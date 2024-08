La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, expuso mediante un hilo de X los chats relativos a la visita a los represores en el penal de Ezeiza. En el descargo, Arrieta aseguró que muchos de los implicados en la organización -como Lilia Lemoine, Celeste Ponce y Nicolás Mayoraz, entre otros- “fingen demencia”.

No obstante, Arrieta desligó de este hecho al Presidente Javier Milei. Además, aseguró que los diputados que organizaron la visita no reparan en tildar al Presidente de “blando” por “temblarle el pulso al no imponer la agenda que ellos proponen”.

Lemoine le pidió a Villarruel que “mantenga el rumbo”

La diputada nacional por La Libertad Avanza arremetió contra Victoria Villarruel y le pidió que “se mantenga en el rumbo que corresponde apoyando las políticas de La Libertad Avanza y del presidente Javier Milei”. Además, planteó que los desaires que lanzó contra el Presidente son “inaceptables”. “Vicky, sos nuestra vicepresidente, comportate como tal", expresó la diputada. Por otra parte, mediante un tuit, le reprochó haber llamado “jamoncito” a Milei.

Milei apuntó contra la oposición en la Bolsa de Comercio de Rosario

El presidente Javier Milei aseguró que “no va a dejar pasar a los degenerados fiscales”, en respuesta a la reforma previsional aprobada la semana pasada. En su discurso, Milei ratificó la decisión de vetar la ley, y comentó que va a tener que "confiar en las fuerzas del cielo" para que no le pase nada luego de que Diputados rechazara el DNU de fondos reservados para Inteligencia. Además, el Presidente afirmó que va a terminar su mandato: "Voy a terminar estos 4 años y voy a ser reelecto".

José Mayans deslizó la posibilidad del juicio político a Milei

El senador de Unión por la Patria, José Mayans, no descartó la posibilidad de un juicio político a Javier Milei, ya que, según sostuvo, “es una persona que tiene una inconsistencia que está para el psiquiátrico”. “Están haciendo cualquier cosa con la deuda pública del país y con el tema energético”, afirmó el senador.

Además, aseguró que el expresidente Mauricio Macri tiene “la llave para destituir al presidente en cualquier momento” ya que, con la votación de los senadores del PRO a favor de la reforma jubilatoria, lo apretó y le mostró que “tiene los dos tercios” necesarios para iniciar un juicio político.

Este no fue el único que criticó al Presidente en las últimas horas. Emilio Monzó, diputado nacional de la Coalición Federal, dijo que Milei es "muy inmaduro", y que tiene temor a la hora de negociar con las fuerzas políticas opositoras.

El PRO declaró su apoyo al veto de la movilidad jubilatoria

A través de un comunicado en sus redes sociales, el PRO se alineó con la posición expresada por su presidente, Mauricio Macri, y apoyó el veto de la reforma de movilidad jubilatoria, a la cual tildaron de “inapropiada”. Llama la atención este posicionamiento, ya que fueron los senadores del PRO quienes permitieron la aprobación de la ley. Además, aclararon que “el equilibrio fiscal es innegociable” y que el aumento “no va a funcionar” si no se arregla la economía.

Sin embargo, Damián Arabia se manifestó en contra de este comunicado, al que calificó de “inconsulto”, y pidió que los redactores “den la cara y pongan la firma”.

Esto ocurrió luego de que Javier Milei dijera que los miembros del Congreso “son basuras deshonestas intelectualmente” que buscan “romper el esquema económico”, y que Patricia Bullrich haya acusado a Mauricio Macri con mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto “fiscalmente irresponsable”.

El CEO de Telegram fue detenido en Francia

La policía francesa detuvo al desarrollador de Telegram, Pavel Durov, ante una acusación por "no tomar acciones para impedir el uso de Telegram para la consumación de delitos de fraude, tráfico de drogas, bullying cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo". Según los medios locales, esto podría significarle una condena de hasta 20 años de cárcel.

Terremoto de 5,5 en Portugal

El Instituto Geográfico Nacional registró a primera hora un terremoto de magnitud 5,5 en la escala Richter al sur de Portugal, cerca de Lisboa. También se sintió en España y Marruecos, la zona de Huelva tiene riesgo de alerta por tsunami.

Empate en el clásico de Avellaneda

El partido terminó sin goles pero con un gol anulado para la Academia. Además, empató River con Newells y San Lorenzo venció 2 a 0 a Talleres.

Se reestrenó Relatos Salvajes

Tras cumplir una década desde su estreno, Relatos Salvajes volvió a los cines. A pesar de haberse convertido en la película más taquillera de la historia del cine nacional, no recibió la concurrencia esperada, con apenas 7500 espectadores durante este fin de semana.

Se realizó la media maratón de Buenos Aires

El domingo se realizó la media maratón de Buenos Aires, que tuvo su inicio en el barrio de Palermo y comprendió un recorrido alrededor de sitios icónicos de la ciudad, como el Cabildo, el Obelisco y la Casa Rosada. Más de 25 mil corredores participaron de la nueva edición. El ganador de la carrera fue el etíope Gerba Beyata Dibaba.