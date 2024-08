La Casa Rosada buscó desligarse de la visita a Ezeiza, pero no evitó el malestar

La visita al penal de Ezeiza por parte de un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza encabezados por Beltrán Benedit, para verse con represores de la última dictadura entre los se encontraban Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo) y Adolfo Donda, entre otros, cayó como una bomba dentro del oficialismo.

Con todo, en la Casa Rosada intentaron bajarle el tono a la polémica y tomar distancia de la visita. “Es un tema de ellos”, repitieron una y mil veces distintas fuentes de la Casa de Gobierno, deslindando responsabilidades.

Sin embargo, al mismo tiempo reconocen que a Javier Milei “no le gustó” la excursión a Ezeiza. Y es que hasta el propio Presidente dijo que “no lo hubiera hecho”, en la entrevista que le brindó a Alejandro Fantino. Sin embargo, por ahora la estrategia es no hablar del tema y esperar que se aquieten las aguas con la agenda del Gobierno puesta en la baja de la inflación y desregulaciones.

Pese a ello, el cimbronazo que ocasionó la visita y el mal manejo de la fallida sesión del miércoles pasado en donde quedaron expuestas las internas libertarias y en la que la diputada Lourdes Arrieta apareció con una versión del “Nunca Más”, generó un malestar que no se pudo ocultar. “Están pensando en hacerse mediáticos y no en el Gobierno”, aseguró una voz que recorre los pasillos de la Casa Rosada. “Acá hay que traer soluciones y no problemas”, concluyó.

Y es que en la propia Casa de Gobierno reconocen que el bloque de Diputados es un “mamarracho” y recuerdan que el espacio político que conduce el presidente Milei armó las listas en 2023 para los distintos Parlamentos con “lo que había”; una forma elíptica de señalar responsabilidades sobre el exarmador libertario Carlos Kikuchi.

“Nosotros estamos con la agenda de buenas noticias; el Presidente trae buenos inversores con el RIGI, baja la inflación, se reactiva la economía; si no vas a ayudar, por lo menos no traigas problemas”, resumieron con visible fastidio ante el dolor de cabeza que le trajo al oficialismo la foto de los diputados posando junto con los represores.

Como si fuese poco, la visita incluyó una carpeta con un borrador de un proyecto que les permitiese acceder a los represores a la prisión domiciliaria, impulsado por el sacerdote e hijo de un genocida Javier Olivera Ravasi. Por el momento, dicho proyecto quedó archivado.

Es por ello que las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona defendiendo la posibilidad de que los represores obtengan la prisión domiciliaria para morir tomados “de la mano” de sus esposas, cayeron en el vacío, y no tuvieron ningún eco dentro del Gobierno. “Es una opinión personal”, explicaron fuentes oficiales. La frase es otra señal de que el ministro de Justicia nunca entró en sintonía con el Presidente.

Con todo, en el primer piso de la Casa Rosada entienden que el tema (si bien sensible) no expresa una preocupación concreta para la ciudadanía ni de su base electoral y que la sociedad está enfocada en los problemas del “día a día” como la inflación, el empleo y las mejoras económicas.

Desde el entorno de Villarruel también tomaron distancia del episodio. “Desde febrero que no tenemos contacto con él”, sostuvieron respecto de Guillermo Montenegro, uno de los diputados que visitaron Ezeiza y que supo ser muy cercano a la vicepresidenta. Explicaron que la foto que circula con el cura Olivera Ravasi es la única que existe, y que surgió en un bautismo, pero que no hay vínculo alguno.

Todas contra todas

La diputada Lilia Lemoine prendió el ventilador tras la fallida sesión del miércoles y generó una catarata de reacciones que escalan la tensión dentro de las filas oficialistas tras la visita a represores.

“Me rompe soberanamente las bolas. Por qué Victoria Villarruel no saltó”, sostuvo Lemoine en su programa de streaming en el que arrojó críticas contra la vicepresidenta, voz de la “familia militar” en el Gobierno.

También se mostró durísima con Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y con Rocío Bonacci, sus compañeras de bancada a quienes acusó de no querer dar quórum.

“@lilialemoine sos una mitómana no solo estuve presente y di el quórum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de Diputados sabés hacer) sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre @lulumicart y que también dio quórum, además mentirosa sabés perfectamente que yo no creé ningún grupo de amistad, ese grupo de Rusia fue designado a mi cargo por @MenemMartin”, le retrucó Pagano en redes sociales.

Además, Pagano agregó: “Mala compañera y destructora de espacios de trabajo! Y no me fui a ningún lado, el homenaje a las monjas francesas fue un día antes y como les dije a todos en el bloque porque yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas. Y vos de qué lado estás?”

A la polémica se sumó Bonacci: “... el único que debería dirigir el bloque, y dar explicaciones a la prensa del desarrollo de las sesiones (caídas o no) es el diputado @BornoroniG , pero no es lo que sucede. Nada en este espacio es normal”, dijo la santafesina y además le respondió a Lemoine: “@lilialemoine hace declaraciones falaces públicamente”.