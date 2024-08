Alberto Fernández renunció a la presidencia del PJ "con mucho dolor y para no manchar los honores que me merece"

El ex mandatario Alberto Fernández renunció este viernes a la presidencia del Partido Justicialista (PJ), espacio que comenzó a liderar mientras ejercía el Poder Ejecutivo y en el que todavía ejercía mandato.

Si bien tras la derrota electoral de Unión por la Patria el año pasado las acciones del PJ estaban en stand by y no había reuniones, en los papeles Fernández seguía siendo el titular de la agrupación.

Ahora, tras la renuncia del ex presidente debido a la denuncia en su contra por violencia de género de parte de la ex primera dama Fabiola Yañez, el PJ deberá elegir nuevas autoridades.

"Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare", subrayó Fernández.

En un comunicado, sostuvo que "de ninguna manera" iba a dejar "que el Gobierno aproveche esta denuncia para ocultar los terribles problemas que tiene el pueblo argentino".

"Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional", agregó el ex jefe de Estado.

En la carrera por sucederlo las especulaciones anotan varios nombres, pero todavía sin definiciones, como Wado de Pedro, el riojano Ricardo Quintela e incluso el gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque también se escuchaban voces que sostenían que ese lugar debería ser ocupado por una mujer.

Alberto Fernández.

En las últimas horas de este viernes se supo que allanaron el departamento del ex presidente en el barrio porteño de Puerto Madero.

El procedimiento fue solicitado por los fiscales del caso Ramiro González y Carlos Rívolo. Como resultado de la operación llevada a cabo por personal de Policía Federal, se secuestró su teléfono celular, para verificar las denuncias de hostigamiento que hizo Yañez desde Madrid.

Yáñez denunció el martes último a Fernández por "violencia física y "terrorismo psicológico", y este jueves trascendieron dos fotos (publicadas inicialmente en el portal de Infobae) de la ex primera dama con nítidas lesiones en un ojo y un brazo, así como chats con acusaciones de este tenor: “Esto no funciona, así todo el tiempo me golpeas. Es insólito".

Estas impactantes imágenes y conversaciones salieron a la luz a pocos días que que el abogado Juan Pablo Fioribello, ex representante legal de Fabiola Yañez, llamara la atención sobre unas fotos "espeluznantes" aportadas a la Justicia como evidencia de posible violencia de género.

El ex jefe de Estado también fue denunciado esta semana por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, en el contexto de una denuncia paralela que apunta al rol ejercido por los custodios presidenciales, de quienes se sospecha que "desprotegieron" a la ex primera dama.

Fabiola Yáñez y Alberto Fernández.

En este marco, el Gobierno dispuso este jueves 8 de agosto reforzar la custodia de Yañez: dos efectivos de la Policía Federal llegarán a Madrid en los próximos días para efectuar un recambio de agentes, como parte de las medidas tomadas para preservar la seguridad de la denunciante.

Entre las medidas cautelares que dispuso la Justicia esta semana, se prohibió al ex mandatario todo "acercamiento a una distancia inferior a los quinientos (500) metros de la denunciante".

Alberto Fernández tampoco tiene permitido salir del país. A su vez, el ex jefe de Estado designó este viernes a la abogada penalista Silvina Carreira, especializada en familia, para que lo represente en la causa por violencia de género iniciada por la exprimera dama.

"He tenido conocimiento de la presente causa y por ellos vengo a ponerme a derecho en el marco de esas actuaciones", expresó Fernández en la presentación que hizo ante el juez Julián Ercolini. El ex mandatario solicitó al magistrado que "dada la urgencia de conocimiento de las actuaciones", se vincule a Carreira "lo más pronto posible al sistema para poder aceptar el cargo y tomar vista de los motivos en los cuales versa esta causa".

CA