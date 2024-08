Un día después de que en el bloque oficialista de la Cámara baja resolvieran echar a Lourdes Arrieta, La Libertad Avanza resolvió expulsar también a uno de sus senadores: Francisco Paoltroni.

La anunciada salida de Arrieta de La Libertad Avanza aceleró la reconfiguración parlamentaria en la Cámara de Diputados, con la perspectiva de que el PRO se convierta más pronto que tarde en la segunda minoría, a medida que vaya fagocitando dentro de un nuevo interbloque a las deserciones de la bancada libertaria. En tanto, en el Senado, el bloque libertario quedó conformado solo por 6 senadores con la salida de Paoltroni

La reconfiguración del bloque libertario en el Senado

En los últimos días, Paoltroni no dudaba en diferenciarse de sus pares, redoblando sus embates contra la candidatura del juez Ariel Lijo. Llegó al punto de tomar distancia del presidente, al señalar en TN que Javier Milei “no es mi jefe. Es un socio político”. Fue la señal que desde el oficialismo esperaban para bajarle el pulgar.

Cabe recordar que Paoltroni originalmente había sido elegido para ocupar nada menos que la presidencia provisional del Senado. Cargo del que fue desplazado antes de asumir, al sospecharse que detrás de su postulación estaban Gildo Insfrán – José Mayans.

Paoltroni preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y es vocal de las de Seguridad Interior y Narcotráfico; Industria y Comercio; Economías Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Agricultura, Ganadería y Pesca, y la de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

“Indudablemente hubo diferencias. Tenemos una fórmula, que son nuestros líderes, Javier y Victoria, y por distintos dichos que tuvo [Paoltroni] existieron diferencias que no corresponden en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria, también es importante que como espacio político la conducción no sea discutida internamente”, indicó en Radio Mitre Bartomé Abdala, de la Libertad Avanza, después de que anoche firmara junto a los demás integrantes del bloque un comunicado en el que notificaban que Paoltroni ya no formaría parte de ese grupo comandado por Ezequiel Atauche.

Cómo queda el bloque libertario en Diputados

Con la renuncia forzada de la mendocina, La Libertad Avanza pasó de 38 a 37 integrantes, ubicándose en la misma línea que el PRO, cuya bancada tiene idéntico tamaño. El asunto es que el bloque que preside Cristian Ritondo tiene conversaciones avanzadas para anexar en un mismo interbloque a la bancada del MID que encabeza Oscar Zago, y que también integran Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez.

Desde que formalizó su alejamiento de La Libertad Avanza, la mendocina viene haciendo fuerza para confluir en un interbloque con el MID, pero las tratativas de Zago con el PRO neutralizan por el momento esa alternativa. En la bancada amarilla no quieren saber nada con Arrieta. "Ya tenemos suficientes problemas como para comprarnos los de esa chica. Las negociaciones son solo con Zago", aclararon en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, y señalaron que la articulación en un interbloque es prácticamente un hecho.

Las otras cuestionadas, Rocío Belén Bonacci y Marcela Pagano, vienen esquivando las intenciones del ala más dura del bloque de expulsarlas, pero siguen aunque quedaron aisladas dentro del espacio oficialista.

Las primeras deserciones en La Libertad Avanza habían sido las de Carolina Píparo, y la de su cuñada, María Lorena Macyszyn. Píparo había llegado a su banca de la mano de José Luis Espert, pero al poco tiempo se alejó del economista para articular con Javier Milei, que en aquel momento era diputado nacional.

En el 2023 logró incorporar a Macyszyn en la lista de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y cuando ésta asumió la banca lo hizo por Buenos Aires Libre, el espacio de Píparo.

Con ellas dos comenzó esta depuración en el bloque oficialista, que al ser tan reducido no tiene más remedio que buscar acuerdos con sectores de la oposición dialoguista para poder sancionar leyes y cubrir las autoridades de las comisiones.

Qué dicen desde el Gobierno

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, negó en declaraciones a A dos Voces, por TN, que haya fracturas en los bloques libertarios en el Congreso, tras la renuncia a la bancada de la diputada, Lourdes Arrieta, y la expulsión del senador, Francisco Paoltroni. El funcionario dijo que LLA "está más fuerte que nunca" pese a las bajas de dos legisladores de esta semana en el oficialismo, y buscó bajar la tensión.

Catalán dijo: "La Libertad Avanza no está fracturada, está más fuerte que nunca. Que haya habido alguna cuestión en el parlamento, la expulsión de un senador, no significa que LLA esté fracturada ni que la imagen del Gobierno y del presidente Javier Milei no esté como en términos de cuando fue electo".