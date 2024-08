Rocío Bonacci dijo durante la visita a los represores los diputados de LLA "se sacaron fotos" y hablaron de las prisiones domiciliarias

La diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci, que fue parte del contingente que visitó en la cárcel a Alfredo Astiz y otros condenado por delitos de lesa humanidad, dijo que siente "enojo, decepción y miedo" por lo que sucedió, que apoya la conformación de una comisión que investigue el episodio. Contó que los colegas que ella entró "en pánico" cuando advirtió a qué personajes iban a visitar, pero que sus colegas se sacaron fotos durante el encuentro con los represores y que uno de los temas de la charla fue la prisión domiciliaria de los condenados.

En una entrevista con A24, dijo que le llamó la atención que dejaran al grupo entrar con teléfonos celulares al penal. "Si los tenían todos yo también lo iba a tener", explicó, y dijo, sin dar precisiones, que varios de su colegas "se sacaron fotos" durante la visita.

Reiteró que fue el diputado Beltrán Benedit quien convocó a la visita pero que ella supo a quiénes iban a visitar recién cuando la combi en la que viajaron estaba llegando al penal. "Mi compañero leyó un papel con los nombres y yo no sabía qué estaba pasando, porque a mí no me habían dicho que iban a estar esas personas. Ahí entré en pánico. Yo estoy totalmente en contra de relacionarme con genocidas".

"Siento enojo, primero, decepción y miedo, porque lo primero que yo pienso es cuál es el objetivo que está detrás", sostuvo la diputada libertaria.

Volvió a sugerir que Martín Menem, estaba al tanto de la visita, al leer un mensaje de WhatsApp de Beltrán Benedit. Allí Benedit le dice que Sharif Menem, director General de Secretaría Privada de la Presidencia, funcionario de mayor confianza del presidente de la Cámara de Diputados, estaba el tanto de la visita y le había pedido la lista de quienes iban a ir.

Bonacci dijo que llegó a escuchar la primera parte de la charla y que sus pares hablaron con los represores sobre la posibilidad de un proyecto para habilitar las prisiones domiciliarias. Pero que ella se quedó a un costado. "Me sentí pintada al óleo", contó.

