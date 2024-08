El presidente Javier Milei volvió a cuestionar este sábado el aumento a los jubilados que dio el Senado el último jueves, el cual va a vetar, y aseguró que actualmente tienen mejores salarios que cuando su gobierno llegó a la Casa Rosada. “Lo que ha intentado hacer el Congreso es romper el programa económico. Primero, porque mienten, son basuras deshonestas intelectualmente. Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos en términos reales, por encima de la inflación”, destacó.

Luego de su participación en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario y una semana legislativa candente, donde primero la Cámara de Diputados rechazó el decreto que aumentaba los gastos de la SIDE y luego el Senado aprobó un aumento del 8,1% a los jubilados, el jefe de Estado arremetió contra los legisladores y dijo estar siendo "exitoso" en la baja de la inflación y la inseguridad.

“Quebrar cerca de 100 años de decadencia no es fácil. Siempre supe desde el primer momento que la casta política me iba a hacer la vida imposible, iba a intentar que no hagamos las reformas. Mientras nosotros estamos tratando de sacar al país adelante, ellos están en la política para sacarle la plata a la gente. Pero nosotros estamos siendo muy exitosos tanto en la lucha contra la inflación como en la batalla contra la inseguridad, hemos avanzado en las reformas estructurales", indicó este sábado.

"Por más que se resistan y traten de impedir el cambio y el resurgimiento de la Argentina, los argentinos de bien somos más y vamos a salir adelante", dijo Milei en diálogo con el programa La previa de Radio Mitre.

Las críticas de Milei contra la oposición

Uno de los datos políticos que dejó la semana fue la votación de los bloques del PRO, partido presidido por Mauricio Macri, en ambas cámaras. Tanto en Diputados como en el Senado, los amarillos fueron en contra de la postura del oficialismo, con quienes se aliaron en las elecciones del 2023 para vencer a Sergio Massa.

Luego de que los senadores decidieran votar a favor de un aumento jubilatorio, Milei anunció que vetaría el proyecto para no comprometer el equilibrio fiscal que tanto detenta. Macri, criticado por la tropa libertaria en X luego de la decisión del PRO en ambas cámaras, apoyó ese veto. Este viernes Milei se refirió a eso y dijo que "no maneja su tropa". Desde los dos lados se miran con recelo más allá de su unidad.

El mandatario habló este sábado al respecto: “La casta, la basura que votó esto, está tratando de exterminar a la juventud argentina. Porque la deuda son impuestos futuros. Este conjunto de delincuentes le acaban de arruinar la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones que vendrán a futuro porque le acaban de romper la cabeza con impuestos”.

Además, catalogó al Congreso como "basuras deshonestas intelectualmente" y apuntó: "Juntos por el Cambio se comió 14 toneladas de piedras por querer hacer una reforma previsional en línea con la que presentamos y ahora votan con los kirchneristas una porquería para quebrar el sistema. Pónganse de acuerdo. Son una manga de mentirosos demagogos".

También habló de su relación con Macri: “Yo tengo una buena relación ¿Usted coincide en todo con un amigo? Son cosas que pasan”. Y se refirió a la cena que mantuvieron para cesar con la tensión. “Estábamos hablando por teléfono y le dije ‘vengase presi y cenamos’. Él me contó lo que había hecho su bloque en Diputados, a mi no me pareció. Los liberales no somos manada así que podemos tener diferencias”, subrayó.

En desarrollo...