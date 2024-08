La visita de seis diputados del bloque de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura continúa provocando tensiones en la interna. Esta vez, fue la diputada libertaria Lilia Lemoine quien agitó el avispero al apuntar contra tres compañeras de bloque por la frustrada sesión convocada por el oficialismo para tratar ese espinoso tema en la Cámara de Diputados. Y la respuesta de Marcela Pagano, una de las aludidas por Lemoine, a la acusación de que habría “cedido con el kirchnerismo” fue feroz: “mitómana”, “mala compañera” y “destructora de espacios de trabajo”.

En un streaming liberal, Lemoine acusó a Pagano y a otra miembro del bloque, Lourdes Arrieta a quien identificó como "la del patito en la cabeza", de no dar quórum en la última sesión de Diputados y deslizó que, junto a la santafesina Rocío Bonacci, podrían estar en sintonía con el kirchnerismo tras haber participado del homenaje a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon que fueron desaparecidas durante la última dictadura militar. También dijo que la experiodista formó "un grupo de amistad con Rusia", país muy alejado de las simpatías del movimiento que ambas integran.

Además, manifestó su descontento con la vicepresidenta, sobre quien esperaba que interviniera tras la sesión fallida. "Me rompe soberanamente las bolas. Por qué Victoria Villarruel no saltó", dijo de forma vehemente al tiempo que aseguró que ella de ninguna manera visitaría a Alfredo Astiz, aunque dijo que los diputados "tienen derecho a hacer lo que quieran".

Acto seguido, Pagano le contestó a través de su cuenta en X, calificando las declaraciones de su compañera de bloque como difamatorias. Además, respaldó su postura compartiendo una captura del listado de asistencia donde aparece su nombre.

"Sos una MITÓMANA no solo estuve presente y di el quorum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de diputados sabes hacer) sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre -Lourdes Arrieta- y que también dio quorum, además MENTIROSA sabes perfectamente que yo no creé ningún grupo de amistad, ese grupo de Rusia fue designado a mi cargo por Martin Menem", publicó Pagano en la red social X.

"Mala compañera y destructora de espacios de trabajo! Y no me fui a ningún lado, el homenaje a las monjas francesas fue un día antes y como les dije a todos en el bloque porque yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas. Y vos de qué lado estás?", preguntó la experiodista.

El enfrentamiento entre las dos diputadas provocó varias reacciones entre los seguidores de La Libertad Avanza, muchos de los cuales consideraron que los problemas deberían resolverse "puertas adentro". En esta línea, Pagano lejos de quedarse de brazos cruzados, respondió a los comentarios. A un usuario que le señaló que "la gente no votó esto", la diputada le contestó: "No hay dudas. Ella siempre ventila la interna y no considera el daño que le causa al espacio. No me callo más".

Otro usuario le sugirió que se callara y borrara sus comentarios. Y Pagano le replicó: "¿Por qué? ¿Crees que la mentira es el legado que nos dejó Javier [Milei]?". Además, arremetió contra Lemoine, diciendo: "Es un problema de quienes no supieron ponerle límites, fue advertida sistemáticamente. A mí no me calla nadie. La dignidad no la negocio con nadie".

No obstante, Lemoine no solo recibió la respuesta de Pagano por sus declaraciones; la diputada Rocío Bonacci también se unió al debate, respondiendo directamente en la publicación de la ex periodista. “Permítanme contarle a la diputada que yo llegué 15 minutos más tarde que mi compañera Romina Diez”, explicó la santafesina al señalar que ambas habían quedado varadas en Rosario y recién habrían podido viajar esa misma mañana.

En línea con esto, Bonacci le recriminó a la cosplayer no haberse quedado en el recinto para escuchar las expresiones en minoría. “Que falta de respeto hablar sin saber”, añadió la libertaria. Como si fuera poco, en otro comentario cuestionó sus dichos hacia Victoria Villarruel: "Y otra cosita… ¿Esa es manera de expresarte sobre la vicepresidenta?".

La mendocina Lourdes Arrieta, por su parte, es la única de las acusadas que aún no hizo declaraciones al respecto.

Por qué se cayó la sesión en Diputados

La sesión de Diputados prevista para el miércoles se cayó por falta de quórum, luego de que los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Hacemos Coalición Federal (HCF) no bajaran al recinto porque no hubo acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria, por lo que no se trató el repudio a la visita de diputados a genocidas.

Uno de los principales conflictos se relaciona con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores de la última dictadura detenidos en la cárcel de Ezeiza. Mientras Unión por la Patria quería impulsar una comisión de investigación, el oficialismo acordó con la oposición dialoguista que la cuestión se limitaría a una expresión de repudio. Además, había una propuesta de Lourdes Arrieta, una de las legisladoras que estuvo en el encuentro con Astiz, que buscaba armar otra comisión de investigación.

En medio de este y otros desacuerdos, el bloque de Miguel Ángel Pichetto demostró su fuerza al no bajar al recinto. Tampoco se presentó el Frente de Izquierda parte de Innovación Federal (IF). Por parte de la Unión Cívica Radical (UCR) hubo tres ausentes con aviso: Gerardo Cipolini por enfermedad, y Facundo Manes y Manuel Aguirre por licencia.

