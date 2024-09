Lourdes Arrieta dijo que será una "oficialista de Javier Milei" y adelantó su postura en la agenda legislativa

Luego de su salida del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y la creación del monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal, la diputada nacional Lourdes Arrieta aclaró que será una "oficialista de Javier Milei" y adelantó su postura en las próximas votaciones de la agenda legislativa, donde se posicionó en contra de algunas medidas del presidente, tales como el veto a la nueva fórmula de movilidad previsional.

“Por un lado nos dicen que no hay plata y por el otro quieren otorgarle $100 mil millones a la SIDE, eso fue bastante chocante. No sé quién lo asesoró al presidente con esto, pero la verdad es que tiene que haber plata para los jubilados”, manifestó la legisladora en diálogo con FM Milenium, en la antesala al tratamiento de proyectos de interés para el Ejecutivo. Cuando le había tocado votar esa normativa a principios de junio, lo hizo en contra junto al resto del oficialismo.

Sin embargo, no se posicionó respecto al proyecto de Boleta Única de Papel para reformar el sistema electoral. "Vemos" fue su respuesta sobre cómo votará. En esa línea, Arrieta tiene su propio proyecto de reforma electoral para modificar el financiamiento de los partidos políticos. Según explicó, la propuesta pretende que “la campaña virtual y la cartelería fija en la vía pública sea netamente con financiación privada. Y que el dinero que aporte el Estado para la campaña sea destinado para merchandising: gorras, remeras, pines y cartelería móvil”.

En esa sintonía, también dejó abierta la posibilidad de no acompañar al oficialismo cuando se vote la baja de la edad imputabilidad, argumentando que “habría que analizarlo, porque es algo que genera controversias”. Junto a Mariano Cúneo Libarona, la principal impulsora de ese proyecto en el Ejecutivo es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien la diputada implicó en el escándalo de la visita a genocidas al acusarla de haber ordenado al Servicio Penitenciario Federal que se garantice el ingreso de los funcionarios al penal de Ezeiza.

No obstante, la legisladora se mostró a favor de otros proyectos como la reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales, que busca limitar la reelección indefinida en los gremios, y las modificaciones en la Ley de Seguridad Interior para que el Ejército pueda intervenir y realizar operaciones que hace la Policía, tales como detenciones en flagrancia, patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones. Al respecto, adelantó que acompañará la normativa “si el personal de Fuerzas Armadas realmente está respaldado por la ley para poder accionar”.

Consultada sobre las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, indicó que “prefiere no hablar” porque no se quiere “meter con los temas de la Justicia”. A pesar de eso, se mostró confiada con que “la persona que puedan elegir, va a ser una persona que tome una responsabilidad y que no va a primar ni por un sector político ni por otro”. En el caso de Arrieta, ella no tiene injerencia en la elección debido a que los pliegos solo se votan en el Senado.

La diputada volvió a referirse al escándalo provocado por la visita de que realizó junto a una comitiva del bloque libertario a represores condenados por delitos de lesa humanidad. En esa línea, explicó que en los chats donde se organizó el encuentro "nunca se habla de represores o de genocidas, se habla de presos políticos y veteranos de guerra, veteranos de Malvinas. Nunca dicen quiénes son”.

Además, hizo alusión a sus dichos previos donde había manifestado que no sabía quién era Alfredo Astiz. “Se malinterpretó cuando dije que tuve que googlear a Astiz. Una persona de 80 años, con fotos que vimos hace 50 o 20 años, quizás en la última vez que estuvo en juicio. No nos obliguen a saber cómo es la cara actual de alguien”, aclaró, a la par que indicó que el exmilitar “no se presentó” esa jornada.

Y agregó: “La Constitución dice que para ser diputado de la Nación tenés que tener más de 25 años y ser ciudadano argentino o habitante de la República Argentina, no dice que tenés que tener cierto grado de conocimiento".

Sumado a esto, volvió a apuntar contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien responsabilizó por su salida del bloque. “Ya habían decidido de alguna manera desplazarme, no sabían cómo y empezaron con esta guerra de desgaste y operaciones”, expresó.

