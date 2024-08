Luego de que la ex primera dama, Fabiola Yañez declarara durante más de cuatro horas por videoconferencia desde Madrid, España, su abogada, Mariana Gallego habló con la prensa y sostuvo: "Solo resta confiar en la Justicia". “Les transmito el agradecimiento de Fabiola por darle al tema la cobertura que merece. Me pidió que tratemos de seguir en esta línea de confidencialidad y no responder preguntas, que para eso está la Justicia”, manifestó la letrada.

Gallego contó que Yañez “pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la Fiscalía y el juzgado que está interviniendo”. “Ahora solo resta confiar en la Justicia y seguir los pasos procesales”, agregó la letrada.

La representante legal de la ex primera dama pidió “mil disculpas” por no poder extenderse más en sus palabras “por la cuestión de la confidencialidad” acordada con Yañez, de todos modos, aclaró que habló con los periodistas “a pedido de ella, para agradecerles”. “Lo único que puedo decir es que, como en todo juicio penal, hay una querella presentada y ahora va a ser una cuestión de prueba”, detalló.

Con respecto a la posibilidad de que sea necesario ampliar el testimonio brindado por Yañez, sentenció: “No creo que haga falta que vuelva a declarar”.

Fabiola Yañez declaró por videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid, España, donde reside actualmente, y ante el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González, a cargo de la causa judicial. Ingresó al lugar a las 10:11 de la mañana (las 15.11 en Madrid).

Previamente, el juez Julián Ercolini había rechazado el pedido de la defensa de Alberto Fernández para estar presente en la testimonial. La querella de Fabiola, a cargo Gallego, se opuso férreamente y el magistrado resolvió en ese sentido.

La ex primera dama amplió la presentación que había realizado el lunes ante la Justicia en la que sostuvo que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes” por parte de Fernández.

El testimonio duró aproximadamente cuatro horas y aportó prescisiones y los datos que la Justicia necesita para indagar sobre el contexto de los hechos.

La defensa de Alberto Fernández sostuvo que la declaración de Yañez "no fue válida"

La abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, indicó que para ella la declaración de Fabiola Yañez “no es válida”. Explicó: "Considero que no está bien revictimizar a la víctima", pero “si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto la situación, entonces por qué no permite las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde”.

La abogada dijo, además: "Cuando se lo solicite, Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse", explicó.

Silvina Carreira fue designada el viernes 9 para asesorar y defender al exmandatario y, según el entorno de Fernández, "trabaja en una fuerte estrategia contra Fabiola Yañez" con el objetivo de que la ex primera dama demuestre que lo que denuncia puede sostenerlo con pruebas y fechas "coincidentes". La letrada, quien no conocía al expresidente previo a esta denuncia, se especializa en Familia, tiene bajo perfil y no se le conocen ningún antecedente negativo dentro del Colegio de Abogados, sino al contrario: fue vicepresidenta en la sede de esa institución en la localidad de Avellaneda.

Por el momento, tanto Alberto Fernández como su abogada defensora sostienen que "nunca ejerció violencia física contra ninguna mujer", que la denuncia de Yañez no es cierta y que "está siendo acusado de algo que no ha hecho".

