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

En su declaración aseguró que las agresiones alegadas comenzaron en 2016, mucho antes de la campaña presidencial que llevó a Alberto Fernández a la Casa Rosada en 2019 y que el maltrato constante, incluyeron cachetadas frente a su hijo y episodios de "violencia reproductiva", en los que se veía coaccionada respecto a decisiones sobre su capacidad reproductiva.

