La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desmintió haber facilitado la visita de los diputados oficialistas a los represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza luego de que la legisladora Lourdes Arrieta la involucrara a ella y al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez.

"Es falso de toda falsedad. Me enteré de la visita de los diputados por los diarios", sostuvo la funcionaria nacional este lunes 26 de agosto en diálogo con la emisora cordobesa Cadena 3.

Bullrich aseguró que el Servicio Penitenciario Federal solo "hizo lo que dice la ley de Ejecución de la pena", la cual permite que un diputado ingrese con aparatos para registrar la visita.

Lourdes Arrieta contraataca: "Voy a contar quién autorizó y el verdadero motivo de la visita a los genocidas"

Patricia Bullrich se desligó así de la polémica que se desató luego de que la diputada Arrieta, quien será expulsada del bloque de La Libertad Avanza, publicara capturas de las conversaciones sobre cómo se organizó la visita a los represores y trascendiera un presunto diálogo con la funcionaria para facilitarles el acceso, con previa coordinación con Martínez.

"El SPF si se presenta un diputado y pide entrar, lo tiene que dejar entrar por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación", indicó la expresidenta del PRO.

De todas formas, la legisladora mendocina Arrieta reconoció que en los chats "se dice una cosa" pero que interpreta que la ministra de Seguridad "no tenía nada que ver" con lo que pasó.

Por otra parte, la funcionaria nacional insistió en que la polémica visita de los legisladora de LLA "se hizo dentro de la ley" y que es una "mentira total y absoluta" que ella o el Servicio Penitenciario Federal hayan estado involucrados.

El encuentro que desató la controversia y una crisis en el bloque tuvo como participantes a Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, la propia Arrieta y Rocío Bonacci, quienes visitaron a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina), y Antonio Pernías, entre otros.

La "diferencia" con el PRO

Por otra parte, la ministra también habló sobre la interna del PRO y sus diferencias con el expresidente Mauricio Macri, situación que volvió a ser el foco de atención luego de que en la Cámara de Diputados se rechazara el decreto del presidente Milei para otorgarle 100 millones de pesos a la SIDE.

"Yo lo hablé un día con Macri hace poco y le dije: 'Bueno, mirá, acá la definición es clara, ¿vos sos oficialista o sos opositor?'. Entonces me dijo: 'Yo soy opositor'. Le dije: 'Bueno, yo soy oficialista'. Y ahí está la diferencia", reveló y aseguró que gran parte del PRO quiere ayudar al Gobierno a salir adelante.

Luego, concluyó: "Ser opositor siempre es tratar de buscar la diferencia. Ser oficialista es tratar de buscar que el país salga adelante. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y bueno, esto se dirime no en una interna, se dirime en un concepto que es muy claro: vos sabés la diferencia entre ser oficialista y ser opositor".

