Una mujer fue estafada con inteligencia artificial por un falso George Clooney y perdió más de 15 mil dólares

La denunciante detalló cómo fue el engaño que comenzó a través de Facebook, donde accedió a una página aparentemente oficial de Clooney, con la tilde azul de verificación, que le generó confianza.

“Yo estaba en Facebook y vi una página de George Clooney, yo pensé que era real, empezamos a hablar y me preguntó si tenía la tarjeta del Fans Club. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron plata para la tarjeta”, contó la mujer en América.

Luego el contacto comenzó a ser diario y se extendió durante un mes y medio. Lo mantuvieron a través de una aplicación de mensajería instantánea privada, similar a Telegram.

En ese contexto, ella entregó el dinero solicitado (alrededor de 300 dólares) para acceder a una supuesta tarjeta del Fans Club. “Después te piden más plata para mandarla y más tarde, para activarla”, detalló la denunciante.

“Después me pidió si podía donar para la fundación, verifico que la fundación existe y le transfiero otros 300 dólares”, relató la víctima.

“Me dijo que se estaba por separar y que tenía la cuenta bloqueada, no quería que la esposa se entere”, expresó la damnificada.

La situación se extendió a lo largo de un mes y medio, hasta que la mujer advirtió que había sido víctima de un fraude, y presentó una denuncia ante el FBI, aunque no puede recuperar nada de lo que perdió.