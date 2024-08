El diputado Oscar Zago, que fue desplazado como jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) y se retiró para conformar el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), criticó al grupo de legisladores libertarios que visitó a Alfredo Astiz y otros represores condenados en la cárcel de Ezeiza por crímenes de lesa humanidad y pidió que el tema sea sometido a una investigación.

"Yo dije desde un principio que es un tema a investigar. Me parece un hecho, en lo personal, aberrante", comenzó diciendo acerca de la delegación que fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, y de la que participaron Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde y Guillermo Montenegro.

Visitas a represores: Lourdes Arrieta dijo que estuvo con Astiz pero que no tenía "ni idea" de quién era

"Mi familia ha sido perseguida, mi padre estuvo secuestrado 72 horas por esta banda de criminales, así que yo estoy en contra absolutamente, menos que menos de los personajes que están alojados ahí", aseguró sobre los detenidos por delitos de lesa humanidad alojados en ese penal, donde además de Astiz se encuentran Raúl Guglielminetti (ex agente de inteligencia) y Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino), entre otros.

Consultado sobre las declaraciones de Lourdes Arrieta,que había manifestado que tanto ella como Bonucci habían ido "engañadas" porque creían que se trataba de una "visita humanitaria" y "no tenía idea quiénes eran esos personajes" porque ella nació en 1993, en diálogo con Mañanas Sylvestres (Radio 10). el diputado sostuvo: “Que se hagan responsables porque son mayores de edad. La historia es la historia”.

Zago, que abandonó el bloque libertario tras una interna en la que estuvo involucrada Marcela Pagano, aseguró que "absolutamente no" hubiese autorizado esa visita si siguiera siendo el presidente del espacio en la Cámara Baja.

Lourdes Arrieta, una de las diputadas libertarias que participó de la visita a represores detenidos.

En ese sentido, comentó que se solicitó al actual presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, que se realice una investigación sobre lo ocurrido. "Pedimos que tomara recaudos, nota y empezara a investigar a ver cómo habían sido los hechos. Seguramente en el día de hoy me voy a juntar con él para ver cómo vamos a seguir porque verdaderamente va a ser una investigación más profunda".

Zago negó un proyecto para "liberar" represores

En otro tramo de la nota, el referente de Movimiento de Integración y Desarrollo afirmó que "jamás se habló con el presidente Javier Milei" sobre un proyecto para morigerar penas u otorgar "la libertad" a represores detenidos por distintos delitos durante la última dictadura militar.

"Si hubiera sido así, yo no hubiera participado de la campaña, en la que caminé cinco años. Mis familiares fueron perseguidos y secuestrados”, repitió. “No me hubiese imaginado nunca una cosa así como la visita de diputados a la cárcel de Ezeiza, con el presidente no se habló de esto ni de casualidad", añadió.

Por último, planteó una pregunta hacia los legisladores involucrados en las visitas. ¿Fueron una vez sola o varias veces? Porque por ahí hay diputados que fueron engañados, como expresaron ahí adentro, y se enteraron ahí adentro y se quisieron correr. ¿Fueron otras veces? ¿Esto es preparado?".

