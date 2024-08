Lourdes Arrieta contraataca: "Voy a contar quién autorizó y el verdadero motivo de la visita a los genocidas"

Casi fuera del Bloque libertario, se da por segura su expulsión de "las fuerzas del cielo", la diputada Lourdes Arrieta (LLA) publicó a última hora del sábado un larguísimo hilo de en su cuenta de X, la ex Twitter, para contar con detalles y múltiples capturas de pantalla, cómo se planeó, y llevó adelante desde hace unos meses la logística que terminó con su visita junto a otros legisladores oficialistas a un grupo de represores en la cárcel de Ezeiza el pasado 11 de julio. Ese escándalo ha desatado un verdadero "sálvese quien pueda" libertario, y desde Martín Menem hacia abajo todos tratan en la Cámara Baja de poner distancia con un tema que quema.

"NO MÁS IMPUNIDAD", tituló la legisladora para abrir el hilo en X y señaló: "Como dijo el presidente Javier Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces".

En su publicación, la diputada indicó que "todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó 'Comida informal con el Padre Javier' (Ravasi)" y, adjuntando una captura, detalló: "Con una foto de perfil del libro 'El Pacto', en clara referencia a la finalidad que hoy les voy a contar".

"Me agrega el propio Ravasi el 23 de febrero y me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: (Lilia) Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo", añadió.

Tras señalar al sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, como el organizador del encuentro, continuó: "En ese grupo se convocó a una 'reunión y reservada por tema proyecto milit' y se enumeran los confirmados diputados y los abogados Ricardo Saint Jean, Laura Olea, el ex juez de la Casación destituido por supuestos cobros de coimas y vinculado a agentes de la SIDE, Eduardo Riggi".

"Olea envía dos proyectos de ley, que estos abogados le habían alcanzado a Torello con el fin de regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal; y una decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad", profundizó.

Arrieta, quien compartió capturas de pantalla de las conversaciones, indicó que el religioso luego sumó al grupo a "dos especialistas en el tema: el Dr. Frola y el Dr. Munilla" y que indicó que "el proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria"

"El 11 de marzo, informa: 'Cambio de tema. El dip. Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes'", reveló.

Luego, Ravasi enfatizó: "Ya está hablado. Quienes quieran ir por favor coordinar por privado con Beltrán".

"El 12 de marzo, Ravasi informa '...que la Corte (Lorenzetti sobre todo) está revocando una tras otra, todas las prisiones domiciliarias que habían otorgado los tribunales inferiores, para de ese modo, seguir con la típica dialéctica marxista' bajando la línea discursiva y política", señaló.

Posteriormente, la legisladora indicó que se sumó al grupo Santiago Santurio, a quien le aclararon que era un "chat reservado", luego Gerardo Huesen y también la diputada Emilia Orozco. Todos se sumaron a la comida previa a la visita a los represores.

En este contexto, indicó que Benedit solicitó los DNI's de quienes ingresarían al penal y que el Dr. Enrique sumó un documento denominado "Causas escandalosas", a lo que la legisladora Lilia Lemoine reaccionó con un pulgar arriba "demostrando que estaba al tanto de todo lo que ocurría en ese grupo".

La diputada oficialista afirmó que no asistió a la comida, por lo que no tiene muchos detalles del encuentro, pero, dado que el timbre no funcionaba, mostró como los demás iban llegando y se anunciaban en el grupo, entre ellos. Laura Olea, Ricardo Saint Jean, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Santiago Santurio y Guillermo Montenegro.

"Luego de la reunión con Ravasi, envía una minuta de la misma donde da instrucciones concretas para lo operativo y agrega: 'El beneficio de este plazo razonable no sería solo para los militares, también para muchos legisladores, políticos, empresarios, etc., que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades non sanctas...", añadió.

Según reveló la diputada, el sacerdote explicó: "...Es decir, sea como fuere es un win-win (todos terminaríamos ganando si se da). En lo operativo según quedamos el diputado Beltrán Benedit y la diputada Alicia Ferryera se comprometieron a ver la posibilidad de llegar con este planteo a Javier Milei".

La conversación reveló que, supuestamente, Benedit y Ferreyra eran los encargados de acercarse al presidente junto al Dr. Saint Jean por ser quien conocía el tecnicismo del proyecto. "Como siempre pedimos reserva de todo", se aclaró.

"Esto es parte de lo que quieren ocultar para que el Presidente Milei no se entere que hablaba en su nombre", remarcó Arrieta.

Luego, detalló: "Benedit propone dividir tareas y accionar en distintos frentes, y propone enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de CABA".

