La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lourdes Arrieta presentó un escrito ante la Justicia en el que brindó detalles de la visita que realizó una comitiva de su bloque a represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, Alfredo Astiz. Según declaró la legisladora, en los mensajes previos al encuentro se mencionó la idea de "reestablecer la paz de gente inocente privada de su libertad".

El texto de 30 páginas fue presentado en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak. En su declaración, la diputada se refirió a un grupo de WhatsApp en el que se encuentran ella y algunos de los protagonistas de la visita a la cárcel de Ezeiza. "Se habló de reestablecer la paz de gente inocente privada de su libertad y que había heridas del pasado que cerrar en la sociedad", indicó sobre la temática de los mensajes, según recogió La Nación.

Oscar Zago, ex jefe de bloque libertario, calificó de "aberrante" la visita de diputados a represores en Ezeiza

Sumado a esto, brindó detalles sobre la organización del ingreso penal, a la vez que denunció que no hubo ningún tipo de control. En ese sentido, adjuntó una conversación en la que el padre Javier Ravasi indicaba: “El diputado Beltrán Beneditt [LLA] habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes”.

Asimismo, Arrieta denunció que se utilizó una camioneta oficial de la Cámara de Diputados para el traslado. Además, presentó un chat con un asesor de Martín Menem, presidente del cuerpo, para consensuar el tono de un comunicado de prensa que pensaba publicar, ante lo que alertó de una suerte de "censura".

La diputada Lourdes Arrieta intentó justificarse diciendo que no sabía quién era Alfredo Astiz: "Tuve que googlearlo".

De esa manera, la legisladora pidió a la Justicia que investigue la posible comisión de los delitos de coacción agravada; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos; conspiración, y malversación de caudales públicos. En ese sentido, mencionó al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez; al cura Javier Olivera Ravasi y a sus compañeros de bloque, los diputados Benedit Beltrán, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra, porque supuestamente fueron los responsables de organizar la visita.

También denunció a la mano derecha del presidente de la Cámara de Diputados, Sharif Menem. Asimismo, apuntó contra los abogados Ricardo Alberto Saint Jean, Eduardo Rafael Riggi y María Laura Olea.

La reunión de diputados libertarios con Alfredo Astiz desató un escándalo entre bloques: "Les duele la visita humanitaria"

En tanto, la legisladora dedicó un apartado especial para referirse a Astiz. Es que, según declaró, que el exmilitar la intimidó porque sabía quiénes eran ella y su padre. "Una de las cuestiones que más me ha movilizado, y también hoy me genera un gran temor, se relaciona con que uno de los internos [Astiz] conocía mi nombre, sabía que me haría presente en el lugar y sabía que mi papá es veterano de Malvinas", describió.

"Este sujeto no me sacó la vista de encima, algo que por momentos llegó a intimidarme y molestarme, pero al estar rodeada de mis compañeros de trabajo, y funcionarios del lugar, entendí que estaba segura", manifestó. No obstante, no precisó si el pedido de "protección" que realizó para ella y su familia se debió al episodio con el represor o a amenazas que dice haber recibido tras conocerse públicamente la visita a la cárcel.

