Tensión en el bloque de LLA: expulsarán a Arrieta mientras analizan la situación de Bonacci

Mientras el gobierno de Javier Milei se enfrenta con gran parte del Congreso y hasta con sus propios aliados del PRO por la ley de la fórmula jubilatoria, también se vive una crisis interna en el bloque de diputados de La Libertad Avanza a partir de la visita de un grupo de legisladores del oficialismo a represores de la dictadura como Alfredo Astiz, y el posterior escándalo con la denuncia encabezada por la mendocina Lourdes Arrieta al presidente de la Cámara, Martín Menem, por presuntamente haber organizado la visita, así como las acusaciones a su par del bloque Nicolás Mayoraz por violencia de género, en medio de los gritos que se escucharon en los pasillos del Parlamento. "¡Me hicieron una cama!".

"Arrieta está fuera, ya está decidido", confiaron a PERFIL desde el entorno del riojano, que el martes formalizará esta decisión con una carta que la propia Karina Milei supervisará y donde se volcarán las explicaciones pertinentes. Es que incluso filtraron la teoría de que estaba operando para el kirchnerismo por haberse reunido con el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

¿Qué pasará con Rocío Bonacci y Marcela Pagano?

De quien no se definió su futuro es de la diputada Rocío Bonacci, otra de las que participó de la visita al penal de Ezeiza. "Está en capilla", afirmaron.

Gritos, amenazas de expulsión y una denuncia de violencia de género en el bloque de diputados de La Libertad Avanza

Vale tener en cuenta que la cantidad de bancas de LLA es un tema sensible para el oficialismo, que ya empezó el año con 41 diputados y luego perdió a su jefe del bloque Oscar Zago y otros dos legisladores que se fueron con él. Ahora perdería una diputada más. YAdemás, el conflicto con Marcela Pagano por la conducción de la Comisión de Juicio Político, donde tuvo que intervenir el propio Javier Milei, quedó en stand by, pero implicó excluirla de la agenda parlamentaria. Para Karina Milei, ninguna es de confianza, pero no se trata de una cuestión que pretenda resolver con urgencia como el caso de Arrieta. Pagano fue una de las pocas diputadas que apoyó y defendió la versión de Arrieta.

En cualquier caso, ya quedar con 37 diputados implica tener la misma cantidad que el PRO, algo por lo que muchos querían evitar llegar a esta decisión. No es el caso de Lilia Lemoine, que dijo que su par es una "desequilibrada mental" y que está "coacheada por el kirchnerismo".

Por su parte, Arrieta por el momento esperaría dos cuestiones: primero, no pretendería romper con su bloque sino esperar, y segundo, ver cómo avanza la denuncia judicial que presentó.

Guerra libertaria: Lilia Lemoine, Marcela Pagano y Rocío Bonacci se pelearon en público y expusieron la interna en Diputados

Zago negocia con el PRO y mira de reojo el desencanto de algunos libertarios

Quien aparece en cuestión es el propio Zago, ahora en su espacio MID, ex PRO que justamente trabaja para conformar un interbloque con el partido de Mauricio Macri a través de reuniones con Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo. No será la fusión que pretendía la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero la esencia sería "mantener lealtad al presidente Milei", sostuvieron a este medio fuentes parlamentarias. Aparentemente, el desencanto es con la conducción de Martín Menem, algo que tendrían en común con Pagano, ahora Arrieta y también Bonacci.

Según pudo reconstruir este medio, Zago intervino para contener a las legisladoras excluidas, incluso por pedido del propio Martín Menem, para armonizar el caos. "El problema es si deciden jugar por su cuenta o se alinean con el espacio de Zago", advirtieron.

