Investigarán el accionar de ex ministra Ayelén Mazzina por las denuncias de Fabiola Yañez

El fiscal Ramiro González resolvió este miércoles investigar a Ayelén Mazzina, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, por su supuesta inacción al tomar conocimiento de la violencia que padecía Fabiola Yañez (acusación que la dirigente rechazó al afirmar que "nunca estuvo al tanto de la situación de violencia denunciada"). Basado en el escrito que presentó la ex primera dama en la Justicia, se avanzará con una investigación "por separado" enfocada en el proceder de la ex funcionaria, quien podría ser imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público en caso de que las acusaciones en su contra resulten ratificadas por la investigación.

Mazzina es una de las ex funcionarias que intentó despegarse de las acusaciones de Yañez al señalar que "nunca estuvo al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama". Sin embargo, en su reciente presentación por escrito ante la Justicia, la ex primera dama involucró a la dirigente y aseguró haber compartido con ella unas fotos asociadas con los hechos denunciados contra Alberto Fernández, cuando ambas compartieron un viaje a Brasil para cumplir con un compromiso de la agenda de la entonces primera dama, según la versión de la denunciante.

En este marco, la Justicia dispuso avanzar con una investigación por separado, centrada en la conducta de la ex ministra de la Mujer.

Fabiola Yañez y Ayelen Mazzina.

“La Sra. Fabiola Yañez dio a conocer que, mientras se encontraba en un viaje en Foz de Iguazú, República Federativa de Brasil, realizado junto a Ayelén Mazzina, entonces titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, después de una cena le mostró a través de su teléfono celular los golpes que sufrió, causados por Alberto Fernández, expresándole además que se quería ir de la quinta de Olivos, ante lo cual, la entonces ministra se limitó a referirle ‘no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la mujer’, sin tomar ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba en ese momento", estableció el Ministerio Público Fiscal a través de un dictamen al cual accedió Infobae.

A propósito de este viaje a Brasil, en su declaración Yañez afirmó: "Le dije [a Mazzina]: ‘Tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La Casa Rosada’. Se queda callada. Dice: no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer. Y no hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto. Se acerca y por lo bajo me dice: ‘¿Estás mejor?’. Sentí que me estaba tomando el pelo”.

Mazzina desmintió los dichos de Fabiola Yañez

La exfuncionaria presentó este miércoles un escrito en la fiscalía de Ramiro González desmintiendo la versión de la exprimera dama, donde detalló que la primera vez que vio a Yañez fue el 22 de abril del 2023 durante un almuerzo en la Quinta de Olivos.

“Desde ese momento, la comunicación entre Yañez y yo se desarrolló exclusivamente a través de la aplicación WhatsApp, donde ella solía proponerme participar en algunas actividades en conjunto”, subrayó.

Yañez había expresado que había puesto al tanto de las supuestas agresiones a Mazzina durante un viaje a Brasil. “El 25 de julio de 2023, volvimos a vernos en persona durante un viaje a Brasil con motivo del Primer Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas, evento al que ambas fuimos invitadas por el Gobierno de Brasil. En ese viaje, viajamos en el mismo vuelo Yañez, Mariela (la custodia de ella), Jimena (encargada de ceremonial) y una tercera persona cuyo nombre no recuerdo. Mi Director de Relaciones Institucionales viajó en otro vuelo, y nos encontramos con él directamente en Brasil. Nuestra llegada fue sobre la hora, por lo que nos dirigimos inmediatamente a los paneles en los que debíamos disertar”, expresó la ministra que suplantó a Elizabeth Gómez Alcorta.

En un pasaje clave del escrito, agregó: “Es importante aclarar que en ningún momento salimos del hotel para sentarnos en un banco, ni me mostró ningún video o fotografía como ha afirmado. Después de la cena, nos dirigimos en auto al bar con las mismas personas de la comitiva. Allí, compartimos una mesa con la custodia de Yañez (aclaro que nunca estuvo ausente la custodia), mi Director de Relaciones Institucionales, y tres personas más que formaban parte de la comitiva de Yañez. Permanecimos en el lugar aproximadamente una hora o una hora y media". Y sostuvo: "Hacia la 01:30 o 01:45 horas, regresamos al hotel, y nos sentamos en las mesas del patio interno del hotel con su custodia y mi Director, conversando otro rato más. Luego, cada una se retiró a su respectiva habitación. Al día siguiente, partimos de regreso a Buenos Aires al mediodía en el avión oficial, acompañadas de la comitiva de la denunciante”.

Finalmente, ratificó: “Mi respuesta fue clara: en ningún momento Yañez me informó sobre alguna situación de violencia de género. En una conversación casual en el bar que incluyó intimidades de terceros, ella mencionó que tenía algo que contarme, pero nunca lo hizo. Es fundamental destacar que el contexto de la charla era completamente informal y no reflejaba la urgencia o la gravedad de una situación de violencia de género. Además, en ese momento, había cuatro personas más presentes que pueden corroborar lo que acabo de exponer”.

Alberto Fernández fue imputado por lesiones graves y amenazas

Alberto Fernández.

El fiscal federal Ramiro González imputó formalmente este miércoles al expresidente Alberto Fernández en el marco de la denuncia que realizó Fabiola Yañez por violencia de género.

El exmandatario es acusado por los delitos de “lesiones graves, doblemente agravadas” y por ”amenazas coactivas”.

Para avanzar con la investigación, se pidió realizar una batería de alrededor 30 medidas de pruebas, entre las que se encuentran tomar testimonios del exmédico presidencial Federico Saavedra, de la exsecretaria María Cantero, del exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, de la amiga de la exprimera dama que estuvo en la fiesta de Olivos, Sofía Pacci; la madre de Fabiola, Miriam Yañez Verdugo y la periodista Alicia Barrios. En esa línea, la denunciante indicó que cada uno de ellos sabían de distintas formas sobre las agresiones que aparentemente estaba sufriendo.

También se revisarán las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos.

