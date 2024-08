En el medio de la polémica en La Libertad Avanza por la visita de diputados oficialistas a represores condenados por crímenes de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, la diputada oficialista Lilia Lemoine apuntó contra Lourdes Arrieta y pidió que la expulsen del Senado.

Lilia Lemoine, contra el cura que habría organizado la visita a represores: "Un arma del larreto-kirchnerismo"

"Ella siempre dijo que no sabía nada de la reunión ni a dónde la estaban llevando. Yo dije que ella mentía al decir que no sabía a dónde iba, porque estaba en ese grupo y yo lo sabía", enfatizó Lemoine en la noche del domingo 25 de agosto.

Mientras Arrieta lanzaba nuevas denuncias por la visita de diputados a exrepresores detenidos, su compañera de banca, en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios (LN+), aseguró que la situación es una "opereta del kirchnerismo".

Lemoine apuntó contra ella por ser quien filtró las conversaciones que exponen cómo se habría gestado la polémica visita al penal. Al respecto, ratificó su expulsión del bloque para esta semana y opinó que, para ella, habría que relevarla de sus funciones dentro del Congreso.

"La van a echar del bloque, por lo menos. Yo estoy pidiendo que se la expulse de la Cámara, porque le hizo una denuncia de violencia de género falsa a otro diputado. El abogado que está asesorándola es el mismo que armó la causa de Milman, que es una causa chiflada", manifestó.

Luego de que Arrieta acusara a Martín Menem por la visita y protagonizara una escandalosa reunión con amenazas, gritos y una denuncia contra Nicolás Mayoraz, agregó: "Está rompiendo con el artículo 2 de Ética Pública. No podés mentir abiertamente adelante de todo el mundo tres veces en una semana, es una barbaridad".

Lemoine contra Villarruel: "Es la maldición de los vicepresidentes. Siempre terminal mal"

En medio de la interna de La Libertad Avanza por las diferencias entre Victoria Villarruel y Javier Milei, la diputada oficialista también apuntó contra la vicepresidenta y la acusó de tener una "agenda propia" distinta a la que tiene el presidente libertario.

"Son diferencias, que no deberían existir por parte de la vice. Creo que Villarruel no debería, desde el mismo Poder Ejecutivo, opinar en contra de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo, eso de última se puede hablar puertas adentro", analizó.

La Casa Rosada, a la espera de la traición de Victoria Villarruel

Lemoine, quien no quiso calificar la situación como una "pelea", le adjudicó la conflictividad solo a la vicepresidenta y advirtió: "Hace un tiempo que estamos viendo señales de que la vice tiene una agenda propia. Es la maldición de los vicepresidentes. Siempre terminal mal".

"Estás para ser la suplente de Milei cuando se va al exterior, estás para ser presidenta del Senado, no estás para marcar cuál sería la agenda política que a vos te guste", lanzó hablándole directamente a la segunda del Presidente, quienes presentan discrepancias, entre otros temas, por el pliego de Ariel Lijo como por el aumento de dietas en la Cámara alta.

Luego, la exmaquilladora del mandatario agregó: "A mí me enoja, pero nosotros no somos Cambiemos. El Macrismo cometió un grave error durante su gobierno, ¿por qué no nos contaron lo que estaba pasando?. Las cosas se tienen que hablar".

En este contexto, la legisladora oficialista recordó los dichos y/o acciones de la vicepresidenta que provocaron rechazo dentro de LLA y remarcó la mención del mandatario libertario como "jamoncito", término que empleó en una entrevista en marzo y que reflotó el diputado de Unión por la Patria (UxP) José Mayans el pasado jueves en el Senado.

Lourdes Arrieta contraataca: "Voy a contar quién autorizó y el verdadero motivo de la visita a los genocidas"

"Le dijo 'jamoncito' y a todos nos quedó atragantado, pero ¿qué le vamos a decir?. Es la vice, hizo muy buena química con Javier en la campaña, la gente la quiere. Lo escuchamos y todos dijimos '¿qué está diciendo esta mujer?, pero bueno, es la vice y vamos a bancarla'. Después fueron pasando otras cosas", señaló

Asimismo, Lemoine también cuestionó el silencio de Villarruel con respecto a la visita de los diputados oficialistas a los represores en Ezeiza y concluyó: "Sinceramente, estábamos todos esperando que Victoria se pronunciara o dijera algo, al menos lo que dije yo: no es ilegal. Si quieren pregúntenles a los diputados por qué iban, pero no es ilegal. Pero ella se borró, desapareció".

