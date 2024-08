Lilia Lemoine contó que fue víctima de violación y rompió en llanto en plena sesión

La diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza compartió su experiencia personal como víctima de violación mientras defendía la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos durante una sesión en la Cámara de Diputados.

Visiblemente afectada, recordó el doloroso episodio ocurrido en 2006 para resaltar la importancia de la iniciativa que busca fortalecer la identificación de autores de diversos delitos graves y que están relacionados con la violencia de género. Además, contó que todavía conserva una botella de agua que podría servir como evidencia.

“Les pido disculpas porque me va a temblar la voz, porque los veo reírse ante una persona que fue violada hace 18 años y guardó una prueba genética”, comenzó Lemoine, mientras explicaba el impacto que la falta de justicia tuvo en su vida.

Qué dijo Lilia Lemoine

“En el año 2006 fui víctima de violación, golpes y secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía lamentablemente nunca lo encontró”, contó Lemoine, con la voz quebrada.

Al compartir su historia, la diputada destacó cómo conoció a las Madres del Dolor, una asociación de mujeres que perdieron a sus hijos debido a hechos violentos, lo que la motivó a luchar por los derechos de las mujeres.

"Cuando yo fui víctima y conocí a las Madres del Dolor, decidí dejar de serlo y luchar para que las mujeres sepan lo que yo sabía, que valía la pena defenderse y valía la pena denunciar", expresó Lemoine, subrayando la importancia de la denuncia y la lucha contra la violencia de género.

Lilia Lemoine

En otro momento de su alocución, Lemoine denunció ser víctima de una revictimización por parte de los medios de comunicación, recordando cómo fue ridiculizada tras el incidente. "A mí, teniendo 26 años, los medios llegaron a burlarse de mí, en particular un conductor de apellido Pettinato, porque en el programa del queridísimo Mauro Viale nos dio lugar, y mi madre hizo un comentario desafortunado", señaló, haciendo alusión al supuesto maltrato mediático que enfrentó tras la agresión.

Lemoine también reveló que, desde entonces, conservó una botella de agua que su agresor utilizó como prueba genética, a la espera de que la justicia actúe. "Yo no sé si sirve o no sirve, pero cada vez que el registro de ADN de violadores no se implementaba, yo lloraba y me preguntaba por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores", exclamó, mostrando su frustración ante la falta de avances en la implementación de medidas efectivas para capturar a los agresores sexuales.

El Registro Nacional de Datos Genéticos

La diputada libertaria se emocionó durante la sesión en la que la Cámara baja dio luz verde a la media sanción de la ley de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que servirá para identificar a autores de diversos delitos, y que fue aprobado con 146 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones.

La iniciativa, que busca incluir perfiles genéticos de autores de todo tipo de delitos y no solo de agresores sexuales con condena, ahora deberá ser tratada en la Cámara alta. La aprobación de esta ley, en tanto, representa un paso importante en la lucha contra la impunidad de los crímenes sexuales y otros delitos graves.

La diputada, al finalizar su intervención, subrayó la necesidad urgente de aprobar la ampliación del registro para garantizar que los violadores y asesinos sean encarcelados, permitiendo a las mujeres vivir sin miedo. "El único medio para prevenir que un violador, que nunca se cura, es que tengan miedo de delinquir. Necesitamos que los violadores y los asesinos vayan presos y nosotras podamos caminar tranquilas por la calle”, concluyó Lemoine, visiblemente conmovida.

