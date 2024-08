Juan José Gómez Centurión: "Es hora que los diputados se empiecen a interesar en los presos de lesa humanidad"

Luego de que se diera a conocer que un grupo de diputados oficialistas visitaron a presos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, Gómez Centurión dijo que le parece “sano” que los políticos “empiecen a interiorizarse por la situación de los presos”. Por otro lado, afirmó que La Libertad Avanza está en un proceso de aprendizaje y que junto al PRO, puede “generar una estrategia de convivencia”. “La política se está transformando de la mano de la sociedad”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan José Gómez Centurión es el presidente del Partido Reconquista, por el que fue candidato a presidente en 2019. Fue director general de la Dirección General de Aduanas (2015-2017), vicepresidente del Banco Nación (2017-2019) y director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires 2012-2015).

Antes de sumergirse en la política, formó parte del cuerpo de soldados que desembarcó en las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 para defender nuestra soberanía en el territorio.

¿Cuál es su visión del PRO de Mauricio Macri?

Me parece que el PRO pelea una batalla de continuidad y de subsistencia frente al fenómeno de La Libertad Avanza. En sus últimas apariciones públicas, el presidente Macri tuvo aciertos y dijo algunas cosas con las que no estoy tan de acuerdo. Por más que el gobierno de Macri, del cual yo fui parte, no haya sido uno exitoso y no haya cumplido con parte de las promesas que hizo, Macri tiene el aval político de haber sido el único que se paró frente a Cristina en un momento en el que toda la política jugaba a la transversalidad.

Me parece que el PRO a nivel nacional tiene una gran cantidad de dirigentes con mucha experiencia de gestión. Es un espacio de centroderecha que tiene que defender y sostener porque, articulado con el gobierno de Milei, pueden generar una estrategia de convivencia a través de proyectos concretos.

Sí me parece que se equivoca cuando plantea que tiene que ser él el que siga conduciendo el partido. En el acto en La Boca no estaban ninguno de sus dos candidatos, Patricia Bullrich por un motivo y Rodríguez Larreta por otro. Tiene que pensar en transmitir su liderazgo y generar nuevos dirigentes, pero el PRO es un espacio que hay que conservar.

¿Y de La Libertad Avanza de Milei?

La Libertad Avanza es un fenómeno nuevo y aluvional en un proceso de transformación de la Argentina. La política se está transformando de la mano de la sociedad, y percibo hace mucho tiempo un gran cambio en todos los estratos sociales, porque el modelo que nos llevó a esta situación era inviable.

El Gobierno está haciendo tareas que eran necesarias con mucho desorden en algunas cosas. Están en un proceso de aprendizaje, porque muchos de sus dirigentes nunca han tenido experiencia ni en la gestión pública ni en la privada.

En la década del 90, tres países reestructuraron su moneda: Perú, Brasil y Argentina. A través de una reforma constitucional, Perú le dio independencia al Banco Central y hoy el sol es una de las monedas más estables del continente. Brasil lanzó el real, lo puso 3 a 1 con respecto al dólar y hoy está 5 a 1. Argentina salió del Plan Austral, hizo la ley de convertibilidad e instaló el peso de nuevo. Hoy, en relación con el dólar, el peso está a 1.400. Esta es la debacle de Argentina en 20 años. Revertir ese proceso es una tarea ardua y es una cirugía que trae dolores.

¿Qué análisis hace de la figura de Victoria Villarruel?

Victoria es una abogada joven, muy capaz, muy inteligente que ha dado una pelea muy dura y con soledad por el tema de las víctimas de terrorismo. Adaptarse y desembarcar en el Senado de la Nación, y con el cargo de vicepresidente, no es una tarea fácil.

Me parece que tiene que terminar de encontrar su espacio político y la convergencia en apoyo con el gobierno con el cual se presentó a la candidatura.

Se conoció que un grupo de diputados libertarios fue a visitar a condenados por genocidio. ¿Qué lectura hace de este encuentro?

Es hora que los diputados empiecen a interesarse en la situación de los presos, que hoy en día están fuera del Código Procesal Penal. No se aplica ni a los narcotraficantes, ni a los femicidas, ni a los corruptos de la política. No rige el 2x1, se aplicaron leyes que son de carácter retroactivo a los presuntos delitos investigados, no se aplica la prisión domiciliaria para mayores de 70 años.

Me parece sano que los diputados empiecen a interiorizarse por una situación irregular que existe hace muchísimo tiempo y de la que la política fue cómplice.

Claudio Mardones: ¿En estos últimos años ha ido a visitar a algunos militares detenidos por delitos de lesa humanidad detenidos en el Penal de Ezeiza?

A Ezeiza no, pero sí fui a Campo de Mayo.

C.M: ¿A quién visitó?

Visité en general a algunos de los militares que conocía.

Para Gómez Centurión, es necesario que los diputados se interioricen en los "fallos que se están incumpliendo" en los casos de delitos de lesa humanidad.

C.M: ¿En qué tendrían que interiorizarse los diputados?

No conozco los detalles de la visita. Me parece importante que los diputados se interioricen en una situación que se está viviendo con esos detenidos que está fuera de todo código procesal penal y sostenido por fallos parciales que dan incumplimiento a temas como el 2x1 o los mayores de 70 años. Han muerto un montón de imputados cumpliendo prisión preventiva por 15 años en Ezeiza. Son situaciones irregulares que me parecen un bochorno para la justicia.

¿Defiende la idea de que estas personas que están condenadas deberían estar en sus casas?

Lo dice el Código Procesal Penal, que no lo hice yo. No lo aplaudo ni lo condeno, son las leyes escritas que no pueden ser violentadas por fallos parciales.

Adhiero a la postura de Villarruel y creo que deberían ser investigados en la aplicación del Pacto de Roma que se insertó en 2007 de forma retroactiva. También se tendría que aplicar a delitos de terrorismo no de Estado.