"Eduardo Riggi comenta contra Lorenzetti y lo sindica como enemigo de las FFAA, agregando 'peligrosa jugada de Lorenzetti'. Este chat muestra claramente otra agenda que no es la del Presidente Milei. Edgar critica el envío del pliego de Ariel Lijo y de Rafecas como procurador, los catalogan como socios del Estudio Lijo", amplió.

La diputada reveló que, luego de la comida el 20 de marzo, se conformó un segundo grupo de WhatsApp, presuntamente creado por la abogada Laura Olea, bajo el nombre "Proyecto decreto", en el cual aseguró que se encontraban "varios diputados de LLA".

"Finalmente, la reunión se lleva a cabo con la particularidad que mis colegas no podían salir del Congreso por razones internas, Ravasi propone ir a buscarlos y luego regresarlos nuevamente en su propio auto, demostrando la ascendencia sobre todos", relató expuso en las capturas quienes accedieron a la propuesta.

En el hilo, detalló que el 23 de marzo se envió un video del sacerdote junto a un proyecto de decreto reglamentario, el cual pidieron no reenviar para evitar que se hiciera público, alegando que "el secreto de este tema es el secreto" y que luego Ravasi solicitó una última reunión para "definir el proyecto por el tema de los ancianos militares encarcelados", la cual se concretó vía Zoom.

"Para que veamos el poder de Ravasi, ante una noticia del 5 de julio, donde titulaban malas noticias para Victoria Villarruel, en Página 12, y luego de que Saint Jean proponía un juicio político contra Ledesma y Slokar; el padre propone hacer de nexo con el Vicepresidente el Consejo de la Magistratura y agrega un dato novedoso. ESTUVO PRESENTE EN LA PRIMERA REUNIÓN la Dra. Agustina Díaz Cordero", precisó.

En defensa del mandatario libertario, continuó: "Otro dato revelador que demuestra a las claras que esto NO ES LA AGENDA DE JAVIER MILEI y lo exculpa de toda duda, es que con fecha 17 de julio, la dip. Alida Ferreyra alude a las publicaciones en los medios de la visita al penal de Ezeiza, manifestando: '...Elaboramos un comunicado los que fuimos el jueves y desde el Ejecutivo no nos autorizan a publicar. Que la noticia mañana termina, agradezco a los que puedan manifestarse'"

"A lo que Benedit contesta con relación al Pte. Milei: 'un ejecutivo al que le tiembla el pulso para permitirnos sacar un comunicado...'", disparó y arremetió: "Claramente, estos diputados tienen otra agenda, y no reparan en tildar al Pte. de blando por temblarle el pulso al no imponer la agenda que ellos proponen".

Además, cuestionó: "Entonces, ¿a quién responden? Si admiten que el Ejecutivo los frenó, ¿quién es su líder político?".

Haciendo mención a un tercer grupo de WhatsApp, reveló que este giraba en torno a la polémica visita a represores en Ezeiza y que se creó para "armar un comunicado de prensa y la forma de comunicar las fotografías", en las capturas expuso también una discusión entre Benedit y Montenegro por la publicación.

"Otro chat revelador en ese grupo, surge de los dichos del dip. Guillermo Montenegro donde afirma: 'me pidieron del ejecutivo que no saquemos el comunicado y no hablemos con la prensa, los van a llamar a cada uno', a lo que Benedit responde: 'QUE PAPANATAS', en referencia a Javier Milei", agregó.

En las presuntas conversaciones se puede ver cómo Montenegro estaba preocupado por el silencio del espacio oficialista, mientras que Benedit revela que habló con Shariff Menem, a quien señaló como "mano derecha de Martín Menem en el Congreso" y que insistió para que se aprobara la publicación y cerrar el tema.

Arrieta también reveló que se produjo un "operativo limpieza", donde se le solicitaba a todos los involucrados que borraran las fotografías del encuentro para "poder tapar al máximo lo que había sucedido y negar al visita".

"Quiero agregar que siempre puse en conocimiento de mis autoridades lo que pasó", aseguró y adjuntó su conversación con el vocero de Martín Menem, Santiago Cossimano, a quien le manifestó su necesidad de expresarse y exponer su versión de los hechos en las redes y quien le dijo que "tenga paciencia".

Al respecto, concluyó: "Para finalizar, quiero poner todo el material a disposición de los periodistas que quieran investigar el suceso; como ya lo hice y seguiré haciendo en la Justicia. Además, seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, con fines reales y el origen de grupos ocultos de poder".

